YouTube fortalece a los creadores con herramientas musicales mejoradas con inteligencia artificial y en voz alta, una próxima función de doblaje

YouTube está listo para redefinir el panorama de la creación de contenido al potenciar su función Creator Music con capacidades de Inteligencia Artificial y al presentar Aloud, una solución de doblaje impulsada por IA de vanguardia. Estos desarrollos, anunciados durante el evento en vivo de YouTube "Made on YouTube", revelan un capítulo emocionante para los creadores, lleno de posibilidades innovadoras.

La inclusión de IA en la función Creator Music, lanzada inicialmente el año pasado, permitirá a los creadores de contenido encontrar sin esfuerzo música adecuada para sus videos. Los creadores ahora tendrán acceso a un conserje musical impulsado por inteligencia artificial que sugiere las pistas apropiadas y los detalles de precios correspondientes según la descripción del video. Además, los descriptores pueden simplemente articular los detalles, por ejemplo, el alcance o el género de la canción requerida, y el modelo de IA presentará la combinación ideal.

La función renovada permite a los creadores buscar canciones, artistas específicos o géneros musicales que se ajusten al presupuesto estipulado para su proyecto. Los usuarios pueden optar por obtener la licencia de una canción después de revisar los términos o aceptar un modelo de participación en los ingresos, lo que aumenta la facilidad de seleccionar la música adecuada para sus creaciones de video.

Mientras tanto, Aloud, la próxima herramienta de doblaje de IA, está en el horizonte para integrarse en YouTube Studio, diseñado para generar doblajes compuestos de IA integrales en varios idiomas para videos, una herramienta que es tan efectiva como simple. Las capacidades impulsadas por IA de Aloud requieren solo una operación de un solo clic, después de lo cual los creadores pueden evaluar los doblajes antes de incorporarlos a sus videos. La herramienta de doblaje se está probando actualmente con creadores seleccionados, y se espera que se materialicen planes para un acceso más amplio el próximo año.

Mientras tanto, durante el evento “Made on YouTube” también se dieron a conocer otros módulos de IA, incluida una utilidad de IA generativa para cortos y diferentes aplicaciones para creadores, que destaca el compromiso de YouTube de aprovechar la tecnología avanzada para transformar la economía de los creadores.