YouTube বর্ধিত AI মিউজিক টুল এবং অ্যালাউড, একটি আসন্ন ডাবিং ফিচার সহ নির্মাতাদের ক্ষমতায়ন করে

YouTube কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষমতা সহ তার নির্মাতা সঙ্গীত বৈশিষ্ট্যকে শক্তিশালী করে এবং অ্যালাউড - একটি অত্যাধুনিক AI-চালিত ডাবিং সমাধান প্রবর্তন করে বিষয়বস্তু তৈরির ল্যান্ডস্কেপকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করতে প্রস্তুত৷ YouTube-এর লাইভ ইভেন্ট "মেড অন ইউটিউব"-এর সময় ঘোষিত এই উন্নয়নগুলি উদ্ভাবনী সম্ভাবনায় ভরা নির্মাতাদের জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ অধ্যায় উন্মোচন করে৷

ক্রিয়েটর মিউজিক ফিচারে AI অন্তর্ভুক্তি, যা প্রাথমিকভাবে গত বছর চালু করা হয়েছিল, কন্টেন্ট স্রষ্টাদের তাদের ভিডিওর জন্য অনায়াসে উপযুক্ত মিউজিক খুঁজে পেতে সক্ষম করবে। নির্মাতাদের এখন একটি AI-চালিত মিউজিক কনসিয়ারে অ্যাক্সেস থাকবে যা ভিডিওর বর্ণনার উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত ট্র্যাক এবং তাদের সংশ্লিষ্ট মূল্যের বিবরণের পরামর্শ দেয়। তদুপরি, বর্ণনাকারীরা সহজভাবে বর্ণনা করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, গানের ব্যাপ্তি বা ধরণ এবং AI মডেলটি আদর্শ মিল উপস্থাপন করবে।

সংশোধিত বৈশিষ্ট্যটি নির্মাতাদের গান, নির্দিষ্ট শিল্পী বা সঙ্গীত ঘরানার সন্ধান করতে দেয় যা তাদের প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত বাজেটের মধ্যে পড়ে। ব্যবহারকারীরা হয় শর্তাবলী পর্যালোচনা করার পরে একটি গানের লাইসেন্স বেছে নিতে পারেন বা তাদের ভিডিও তৈরির জন্য উপযুক্ত সঙ্গীত নির্বাচনের সহজতর করে একটি আয় ভাগের মডেলে সম্মত হতে পারেন৷

ইতিমধ্যে, অ্যালাউড, আসন্ন AI-ডাবিং টুল, YouTube স্টুডিওতে একীভূত হওয়ার দিগন্তে রয়েছে, ভিডিওর জন্য বিভিন্ন ভাষায় ব্যাপক AI সংমিশ্রিত ডাব তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে - একটি টুল যা সহজের মতোই কার্যকর। Aloud-এর AI-চালিত ক্ষমতাগুলির জন্য শুধুমাত্র একটি একক-ক্লিক অপারেশন প্রয়োজন, যা অনুসরণ করে নির্মাতারা তাদের ভিডিওগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করার আগে ডাবগুলি মূল্যায়ন করতে পারেন। ডাবিং টুলটি বর্তমানে নির্বাচিত নির্মাতাদের সাথে পরীক্ষা করা হচ্ছে, পরের বছর বাস্তবায়িত হওয়ার প্রত্যাশিত একটি বিস্তৃত অ্যাক্সেসের পরিকল্পনা সহ।

ইতিমধ্যে, অন্যান্য AI মডিউলগুলি, যার মধ্যে শর্টস এবং বিভিন্ন ক্রিয়েটর অ্যাপের জন্য একটি জেনারেটিভ এআই ইউটিলিটি রয়েছে, এছাড়াও "মেইড অন ইউটিউব" ইভেন্টের সময় উন্মোচন করা হয়েছিল যা নির্মাতার অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে YouTube-এর প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে।