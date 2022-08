Low-code und No-code ist eine neue Art der Entwicklung von Websites und mobilen Anwendungen ohne technische Kenntnisse und Hintergrund. Sie müssen keine Programmierkenntnisse haben, um auf diesen No-Code-Plattformen zu arbeiten. Es hilft, Zeit und Geld zu sparen und bietet den Nicht-Programmierern Komfort. Sie können einen No-Code-Entwickler für diese Plattformen engagieren, wenn Sie eine professionelle Abdeckung wünschen. Die Möglichkeiten sind riesig, aber zu wissen, wie man auswählt und wonach man fragen muss, bevor man einen No-Code-Entwickler mit technischen Fähigkeiten einstellt, ist schwierig.

Etablierte Agenturen und Start-ups konzentrieren sich auf die Entwicklung von No-Code-Websites und -Apps, in der Hoffnung, dass sie Apps ohne Programmierkenntnisse und mit verschiedenen erforderlichen Fähigkeiten anbieten können, um Zeit und Geld zu sparen. Um jedoch den besten No-Code-Entwickler für Ihr Unternehmen zu finden, müssen Sie wissen, wie Sie die Kandidaten interviewen, bevor Sie sie einstellen.

Bevor Sie sich in den Interviewprozess mit No-Code-Entwicklern stürzen, sollten Sie lernen, was Sie bei den Bewerbern abfragen müssen und wie Sie es herausfinden. Dieser Artikel erklärt die klaren Punkte: Sie müssen die Kandidaten kennen und befragen, bevor Sie diese No-Code-Entwickler einstellen.

Haben Webentwickler Coding-Interviews?

Ja, Webentwickler führen Coding-Interviews durch, bevor eine Agentur sie als Vollzeit- oder No-Code-Entwickler einstellen kann. In diesem Gespräch stellt die einstellende Stelle Fragen zu den Fähigkeiten der Entwickler, um Soft Skills, technisches Wissen und Kommunikationsfähigkeiten zu bewerten. Die Prüfung des technischen Teils umfasst in der Regel einen praktischen Test oder die Sichtung der bisherigen Arbeit des Entwicklers. Der Rest des Gesprächs ist in der Regel mündlich und richtet sich nach den Eignungskriterien des Unternehmens.

Wie geht man an ein Vorstellungsgespräch im Bereich Programmierung heran?

Ein Vorstellungsgespräch für Programmierer ist in zwei Teile gegliedert; der eine Teil umfasst die technischen Fähigkeiten, der andere die Soft Skills.

Bei den Soft Skills handelt es sich um ein mündliches Gespräch, in dem die Kommunikationsfähigkeit, das Verhalten, die Kreativität usw. beurteilt und analysiert werden.

Die technische Erfahrung wird ebenso analysiert wie ein kleiner Test, um die Kompetenz des Entwicklers zu prüfen.

Worauf achten die Interviewer bei einem Coding-Interview?

Nachdem Sie Ihre Anforderungen oder relevanten Punkte notiert haben, folgt das Vorstellungsgespräch. Wählen Sie also unter den no-code Entwicklern mehrere Kandidaten aus. Und bevor Sie den Vertrag abschließen, sollten Sie die Kandidaten interviewen. Auf diese Weise können Sie sich ein Bild von der Qualifikation der Bewerber machen. Außerdem können Sie so persönlich mit denjenigen sprechen, die für den Erfolg Ihres Projekts entscheidend sind.

Ein gut organisiertes Gespräch hilft Ihnen, die Fähigkeiten des Entwicklers zu verstehen, insbesondere in der heiklen Phase der Entwicklung von Websites und Apps ohne Code. Außerdem können Sie so zwischen echten und mittelmäßigen Kandidaten unterscheiden. Dies ist möglich, da Sie während des Gesprächs hören, wie sie ihr Engagement in verschiedenen Projekten beschreiben. Die besten Bewerber werden die Fragen professionell und ruhig beantworten.

