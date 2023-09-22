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YouTube 为创作者提供增强型 AI 音乐工具和即将推出的配音功能 Aloud

Sep 22, 2023
YouTube 为创作者提供增强型 AI 音乐工具和即将推出的配音功能 Aloud

YouTube 将通过人工智能功能为其创作者音乐功能提供支持，并推出 Aloud（一种尖端的人工智能驱动配音解决方案），从而重新定义内容创作格局。这些进展是在 YouTube 现场活动“Made on YouTube”期间宣布的，为创作者揭开了激动人心的篇章，充满了创新的可能性。

去年首次推出的创作者音乐功能中包含人工智能，将使内容创作者能够轻松地为他们的视频找到合适的音乐。创作者现在可以使用人工智能驱动的音乐礼宾服务，该礼宾服务会根据视频的描述推荐合适的曲目及其相应的定价详细信息。此外，描述者可以简单地阐明细节，例如所需歌曲的范围或流派，人工智能模型将呈现理想的匹配。

改进后的功能允许创作者搜索属于其项目规定预算的歌曲、特定艺术家或音乐流派。用户可以选择在查看条款后许可歌曲，也可以同意收入分成模式，从而更轻松地为自己的视频创作选择合适的音乐。

与此同时，即将推出的 AI 配音工具 Aloud 即将集成到 YouTube Studio 中，旨在为视频生成各种语言的全面 AI 合成配音 - 这是一个既有效又简单的工具。 Aloud 的人工智能功能只需单击一次操作，创作者就可以在将配音合并到视频中之前对其进行评估。该配音工具目前正在与选定的创作者进行测试，预计明年将实现更广泛的访问计划。

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与此同时，其他人工智能模块，包括用于 Shorts 的生成式人工智能实用程序和不同的创作者应用程序，也在“Made on YouTube”活动期间亮相，凸显了 YouTube 致力于利用先进技术来变革创作者经济的承诺。

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