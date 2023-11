YouTube는 인공 지능 기능으로 Creator Music 기능을 강화하고 최첨단 AI 기반 더빙 솔루션인 Aloud를 도입하여 콘텐츠 제작 환경을 재정의할 예정입니다. YouTube의 라이브 이벤트 'Made on YouTube'에서 발표된 이러한 개발은 혁신적인 가능성으로 가득 찬 제작자를 위한 흥미로운 장을 공개합니다.

지난해 처음 출시된 크리에이터 뮤직(Creator Music) 기능에 AI가 포함되면서 콘텐츠 크리에이터들은 자신의 영상에 적합한 음악을 쉽게 찾을 수 있게 됐다. 이제 제작자는 동영상 설명을 기반으로 적절한 트랙과 해당 가격 세부 정보를 제안하는 AI 기반 음악 컨시어지에 액세스할 수 있습니다. 또한 설명자는 필요한 노래의 범위나 장르와 같은 세부 사항을 간단히 설명할 수 있으며 AI 모델은 이상적인 일치를 제시합니다.

개선된 기능을 통해 제작자는 프로젝트에 규정된 예산에 맞는 노래, 특정 아티스트 또는 음악 장르를 검색할 수 있습니다. 사용자는 약관을 검토한 후 노래 라이선스를 부여하거나 수익 공유 모델에 동의하여 비디오 제작에 적합한 음악을 더 쉽게 선택할 수 있습니다.

한편, 곧 출시될 AI 더빙 도구인 Aloud는 다양한 언어로 동영상을 위한 포괄적인 AI 합성 더빙을 생성하도록 설계된 YouTube Studio에 통합될 예정입니다. 이 도구는 간단하면서도 효과적인 도구입니다. Aloud의 AI 기반 기능을 사용하려면 클릭 한 번만 하면 제작자가 더빙을 비디오에 통합하기 전에 평가할 수 있습니다. 더빙 도구는 현재 엄선된 제작자를 대상으로 테스트 중이며 내년에는 더 폭넓은 액세스가 실현될 것으로 예상됩니다.

AppMaster leading the no-code platform industry with solutions providing seamless web, mobile, and backend application development, these advancements by YouTube affirm the growing imperative of AI integrations within digital services. Platforms such as AppMaster excel in delivering targeted solutions designed to automate complex tasks – a benchmark YouTube seems keen on reaching with these AI-driven features.

한편, Shorts용 생성 AI 유틸리티와 다양한 크리에이터 앱을 포함한 기타 AI 모듈도 'Made on YouTube' 이벤트에서 공개되어 크리에이터 경제를 변화시키기 위해 첨단 기술을 활용하겠다는 YouTube의 의지를 강조했습니다.