Der Coding Interviewer freut sich auf die Kandidaten für die Agentur, die den Anforderungen ihrer Rolle entsprechen und in der Lage sind, ihre Stellenbeschreibungen zu erfüllen. Die meisten Interviewer befragen Entwickler nach bestimmten Dingen.

Im Folgenden finden Sie die allgemeinen Kriterien der wichtigsten Agenturen, wenn sie jemanden zu einem Coding-Interview einladen. Sie können von Agentur zu Agentur unterschiedlich sein, aber die meisten suchen im Allgemeinen danach:

Technische Fähigkeiten

Kommunikationsfähigkeiten

Problemlösungsfähigkeiten

Frühere Erfahrungen und Projekte

Was sind die Interviewfragen für Entwickler?

Die Einstellung eines Entwicklers für Ihr Unternehmen ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn Sie eine digitale Marke aufbauen. Die Agentur achtet bei der Einstellung auf Soft Skills und technische Fähigkeiten.

Ein Entwickler muss über einen multidisziplinären Ansatz, vielfältige Problemlösungsfähigkeiten und hervorragende Kommunikationsfähigkeiten verfügen, da er mit Geschäftsinhabern, Analysten, Grafikdesignern usw. zusammenarbeiten wird.

Hier sind einige grundlegende Interviewfragen für Entwickler, insbesondere für No-Code-Entwickler, bei der Einstellung im Unternehmen:

Wie organisieren Sie Ihr Projekt?

Beginnen Sie mit der Befragung der Kandidaten darüber, wie sie das Projekt in Teile organisieren, bevor sie damit beginnen. Zum Beispiel, wie sie Probleme lösen, wie sie auf Überprüfungen reagieren, wie sie die Qualität sichern und in einem Team arbeiten.

Warum haben Sie sich entschieden, ein No-Code-Entwickler zu sein?

Mit der zunehmenden Beliebtheit von No-Code ist es mittlerweile ein anerkannter Ansatz für Web- und App-Entwicklungsprojekte von Anfang an bis zum Start. Fragen Sie daher Ihren Bewerber, warum er sich dafür entschieden hat, ein No-Code-Entwickler zu sein und welche Fähigkeiten er hat.

Auf welchen No-Code-Plattformen haben Sie gearbeitet?

Es wurden mehrere No-Coding-Plattformen ins Leben gerufen. Fragen Sie Ihren Kandidaten, an wie vielen Plattformen er gearbeitet hat und wie viel Wissen er darüber hat.

Welche No Code / Low Code Plattform ist die beste?

Eine der besten No-Code- und Low-Code-Plattformen ist AppMaster. Lassen Sie sich von den Bewerbern erzählen, welche No-Code-Plattformen sie bevorzugen und warum.

Erzählen Sie mir ausführlich von Ihren bisherigen Arbeitserfahrungen

Trotz des Verzichts auf Codes sollten die von Ihnen befragten Kandidaten versiert im Umgang mit verschiedenen Tools sein, um eine funktionierende App zu erstellen. Ich will damit nicht sagen, dass No-Code-Entwickler mit Tausenden von Tools umgehen müssen. Sie müssen jedoch zeigen, dass sie mit mehr als einer Handvoll davon gute Ergebnisse erzielt haben. Abgesehen von der Beherrschung der Tools müssen Sie einen No-Code-Entwickler mit verschiedenen Fähigkeiten in der traditionellen Programmierung einstellen. Es ist zwar einfacher, eine Website oder Anwendung mit der No-Code-Plattform einzurichten, aber es ist wichtig, einen No-Code-Entwickler zu haben, der Ihnen helfen kann, wenn die Anpassung von Low-Level-Funktionen erforderlich ist.

Wie ist das letzte Projekt des Bewerbers aufgebaut? Wenn Sie den Zustand und den Aufbau der letzten Websites oder Anwendungen kennen, erhalten Sie einen besseren Einblick in die Fähigkeiten des Bewerbers als bei einer späteren Bewerbung. Verwickeln Sie den Bewerber in ein Gespräch, um herauszufinden, was für eine Art von Mitarbeiter er ist. Dies hilft Ihnen, den richtigen Kandidaten für die Zusammenarbeit mit den übrigen Mitarbeitern zu finden.

