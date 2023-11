YouTube offre aux créateurs des outils musicaux IA améliorés et Aloud, une fonctionnalité de doublage à venir

YouTube est sur le point de redéfinir le paysage de la création de contenu en dotant sa fonctionnalité Creator Music de capacités d'intelligence artificielle et en introduisant Aloud, une solution de doublage de pointe basée sur l'IA. Ces développements, annoncés lors de l'événement en direct de YouTube « Made on YouTube », dévoilent un chapitre passionnant pour les créateurs, rempli de possibilités innovantes.

L'inclusion de l'IA dans la fonctionnalité Creator Music, initialement lancée l'année dernière, permettra aux créateurs de contenu de trouver sans effort la musique adaptée à leurs vidéos. Les créateurs auront désormais accès à un concierge musical piloté par l'IA qui suggère les pistes appropriées et les détails de prix correspondants en fonction de la description de la vidéo. De plus, les descripteurs peuvent simplement articuler les détails, par exemple l'étendue ou le genre de la chanson requise, et le modèle d'IA présentera la correspondance idéale.

La fonctionnalité remaniée permet aux créateurs de rechercher des chansons, des artistes spécifiques ou des genres musicaux qui correspondent au budget stipulé pour leur projet. Les utilisateurs peuvent soit choisir d'acquérir une licence pour une chanson après avoir examiné les conditions, soit accepter un modèle de partage des revenus, augmentant ainsi la facilité de sélection de la musique adaptée à leurs créations vidéo.

Pendant ce temps, Aloud, le prochain outil de doublage IA, est sur le point d'être intégré à YouTube Studio, conçu pour générer des doublages composites IA complets dans différentes langues pour les vidéos - un outil aussi efficace que simple. Les capacités basées sur l'IA d'Aloud ne nécessitent qu'une opération en un seul clic, après quoi les créateurs peuvent évaluer les doublages avant de les incorporer dans leurs vidéos. L'outil de doublage est actuellement testé auprès de créateurs sélectionnés, et des plans pour un accès plus large devraient se concrétiser l'année prochaine.

Parallèlement, d'autres modules d'IA, notamment un utilitaire d'IA générative pour les Shorts et différentes applications de créateurs, ont également été dévoilés lors de l'événement « Made on YouTube », soulignant l'engagement de YouTube à tirer parti des technologies de pointe pour transformer l'économie des créateurs.