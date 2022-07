Heutzutage steigt jedes Unternehmen früher oder später auf die Automatisierung von Workflows ein. Die Workflow-Automatisierung löst mehrere Geschäftsprobleme gleichzeitig:

langsame Arbeitsgeschwindigkeit;

kleine Verkäufe und Umsätze;

häufige Fehler aufgrund des menschlichen Faktors;

Burnout der Mitarbeiter durch Überlastung und Erledigung mühsamer Routineaufgaben;

minderwertige Erhebung von Statistiken und infolgedessen eine fehlerhafte Planung der Geschäftsziele.

Auf dem Weg zur Workflow-Automatisierung können Sie mehrere Methoden anwenden: einen kompletten Zyklus der Anwendungsentwicklung von Grund auf oder die Verkürzung des Anwendungsentwicklungszyklus ohne Code.

Bei der Entwicklung ohne Code müssen Sie den Code für Ihre Anwendung nicht von Grund auf neu schreiben. Mit diesem Ansatz können Sie schnell eine Geschäftsanwendung mit vorgefertigten Vorlagen erstellen. Darüber hinaus gibt es Plattformen mit Echtzeit-Quellcode-Generierung über neuronale Netze.

Heute umfasst das Konzept von No-Code nicht nur die Möglichkeit, Web- und Mobilanwendungen zu erstellen, sondern auch Roboter und Bots, die automatische Bereitstellung in verschiedenen Cloud-Speichern, den Aufbau einer Datenbank und Geschäftslogik sowie die Integration mit einer Vielzahl von die beliebtesten Dienste und Zahlungssysteme. Es verzehnfacht die Entwicklungszeit und das Entwicklungsbudget.

Schritte für Ihren Erfolg bei der Workflow-Automatisierung

In diesem Artikel wurde versucht, die Schritte auf dem Weg zu einer erfolgreichen Workflow-Automatisierung Ihres Unternehmens mithilfe von No-Code-Technologien aufzuzeigen. Verwenden Sie diese Checkliste, um noch heute zu beginnen.

1. Setzen Sie sich ein Ziel für die Workflow-Automatisierung

Bevor Sie Ihren Geschäftsworkflow automatisieren, ist es wichtig, seinen Zweck festzulegen. Stellen Sie sich Fragen:

Was ist die Hauptaufgabe, die die Workflow-Automatisierung lösen sollte?

An welchen Indikatoren kann ich erkennen, dass ich mein Ziel erreicht habe?

Muss ich jetzt den gesamten Workflow meines Unternehmens automatisieren oder nur einzelne Geschäftsprozesse? Welche?

Ist es eine stabile Langzeitautomatisierung mit Zukunft oder eine Übergangslösung?

Welches Budget kann ich für die Automatisierung bereitstellen?

Kann ich es mir leisten, ein Entwicklungsteam einzustellen, oder muss ich trotzdem Kosten einsparen?

Die Beantwortung dieser Fragen hilft Ihnen, zukünftige Probleme während und nach der Implementierung der Automatisierung zu vermeiden. Wenn Sie die Analyse richtig durchführen, werden Sie nicht mit einer Situation konfrontiert, in der es einen Koffer ohne Griff gibt, der schade zum Wegwerfen und unbequem zum Weitertragen ist.

2. Erstellen Sie eine Liste mit Geschäftsprozessen

Die Hauptaufgabe der Automatisierung von Geschäftsprozessen ist die Arbeitsorganisation in jedem spezifischen Unternehmensbereich. Daher die Liste der Geschäftsprozesse, die in erster Linie automatisiert werden müssen. Möglicherweise müssen nicht alle Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens automatisiert werden, um das gewünschte Ziel zu erreichen, sondern nur wenige oder die Prozesse einer Abteilung.

Sie haben zum Beispiel ein eigenes Oberbekleidungs-Nähgeschäft: eine Designabteilung, eine Rohstoffversorgung, eine Werkstatt und Näherinnen und eine Marketingabteilung. Und Sie haben gemerkt, dass Ihre Näherinnen dem Auftragsvolumen nicht mehr gewachsen sind und sich der Liefertermin der Charge verschiebt. Sie haben eine Umfrage durchgeführt und festgestellt, dass es für sie schwierig ist, sich in einer erweiterten Modellpalette zurechtzufinden und schnell zu lernen, neue Modelle von hoher Qualität herzustellen. Was kann in einer solchen Situation helfen: Arbeitszeitplan überarbeiten, Schichtdauer und -anzahl ändern, Löhne ändern, neue Mitarbeiter einstellen?

Es ist besser, eine Anwendung zu erstellen, um Aufgaben außerhalb der Arbeitszeit, auf dem Weg zur Arbeit und im Workflow zu bearbeiten, um besser vorbereitet zu sein. Es kann jedes Näh-Update, ein Video mit einer Mustererstellung, Kommentare zeigen, alte und neue Schnittmuster jederzeit hochladen, inklusive direktem Chat mit der Chefin und anderen Mitarbeitern.

Bestimmen Sie, welche Geschäftsprozesse Sie in Ihrer Anwendung benötigen, und mit diesem Verständnis können Sie fortfahren.

3. Erstellen Sie eine Karte der Geschäftsabwicklungsinteraktionen

Nachdem Sie nun eine Liste aller relevanten Geschäftsprozesse für die Automatisierung haben, legen Sie sie in Form von Blöcken auf ein leeres Blatt, um ordnungsgemäß Verbindungen zwischen ihnen herzustellen. An welchen Stellen kreuzen und verbinden sie sich? Wie docken sie an, mit welchen Werkzeugen? Wie kontrollieren Sie, dass das Andocken erfolgreich war und die Prozesse weiterhin funktionieren? Die visuelle Darstellung in Form eines Diagramms hilft Ihnen besser zu verstehen, wie die Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens aufgebaut sind, welche Phasen entscheidend sind und worauf bei der Automatisierung zu achten ist.

4. Klären Sie Checklisten und KPI Ihrer Geschäftsprozesse

Hier müssen Sie die Checklisten und KPIs Ihrer Mitarbeiter anheben, überarbeiten, wenn sie veraltet sind oder erstellen, wenn sie überhaupt fehlen. Beantworten Sie solche Fragen für jeden Teilnehmer des Geschäftsprozesses, den Sie automatisieren möchten:

Welche Schritte unternimmt jeder Teilnehmer am Geschäftsprozess?

Welche Daten werden für jeden Teilnehmer am Geschäftsprozess benötigt, um seine Arbeit zu erledigen?

Welche Meilensteine bestimmen seinen Fortschritt?

Welches Ergebnis der Arbeit eines Teilnehmers im Geschäftsprozess erhalten Sie am Ausgang?

Wie ist der Bearbeitungsprozess, falls vorhanden?

Genaue und verständliche Checklisten und vorgeschriebene KPIs beschleunigen jedes Softwareentwicklungsprojekt.

5. Beauftragen Sie Ihren Mitarbeiter mit dem Automatisierungsmanagement

No-Code-Konstruktoren ermöglichen es Ihren Mitarbeitern, Anwendungen selbst zu erstellen oder No-Code-Entwickler für die Assemblierung zu kontaktieren und nur den Prozess der Erstellung einer Anwendung zu überwachen. In jedem Fall müssen Sie einen Mitarbeiter auswählen, der für den Automatisierungsprozess verantwortlich ist. Besser ist es natürlich, wenn es sich um eine Person mit technischen Grundkenntnissen und vor allem um eine Person handelt, die alle Geschäftsprozesse des Unternehmens gut kennt und versteht.

6. Suche nach No-Code-Plattformoptionen

Jedes Jahr entwickeln sich No-Code-Technologien und es gibt immer mehr Angebote auf dem Markt von No-Code-Konstruktoren und -Plattformen. Auch ihre Funktionalität wird erweitert: Sie können sowohl eine einfache Landingpage als auch eine vollwertige Website mit dynamischem Inhalt sammeln (zum Beispiel basiert das Backend unserer Website auf unserer No-Code-Plattform); eine App für die Essensbestellung, die vollständig mit der App für Kuriere synchronisiert wird, ein komplexes CRM von Grund auf usw. Machen Sie sich mit den besten No-Code-Plattformen vertraut und wählen Sie diejenige aus, die am besten zu Ihrer Workflow-Automatisierungsaufgabe passt. Der Artikel hat die besten No-Code-Plattformen und -Tools im Jahr 2022 zusammengestellt.

7. Kontaktieren Sie AppMaster.io für die beste Lösung

Unsere No-Code-Plattform hat ein All-in-One-Konzept, daher ist AppMaster.io die beste Lösung zum Erstellen der meisten Arten von Anwendungen. Mit unserem No-Code-Konstruktor können Sie ein echtes Backend erstellen, das mit dem Backend in Anwendungen identisch ist, die mit der klassischen Entwicklungsmethode geschrieben wurden. AppMaster.io generiert menschenlesbaren Code, der bei Bedarf exportiert werden kann. Wir haben einen komfortablen Geschäftsprozesseditor erstellt, um in wenigen Tagen eine komplexe Anwendung zusammenzustellen. Die Baugruppe verwendet einfache Drag-and-Drop-Konstruktoren: Ziehen Sie Elemente per Drag-and-Drop auf die Bühne und passen Sie sie an. Sie können viele Integrationen mit anderen Diensten mit Ihrer Anwendung verbinden. Jetzt gibt es mehr als 40 Module auf der Plattform, um Ihre Anwendungsentwicklung zu beschleunigen. Änderungen an der zusammengestellten Anwendung werden in Echtzeit vorgenommen. Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, müssen Sie die mobile Anwendung nicht erneut auf Marktplätzen veröffentlichen. alle Änderungen werden automatisch veröffentlicht. Es ist unglaublich bequem. Unser Health Care Monitor- und Fehlermeldesystem (Protokolle) hält Sie am Puls der Anwendung und nimmt sofortige Korrekturen vor. Aus diesem Grund können Sie auf AppMaster.io eine Anwendung beliebiger Komplexität erstellen, sogar ein "neues Facebook".

Fazit

Mit No-Code-Konstruktoren und No-Code-Tools können Sie den Workflow Ihres Unternehmens wirtschaftlich und schnell automatisieren. Damit der Automatisierungsprozess möglichst optimal und erfolgreich verläuft, lohnt es sich, vorab mehrere Schritte zu durchlaufen:

das endgültige Ziel der Workflow-Automatisierung festlegen;

Erstellen einer Liste der Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens;

Erstellen einer Karte der Interaktion von Geschäftsprozessen;

Klärung von Checklisten und KPIs von Geschäftsprozessen;

die Ernennung einer Person, die für die Überwachung der Automatisierung verantwortlich ist;

Kennenlernen von Optionen für No-Code-Konstruktoren und -Plattformen;

Auswahl der funktionalsten Plattform wie AppMaster.io.

Sie können mit uns bei AppMaster.io mit der Automatisierung Ihres Workflows beginnen. Wir begleiten den Prozess und helfen Ihnen bei jedem Schritt nach Ihren Wünschen. Außerdem haben wir ein großartiges Partnerprogramm für No-Code-Entwickler. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um mehr zu erfahren.

Die Zukunft des Geschäfts ist ohne Code!