Wie würden Sie einem Kunden, der keine Kenntnisse hat, das Projekt erklären?

Der eingestellte Entwickler muss in der Lage sein, effektiv mit den nicht-technischen Abteilungen des Unternehmens, wie dem Vertrieb, zu interagieren. Testen Sie seine Fähigkeit und Fertigkeiten, in einfacher Sprache mit jemandem zu kommunizieren, der über keinerlei technische Kenntnisse verfügt.

Was war Ihr schlechtestes Feedback, das Sie bisher erhalten haben?

Entwickler müssen in der Lage sein, mit negativen Bewertungen und Feedback umzugehen, das entmutigend sein kann. Der ideale Kandidat für die Stelle muss wissen, wie er dieses Feedback positiv aufnehmen und sich damit verbessern kann. Fragen Sie, wie sie eine Lösung anpacken und erreichen werden.

Können Sie unter Druck arbeiten und die Fristen einhalten? Erläutern Sie die Situation

Die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten, Zeit und Budget einzuhalten, ist ein Muss für einen Entwickler. Fragen Sie sie, wie sie mit dem Stress während der Abgabetermine umgehen, wie sie die Zeit planen und welche Arbeitsethik sie verfolgen. Diese vielfältigen Fähigkeiten helfen dem Kandidaten, großartige technische und zwischenmenschliche Fähigkeiten zu vereinen, um ein großartiges digitales Erlebnis zu liefern.

Was halten Sie persönlich von einer No-Code-Entwicklung?

Fragen Sie den Bewerber nach seinen Ansichten über die No-Code-Entwicklung und wie sie sich ihrer Meinung nach von der kodierungsbasierten Website- und App-Entwicklung unterscheidet und welche Vor- und Nachteile sie hat.

Was glauben Sie, wird die Zukunft der Web- und App-Entwicklung sein?

In einem Vorstellungsgespräch müssen Sie nach dem Wissen und den Ansichten des Bewerbers über die Zukunft der kodierungsbasierten und kodierungsfreien Entwicklungen fragen. Zum Beispiel künstliche Intelligenz (KI), Metaverse, usw. So erfahren Sie, wie er sich für die Zukunft zu rüsten gedenkt und welche langfristigen Erwartungen er hat.

Verfügen Sie über SQL-Erfahrung?

Erkundigen Sie sich nach der Herangehensweise des Bewerbers an die Datenbankverwaltung und ziehen Sie diejenigen in Betracht, die sich sehr darum bemühen und bereit sind, das Nötige zu tun, um sich diesem Thema zu nähern. Der Kandidat muss den Unterschied zwischen SQL- und NoSQL-Datenbanken verstehen.

Sie möchten jemanden einstellen, der weiß , wie man eine Datenbankverwaltung aufbaut und sie funktionsfähig und auf dem neuesten Stand hält, und deshalb sollten Sie im Vorstellungsgespräch auch die grundlegenden Fragen zu seiner Einstellung zur Datenbankverwaltung stellen.

Wie erklären Sie die Teamarbeit und warum sie wichtig ist?

Bei einem Vorstellungsgespräch sollten Sie nach den zwischenmenschlichen Erfahrungen, der Teamarbeit und den technischen Kenntnissen fragen, um einen angenehmen und produktiven Mitarbeiter zu bekommen.

Viele Menschen übersehen oft die Überprüfung von Referenzen. Dies ist jedoch ein naheliegender Schritt. Die Antworten der letzten Kunden geben Ihnen einen klaren Einblick, wie einfach die Zusammenarbeit mit dem Bewerber war. Außerdem geben sie Aufschluss über die Produktivität, die Reaktionsfähigkeit und die Perfektion im Umgang mit Änderungswünschen, Modifikationen und Revisionen. Zu den weiteren Eigenschaften, die Sie berücksichtigen sollten, gehören Teamfähigkeit, Aufgeschlossenheit, fehlendes Ego und die Bereitschaft, sich an neue Arten der Ausführung verschiedener Tätigkeiten zu gewöhnen.

