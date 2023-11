YouTube unterstützt YouTuber mit verbesserten KI-Musiktools und Aloud, einer kommenden Synchronisationsfunktion

YouTube wird die Content-Erstellungslandschaft neu definieren, indem es seine Creator Music-Funktion mit Funktionen der künstlichen Intelligenz ausstattet und Aloud einführt – eine hochmoderne KI-gesteuerte Synchronisationslösung. Diese Entwicklungen, die während des YouTube-Live-Events „Made on YouTube“ angekündigt wurden, eröffnen ein spannendes Kapitel für YouTuber voller innovativer Möglichkeiten.

Die Einbeziehung von KI in die Creator Music-Funktion, die erstmals letztes Jahr eingeführt wurde, wird es Content-Erstellern ermöglichen, mühelos passende Musik für ihre Videos zu finden. Ersteller haben nun Zugriff auf einen KI-gesteuerten Musik-Concierge, der basierend auf der Beschreibung des Videos geeignete Titel und die entsprechenden Preisdetails vorschlägt. Darüber hinaus können Beschreiber einfach die Einzelheiten artikulieren, beispielsweise den Umfang oder das Genre des gewünschten Songs, und das KI-Modell präsentiert die ideale Übereinstimmung.

Mit der überarbeiteten Funktion können Entwickler nach Songs, bestimmten Künstlern oder Musikgenres suchen, die in das festgelegte Budget ihres Projekts fallen. Benutzer können entweder einen Song lizenzieren, nachdem sie die Bedingungen überprüft haben, oder einem Umsatzbeteiligungsmodell zustimmen, wodurch die Auswahl der passenden Musik für ihre Videokreationen noch einfacher wird.

Unterdessen ist Aloud, das kommende KI-Synchronisationstool, in Planung und soll in YouTube Studio integriert werden, um umfassende KI-Kompositionssynchronisationen in verschiedenen Sprachen für Videos zu generieren – ein ebenso effektives wie einfaches Tool. Die KI-gestützten Funktionen von Aloud erfordern nur einen einzigen Klick, woraufhin die Ersteller die Dubs bewerten können, bevor sie sie in ihre Videos integrieren. Das Synchronisierungstool wird derzeit mit ausgewählten Entwicklern getestet. Pläne für einen breiteren Zugang werden voraussichtlich im nächsten Jahr umgesetzt.

Unterdessen wurden im Rahmen der Veranstaltung „Made on YouTube“ auch andere KI-Module vorgestellt, darunter ein generatives KI-Dienstprogramm für Shorts und verschiedene Creator-Apps, was das Engagement von YouTube unterstreicht, fortschrittliche Technologie zur Transformation der Creator Economy zu nutzen.