YouTube Memberdayakan Kreator dengan Alat Musik AI yang Disempurnakan dan Aloud, Fitur Sulih Suara Mendatang

YouTube siap mendefinisikan ulang lanskap pembuatan konten dengan memberdayakan fitur Kreator Musik dengan kemampuan Kecerdasan Buatan dan memperkenalkan Aloud - solusi sulih suara canggih yang didukung AI. Perkembangan ini, yang diumumkan pada acara langsung YouTube “Made on YouTube”, mengungkap babak menarik bagi para pembuat konten, penuh dengan kemungkinan-kemungkinan inovatif.

Dimasukkannya AI dalam fitur Creator Music, yang pertama kali diluncurkan tahun lalu, akan memungkinkan pembuat konten dengan mudah menemukan musik yang cocok untuk video mereka. Kreator kini memiliki akses ke petugas musik berbasis AI yang menyarankan lagu yang sesuai dan detail harga terkait berdasarkan deskripsi video. Selain itu, pendeskripsi dapat dengan mudah mengartikulasikan secara spesifik, misalnya, cakupan atau genre lagu yang dibutuhkan, dan model AI akan menyajikan kecocokan yang ideal.

Fitur yang diperbarui ini memungkinkan pembuat konten mencari lagu, artis tertentu, atau genre musik yang sesuai dengan anggaran yang ditentukan untuk proyek mereka. Pengguna dapat memilih untuk melisensikan sebuah lagu setelah meninjau persyaratannya atau menyetujui model bagi hasil, sehingga meningkatkan kemudahan dalam memilih musik yang sesuai untuk kreasi video mereka.

Sementara itu, Aloud, alat sulih suara AI yang akan datang, akan diintegrasikan ke dalam YouTube Studio, yang dirancang untuk menghasilkan sulih suara gabungan AI yang komprehensif dalam berbagai bahasa untuk video - sebuah alat yang efektif dan sederhana. Kemampuan Aloud yang didukung AI hanya memerlukan operasi sekali klik, sehingga pembuat konten dapat menilai sulih suara sebelum memasukkannya ke dalam video mereka. Alat sulih suara saat ini sedang diuji dengan pembuat konten terpilih, dan rencana untuk akses yang lebih luas diperkirakan akan terwujud tahun depan.

Sementara itu, modul AI lainnya, termasuk utilitas AI generatif untuk Shorts dan berbagai aplikasi kreator, juga diluncurkan pada acara “Made on YouTube” yang menyoroti komitmen YouTube dalam memanfaatkan teknologi canggih dalam mentransformasi ekonomi kreator.