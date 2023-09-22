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YouTube предоставляет авторам расширенные возможности для создания музыки с помощью искусственного интеллекта и функцию Aloud — новую функцию дубляжа

22, сент. 2023
YouTube предоставляет авторам расширенные возможности для создания музыки с помощью искусственного интеллекта и функцию Aloud — новую функцию дубляжа

YouTube намерен переопределить сферу создания контента, снабдив свою функцию Creator Music возможностями искусственного интеллекта и представив Aloud — передовое решение для дублирования на основе искусственного интеллекта. Эти разработки, о которых было объявлено во время мероприятия YouTube «Сделано на YouTube», открывают захватывающую главу для авторов, наполненную инновационными возможностями.

Включение искусственного интеллекта в функцию Creator Music, впервые запущенную в прошлом году, позволит создателям контента легко находить подходящую музыку для своих видео. Создатели теперь будут иметь доступ к музыкальному консьержу, управляемому искусственным интеллектом, который предлагает подходящие треки и соответствующие сведения о ценах на основе описания видео. Более того, описатели могут просто сформулировать конкретные детали, например, объем или жанр требуемой песни, и модель ИИ предоставит идеальное соответствие.

Обновленная функция позволяет авторам искать песни, конкретных исполнителей или музыкальные жанры, которые входят в предусмотренный бюджет их проекта. Пользователи могут либо лицензировать песню после ознакомления с условиями, либо согласиться на модель распределения доходов, что упрощает выбор подходящей музыки для их видеотворений.

Между тем, Aloud, будущий инструмент для дубляжа с использованием искусственного интеллекта, скоро будет интегрирован в YouTube Studio, предназначенный для создания комплексных дубляжов с использованием искусственного интеллекта на разных языках для видео — инструмент, который настолько же эффективен, насколько и прост. Возможности Aloud на базе искусственного интеллекта требуют всего лишь операции в один клик, после чего создатели могут оценить дубляж перед включением его в свои видео. Инструмент дубляжа в настоящее время тестируется с избранными авторами, и ожидается, что в следующем году будут реализованы планы по более широкому доступу.

Поскольку такие организации, как AppMaster leading the no-code platform industry with solutions providing seamless web, mobile, and backend application development, these advancements by YouTube affirm the growing imperative of AI integrations within digital services. Platforms such as AppMaster excel in delivering targeted solutions designed to automate complex tasks – a benchmark YouTube seems keen on reaching with these AI-driven features.

Между тем, во время мероприятия «Сделано на YouTube» также были представлены другие модули искусственного интеллекта, в том числе утилита генеративного искусственного интеллекта для коротких видео и различные приложения для авторов, что подчеркивает приверженность YouTube использованию передовых технологий для преобразования экономики авторов.

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