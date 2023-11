O YouTube capacita criadores com ferramentas musicais de IA aprimoradas e Aloud, um próximo recurso de dublagem

O YouTube está pronto para redefinir o cenário de criação de conteúdo, capacitando seu recurso Creator Music com recursos de Inteligência Artificial e introduzindo o Aloud - uma solução de dublagem de ponta baseada em IA. Esses desenvolvimentos, anunciados durante o evento ao vivo do YouTube “Made on YouTube”, revelam um capítulo emocionante para os criadores, repleto de possibilidades inovadoras.

A inclusão de IA no recurso Creator Music, lançado inicialmente no ano passado, permitirá que os criadores de conteúdo encontrem facilmente músicas adequadas para seus vídeos. Os criadores agora terão acesso a um concierge de música baseado em IA que sugere faixas apropriadas e os detalhes de preços correspondentes com base na descrição do vídeo. Além disso, os descritores podem simplesmente articular os detalhes, por exemplo, a extensão ou gênero da música necessária, e o modelo de IA apresentará a combinação ideal.

O recurso renovado permite que os criadores pesquisem músicas, artistas específicos ou gêneros musicais que estejam dentro do orçamento estipulado para seu projeto. Os usuários podem optar por licenciar uma música após revisar os termos ou concordar com um modelo de divisão de receita, aumentando a facilidade de seleção da música adequada para suas criações de vídeo.

Enquanto isso, Aloud, a próxima ferramenta de dublagem de IA, está no horizonte para ser integrada ao YouTube Studio, projetada para gerar dublagens compostas de IA abrangentes em vários idiomas para vídeos - uma ferramenta que é tão eficaz quanto simples. Os recursos alimentados por IA do Aloud requerem apenas uma operação de clique único, após a qual os criadores podem avaliar as dublagens antes de incorporá-las em seus vídeos. A ferramenta de dublagem está atualmente sendo testada com criadores selecionados, com planos para um acesso mais amplo que deverá se materializar no próximo ano.

Enquanto isso, outros módulos de IA, incluindo um utilitário generativo de IA para Shorts e diferentes aplicativos para criadores, também foram revelados durante o evento “Made on YouTube”, destacando o compromisso do YouTube em aproveitar a tecnologia avançada para transformar a economia dos criadores.