Sind Kommunikationsfähigkeiten wichtig? Und warum?

Der Aufbau einer erfolgreichen Website erfordert mehr Koordination mit den Beteiligten. Stellen Sie sicher, dass Sie jemanden einstellen, der in der Lage ist, den Projektstatus oder den Stand von Hindernissen zu kommunizieren, auf die er stoßen könnte. Um diese Kommunikationsprobleme zu vermeiden, sollten Sie Ihren Kandidaten und seine Körpersprache prüfen und sicherstellen, dass er leicht verständliche Begriffe verwenden kann. Kann er seine Bauansätze artikulieren und den Prozess klar erklären?

Bieten Sie weitere Zusatzleistungen an?

Erkundigen Sie sich, ob Ihr Entwickler zusätzliche Dienstleistungen anbietet, die Ihnen ein komplettes Paket bieten, das ein langfristiges Engagement und eine hohe Kapitalrendite fördert. Saisonale Unternehmer haben festgestellt, dass es auf verschiedene Folgemaßnahmen ankommt, darunter prompte Problemlösungen, Aktualisierungen neuer Funktionen und konsequente Marktforschung. Daher sollten Sie vor dem Vorstellungsgespräch herausfinden, ob die No-Code-Entwickler oder Freiberufler zusätzliche Dienstleistungen anbieten oder nicht. Wenn ja, wäre das ein Pluspunkt.

Gibt es andere Tools, mit denen sie Erfahrung haben?

Einige zusätzliche Dienstleistungen können zum Wachstum Ihres Projekts beitragen. Stellen Sie einen Entwickler ein, der mit verschiedenen Tools vertraut ist, um zusätzliche Dienstleistungen zu erbringen.

Sind sie lernwillig?

Erkundigen Sie sich nach den Projekten, an denen ein Entwickler derzeit arbeitet oder lernt. Zu den Projekten können gehören:

Einstieg in eine Programmiersprache.

Spielen mit neuen Tools, die kürzlich entwickelt wurden.

Bearbeitung eines persönlichen Projekts.

Es ist ratsam, einen Bewerber zu befragen, der Erfahrung mit neu entwickelten Tools hat. Die no-code Industrie entwickelt sich ständig weiter. Daher müssen Sie auf dem Laufenden bleiben. Daher ist es wichtig, jemanden einzustellen, der offen für neue Tools, Ideen und Datenbankansätze ist.

Sie möchten mit einem Entwickler zusammenarbeiten, der bereit ist, auf dem neuesten Stand zu bleiben, und der Ihre App oder Website auf dem neuesten Stand halten kann. Die Aussage "Ich habe keine Erfahrung mit diesem Tool, aber ich würde gerne damit herumspielen" zeigt, dass die Kandidaten bereit sind, neue Erfahrungstools und Ideen zu nutzen, um Ihre Website zu erweitern.

Sind sie effektiv bei der Problemlösung?

No-Code-Entwickler oder Freiberufler fungieren oft als Problemlöser. Es wäre hilfreich, wenn Sie jemanden hätten, der komplexe Probleme aufschlüsseln und in umsetzbare Teile verwandeln könnte. Prüfen Sie also ihre Fähigkeiten. Wenn möglich, lassen Sie sie eine Fallstudie durchführen, um festzustellen, ob sie in der Lage sind, Probleme zu erkennen und zu lösen, und um ihre Ansätze zu veranschaulichen. Sie können sie auch bitten, relevante Aktivitäten durchzuführen, z. B. Einblicke aus einer komplexen Tabelle zu gewinnen.

Welche Kenntnisse haben sie über UX und UI?

Ein perfektes Softwareprodukt muss funktional sein und die Funktionen auf eine zugängliche, intuitive und freundliche Weise bereitstellen. Wir erwarten zwar nicht, dass No-Code-Entwickler oder Freiberufler erfahrene Designer sind, aber sie müssen verstehen, was gutes Design bedeutet und wie man es in das endgültige Softwareprodukt einbaut.

