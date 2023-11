YouTube उन्नत AI म्यूजिक टूल्स और अलाउड, एक आगामी डबिंग फीचर के साथ रचनाकारों को सशक्त बनाता है

यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं के साथ अपने क्रिएटर म्यूजिक फीचर को सशक्त बनाकर और एक अत्याधुनिक एआई-संचालित डबिंग समाधान - अलाउड पेश करके सामग्री निर्माण परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। YouTube के लाइव इवेंट "मेड ऑन यूट्यूब" के दौरान घोषित ये विकास, नवीन संभावनाओं से भरे रचनाकारों के लिए एक रोमांचक अध्याय का अनावरण करते हैं।

क्रिएटर म्यूजिक फीचर में एआई को शामिल करने से, जिसे पिछले साल शुरू किया गया था, कंटेंट क्रिएटर्स को अपने वीडियो के लिए आसानी से उपयुक्त संगीत ढूंढने में मदद मिलेगी। रचनाकारों के पास अब एआई-संचालित संगीत द्वारपाल तक पहुंच होगी जो वीडियो के विवरण के आधार पर उपयुक्त ट्रैक और उनके संबंधित मूल्य निर्धारण विवरण सुझाता है। इसके अलावा, वर्णनकर्ता केवल विशिष्टताओं को स्पष्ट कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, आवश्यक गीत की सीमा या शैली, और एआई मॉडल आदर्श मिलान प्रस्तुत करेगा।

संशोधित सुविधा रचनाकारों को उन गानों, विशिष्ट कलाकारों या संगीत शैलियों की खोज करने की अनुमति देती है जो उनके प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित बजट के भीतर आते हैं। उपयोगकर्ता या तो शर्तों की समीक्षा करने के बाद किसी गीत का लाइसेंस चुन सकते हैं या राजस्व हिस्सेदारी मॉडल पर सहमत हो सकते हैं, जिससे उनकी वीडियो रचनाओं के लिए उपयुक्त संगीत का चयन करने में आसानी होगी।

इस बीच, आगामी एआई-डबिंग टूल, अलाउड, यूट्यूब स्टूडियो में एकीकृत होने की तैयारी में है, जिसे वीडियो के लिए विभिन्न भाषाओं में व्यापक एआई मिश्रित डब तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है - एक ऐसा टूल जो सरल होने के साथ-साथ प्रभावी भी है। अलाउड की एआई-संचालित क्षमताओं के लिए केवल एक सिंगल-क्लिक ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, जिसके बाद निर्माता अपने वीडियो में शामिल करने से पहले डब का आकलन कर सकते हैं। डबिंग टूल का वर्तमान में चुनिंदा रचनाकारों के साथ परीक्षण किया जा रहा है, अगले वर्ष व्यापक पहुंच की योजना के साकार होने की उम्मीद है।

इस बीच, शॉर्ट्स और विभिन्न क्रिएटर ऐप्स के लिए जेनरेटिव एआई यूटिलिटी सहित अन्य एआई मॉड्यूल का भी "मेड ऑन यूट्यूब" इवेंट के दौरान अनावरण किया गया, जो क्रिएटर अर्थव्यवस्था को बदलने में उन्नत तकनीक का लाभ उठाने के लिए यूट्यूब की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।