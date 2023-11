YouTube offre ai creatori strumenti musicali con intelligenza artificiale migliorati e Aloud, una funzione di doppiaggio di prossima uscita

YouTube è pronto a ridefinire il panorama della creazione di contenuti potenziando la sua funzione Creator Music con funzionalità di intelligenza artificiale e introducendo Aloud, una soluzione di doppiaggio all'avanguardia basata sull'intelligenza artificiale. Questi sviluppi, annunciati durante l'evento live di YouTube "Made on YouTube", svelano un capitolo entusiasmante per i creatori, pieno di possibilità innovative.

L’inclusione dell’intelligenza artificiale nella funzionalità Creator Music, lanciata inizialmente lo scorso anno, consentirà ai creatori di contenuti di trovare facilmente la musica adatta per i loro video. I creatori avranno ora accesso a un concierge musicale basato sull'intelligenza artificiale che suggerisce le tracce appropriate e i dettagli sui prezzi corrispondenti in base alla descrizione del video. Inoltre, i descrittori possono semplicemente articolare i dettagli, ad esempio la portata o il genere della canzone richiesta, e il modello AI presenterà la corrispondenza ideale.

La funzionalità rinnovata consente ai creatori di cercare brani, artisti specifici o generi musicali che rientrano nel budget stabilito per il loro progetto. Gli utenti possono scegliere di concedere in licenza un brano dopo aver rivisto i termini o accettare un modello di condivisione delle entrate, aumentando la facilità di selezione della musica adatta per le loro creazioni video.

Nel frattempo, Aloud, il prossimo strumento di doppiaggio AI, è all'orizzonte per essere integrato in YouTube Studio, progettato per generare doppiaggi compositi AI completi in varie lingue per i video: uno strumento tanto efficace quanto semplice. Le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale di Aloud richiedono solo un'operazione con un solo clic, dopo la quale i creatori possono valutare i doppiaggi prima di incorporarli nei loro video. Lo strumento di doppiaggio è attualmente in fase di test con creatori selezionati, con piani per un accesso più ampio che dovrebbero concretizzarsi il prossimo anno.

Nel frattempo, durante l'evento "Made on YouTube" sono stati svelati anche altri moduli di intelligenza artificiale, tra cui un'utilità di intelligenza artificiale generativa per Shorts e diverse app per creatori, evidenziando l'impegno di YouTube nello sfruttare la tecnologia avanzata per trasformare l'economia dei creatori.