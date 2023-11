YouTube hỗ trợ người sáng tạo bằng các công cụ âm nhạc AI nâng cao và tính năng lồng tiếng sắp ra mắt

YouTube chuẩn bị xác định lại bối cảnh sáng tạo nội dung bằng cách trang bị cho tính năng Creator Music các khả năng Trí tuệ nhân tạo và giới thiệu Aloud - một giải pháp lồng tiếng tiên tiến dựa trên AI. Những phát triển này được công bố trong sự kiện trực tiếp “Made on YouTube” của YouTube mở ra một chương thú vị dành cho người sáng tạo với nhiều khả năng đổi mới.

Việc đưa AI vào tính năng Creator Music, được ra mắt lần đầu vào năm ngoái, sẽ cho phép người tạo nội dung dễ dàng tìm thấy nhạc phù hợp cho video của họ. Giờ đây, người sáng tạo sẽ có quyền truy cập vào dịch vụ trợ giúp âm nhạc do AI điều khiển để đề xuất các bản nhạc phù hợp và chi tiết giá tương ứng dựa trên mô tả của video. Hơn nữa, người mô tả có thể chỉ cần nêu rõ các chi tiết cụ thể, chẳng hạn như mức độ hoặc thể loại của bài hát được yêu cầu và mô hình AI sẽ đưa ra kết quả phù hợp nhất.

Tính năng cải tiến cho phép người sáng tạo tìm kiếm bài hát, nghệ sĩ cụ thể hoặc thể loại âm nhạc nằm trong ngân sách quy định cho dự án của họ. Người dùng có thể chọn cấp phép cho một bài hát sau khi xem xét các điều khoản hoặc đồng ý với mô hình chia sẻ doanh thu, giúp dễ dàng chọn nhạc phù hợp cho quá trình sáng tạo video của họ.

Trong khi đó, Aloud, công cụ lồng tiếng AI sắp ra mắt, sắp được tích hợp vào YouTube Studio, được thiết kế để tạo ra các bản lồng tiếng tổng hợp AI toàn diện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau cho video - một công cụ vừa hiệu quả vừa đơn giản. Các khả năng được hỗ trợ bởi AI của Aloud chỉ yêu cầu thao tác bằng một cú nhấp chuột, sau đó người sáng tạo có thể đánh giá các bản lồng tiếng trước khi kết hợp chúng vào video của họ. Công cụ lồng tiếng hiện đang được thử nghiệm với những người sáng tạo được chọn, với kế hoạch truy cập rộng rãi hơn dự kiến ​​sẽ thành hiện thực vào năm tới.

Trong khi đó, các mô-đun AI khác, bao gồm tiện ích AI tổng hợp cho Shorts và các ứng dụng khác dành cho người sáng tạo, cũng được ra mắt trong sự kiện “Made on YouTube”, nêu bật cam kết của YouTube trong việc tận dụng công nghệ tiên tiến trong việc chuyển đổi nền kinh tế của người sáng tạo.