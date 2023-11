YouTube zapewnia twórcom ulepszone narzędzia muzyczne AI i funkcję Aloud, nadchodzącą funkcję dubbingu

YouTube zamierza na nowo zdefiniować krajobraz tworzenia treści, wzbogacając swoją funkcję Creator Music o możliwości sztucznej inteligencji i wprowadzając Aloud – najnowocześniejsze rozwiązanie do dubbingu oparte na sztucznej inteligencji. Zmiany te, ogłoszone podczas wydarzenia na żywo w YouTube „Made on YouTube”, otwierają przed twórcami ekscytujący rozdział pełen innowacyjnych możliwości.

Włączenie sztucznej inteligencji do funkcji Creator Music, wprowadzonej po raz pierwszy w zeszłym roku, umożliwi twórcom treści bezproblemowe znajdowanie odpowiedniej muzyki do swoich filmów. Twórcy będą teraz mieli dostęp do konsjerża muzycznego opartego na sztucznej inteligencji, który sugeruje odpowiednie utwory i odpowiadające im szczegóły cenowe na podstawie opisu filmu. Co więcej, osoby opisujące mogą po prostu określić szczegóły, na przykład wymagany zakres lub gatunek utworu, a model sztucznej inteligencji zaprezentuje idealne dopasowanie.

Ulepszona funkcja umożliwia twórcom wyszukiwanie utworów, konkretnych wykonawców lub gatunków muzycznych mieszczących się w budżecie określonym dla ich projektu. Użytkownicy mogą albo udzielić licencji na utwór po zapoznaniu się z warunkami, albo zgodzić się na model podziału przychodów, co zwiększa łatwość wyboru muzyki pasującej do ich kreacji wideo.

Tymczasem na horyzoncie pojawia się Aloud, nadchodzące narzędzie do dubbingu oparte na sztucznej inteligencji, które ma zostać zintegrowane z YouTube Studio i zaprojektowane w celu generowania kompleksowych dubbingów skomponowanych przez sztuczną inteligencję w różnych językach do filmów – narzędzie, które jest równie skuteczne, jak i proste. Możliwości Aloud oparte na sztucznej inteligencji wymagają jedynie jednego kliknięcia, po którym twórcy mogą ocenić dubbing przed włączeniem go do swoich filmów. Narzędzie do kopiowania jest obecnie testowane z wybranymi twórcami, a plany zapewnienia szerszego dostępu mają urzeczywistnić się w przyszłym roku.

Tymczasem podczas wydarzenia „Made on YouTube” zaprezentowano także inne moduły sztucznej inteligencji, w tym narzędzie generujące sztuczną inteligencję do filmów Short i różnych aplikacji twórców, które zostało zaprezentowane podczas wydarzenia „Made on YouTube”, które podkreślało zaangażowanie YouTube w wykorzystywanie zaawansowanej technologii do przekształcania gospodarki twórców.