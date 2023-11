يعمل YouTube على تمكين منشئي المحتوى من خلال أدوات موسيقى معززة بتقنية الذكاء الاصطناعي وميزة الدبلجة بصوت عالٍ

تم إعداد YouTube لإعادة تعريف مشهد إنشاء المحتوى من خلال تمكين ميزة Creator Music مع إمكانات الذكاء الاصطناعي وتقديم بصوت عالٍ - وهو حل دبلجة متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي. تكشف هذه التطورات، التي تم الإعلان عنها خلال حدث YouTube المباشر "Made on YouTube"، عن فصل مثير لمنشئي المحتوى مليئ بالإمكانيات المبتكرة.

إن تضمين الذكاء الاصطناعي في ميزة Creator Music، التي تم إطلاقها في البداية العام الماضي، سيمكن منشئي المحتوى من العثور بسهولة على الموسيقى المناسبة لمقاطع الفيديو الخاصة بهم. سيتمكن منشئو المحتوى الآن من الوصول إلى خدمة كونسيرج موسيقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تقترح المقاطع الموسيقية المناسبة وتفاصيل الأسعار المقابلة لها بناءً على وصف الفيديو. علاوة على ذلك، يمكن للواصفين ببساطة توضيح التفاصيل، على سبيل المثال، مدى الأغنية المطلوبة أو نوعها، وسيقدم نموذج الذكاء الاصطناعي التطابق المثالي.

تتيح الميزة المجددة لمنشئي المحتوى البحث عن الأغاني أو فنانين محددين أو أنواع الموسيقى التي تقع ضمن الميزانية المنصوص عليها لمشروعهم. يمكن للمستخدمين إما اختيار ترخيص أغنية بعد مراجعة الشروط أو الموافقة على نموذج مشاركة الإيرادات، مما يزيد من سهولة اختيار الموسيقى المناسبة لإنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وفي الوقت نفسه، سيتم دمج أداة الدبلجة المرتقبة باستخدام الذكاء الاصطناعي Aloud في YouTube Studio، وهي مصممة لإنشاء دبلجة شاملة مركبة بالذكاء الاصطناعي بلغات مختلفة لمقاطع الفيديو - وهي أداة فعالة بقدر ما هي بسيطة. تتطلب إمكانيات Aloud المدعومة بالذكاء الاصطناعي عملية نقرة واحدة فقط، وبعد ذلك يمكن للمبدعين تقييم الدبلجات قبل دمجها في مقاطع الفيديو الخاصة بهم. ويجري حاليًا اختبار أداة الدبلجة مع مجموعة مختارة من المبدعين، ومن المتوقع أن تتحقق خطط للوصول على نطاق أوسع في العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، تم الكشف أيضًا عن وحدات الذكاء الاصطناعي الأخرى، بما في ذلك أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية لفيديوهات Shorts وتطبيقات مختلفة لمنشئي المحتوى، خلال حدث "Made on YouTube" الذي سلط الضوء على التزام YouTube بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في تحويل اقتصاد منشئي المحتوى.