YouTube が強化された AI 音楽ツールと今後の吹き替え機能である Aloud でクリエイターを支援

YouTube は、人工知能機能を備えたクリエイター ミュージック機能を強化し、最先端の AI 駆動の吹き替えソリューションである Aloud を導入することで、コンテンツ作成環境を再定義する予定です。 YouTube のライブ イベント「Made on YouTube」で発表されたこれらの開発は、クリエイターにとって革新的な可能性に満ちたエキサイティングな章を明らかにします。

昨年初めてリリースされたクリエイター ミュージック機能に AI が組み込まれたことで、コンテンツ クリエイターは自分のビデオに適した音楽を簡単に見つけることができるようになります。クリエイターは、動画の説明に基づいて適切な楽曲とそれに対応する価格設定の詳細を提案する AI 主導の音楽コンシェルジュにアクセスできるようになります。さらに、説明者は、必要な曲の範囲やジャンルなどの詳細を明確に述べるだけで、AI モデルが理想的なマッチングを提示します。

改良された機能により、クリエイターはプロジェクトの規定予算内に収まる曲、特定のアーティスト、または音楽ジャンルを検索できるようになります。ユーザーは規約を確認した上で楽曲のライセンスを取得するか、収益分配モデルに同意するかを選択できるため、ビデオ作品に適した音楽を選択することがさらに容易になります。

一方、次期 AI 吹き替えツールである Aloud は、YouTube Studio に統合される予定です。これは、ビデオに対してさまざまな言語で包括的な AI 合成吹き替えを生成するように設計されており、シンプルであると同時に効果的なツールです。 Aloud の AI を活用した機能では、ワンクリック操作のみが必要で、その後、クリエイターはビデオに吹き替えを組み込む前に吹き替えを評価できます。この吹き替えツールは現在、選ばれたクリエイターを対象にテストされており、より広範なアクセスを実現する計画は来年実現する予定です。

一方、ショート動画やさまざまなクリエイター アプリ用の生成 AI ユーティリティなど、他の AI モジュールも「Made on YouTube」イベント中に公開され、クリエイター エコノミーの変革において高度なテクノロジーを活用するという YouTube の取り組みを強調しました。