Um den Sinn der Bewerber für Design zu testen, stellen Sie ihnen hypothetische Produkte vor und lassen Sie sie die Schnittstelle dieser Produkte skizzieren. Vielleicht müssen Sie auch wissen, was sie aneinander mögen und was nicht. Auf diese Weise erhalten Sie einen klaren Einblick in das Verständnis der Entwickler für die grundlegenden Designmerkmale.

Abgesehen von den technischen Aspekten sollten No-Code-Entwickler oder Freiberufler auch erreichbar sein. Projekte können manchmal unter Zeitdruck stehen, und es sollte nicht lange dauern, bis Sie eine Antwort von Ihrem Entwickler erhalten.

Angesichts der Tatsache, dass ein Projekt lange dauern kann, müssen Sie sich bei der Zusammenarbeit mit einem No-Code-Entwickler wohlfühlen. Und das bedeutet, dass Sie mit proaktiven und sensiblen Entwicklern zusammenarbeiten.

Kommunikation ist ein gegenseitiges Zugeständnis. Es reicht nicht aus, nur an den Anforderungen zu arbeiten. Ihre No-Code-Entwickler oder Freiberufler sollten sich bemühen, bei Bedarf Vorschläge zu machen. Sie sollten zum Beispiel Wege aufzeigen, wie die Projekte effizienter gestaltet werden können, und dabei helfen, verschiedene Hindernisse zu überwinden.

Haben sie digitale Portfolios?

Jeder potenzielle No-Code-Entwickler wird seine Arbeiten auf seiner Website präsentieren. Die meisten Entwickler teilen Informationen über die Apps oder Websites, die sie kürzlich erstellt haben.

Ihre potenziellen No-Code-Entwickler können viele Attribute aus ihrer jüngsten Arbeit entnehmen. Die Fertigstellung einer komplizierten Entwicklung zeigt die Fähigkeiten und Branchenkenntnisse der Kandidaten. Es gibt auch einen klaren Einblick, wie Ihre zukünftige App oder Website aussehen wird, wenn Sie einen bestimmten No-Code-Entwickler einstellen.

Eines der Hauptmerkmale der No-Code-Entwicklung ist eine Sammlung von Vorlagen und Plugins. Ein Entwicklerteam, das mit Modulen arbeitet, legt großen Wert auf Effizienz und Flexibilität. Es ist eine gute Idee, herauszufinden, ob der Entwickler in der Lage ist, solche Apps oder Websites in Ihrer Branche zu entwickeln. Die Erfahrung mit der Erstellung ähnlicher Anwendungen oder Websites kann für Ihre Branche von Vorteil sein. Ihr potenzieller Entwickler kann sich entscheiden, ähnliche Vorlagen und andere Erfahrungstools zu verwenden, um den Prozess zu beschleunigen.

Das Fazit

No-Code wird bald die Zukunft sein, und Kodierung wird bis zu einem gewissen Punkt zurückhaltend sein. Auch wenn dies der Realität zu entsprechen scheint, kann Kodierung immer noch notwendig sein und wird durch Low-Code-Lösungen ergänzt werden. Dennoch kann die Popularität von No-Code-Plattformen wie AppMaster nicht ignoriert werden. Wenn Sie auf der Suche nach einer einfachen no-code Webentwicklungslösung sind, wird AppMaster Ihre erste Wahl sein. Ob Sie einen No-Code-Entwickler beauftragen oder es selbst tun, AppMaster ist die einfachste Plattform für die App-Entwicklung da draußen. Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns, und unser Expertenteam wird Ihnen weiterhelfen.

So, das ist alles, was Sie wissen müssen, bevor Sie den Interview-Prozess für No-Code-Entwickler beginnen. Die oben genannten Punkte sind gut recherchiert und werden Ihnen helfen, den richtigen No-Code-Entwickler einzustellen. Die Auswahl des richtigen no-code Entwicklers ist der erste Schritt zur Erstellung einer perfekten no-code App mit AppMaster. Mit überlegenen Plattformen wie AppMaster können Sie bauen: