YouTube biedt videomakers de mogelijkheid met verbeterde AI-muziektools en Aloud, een komende nasynchronisatiefunctie

YouTube gaat het landschap voor het maken van inhoud opnieuw definiëren door de Creator Music-functie uit te breiden met kunstmatige intelligentie-mogelijkheden en Aloud te introduceren: een geavanceerde AI-gestuurde nasynchronisatie-oplossing. Deze ontwikkelingen, aangekondigd tijdens YouTube's live-evenement 'Made on YouTube', onthullen een spannend hoofdstuk voor videomakers, vol innovatieve mogelijkheden.

De opname van AI in de Creator Music-functie, die vorig jaar voor het eerst werd gelanceerd, zal makers van inhoud in staat stellen moeiteloos geschikte muziek voor hun video's te vinden. Creators hebben nu toegang tot een AI-gestuurde muziekconciërge die geschikte nummers en de bijbehorende prijsgegevens voorstelt op basis van de beschrijving van de video. Bovendien kunnen beschrijvers eenvoudig de details verwoorden, bijvoorbeeld de omvang of het genre van het gewenste nummer, en het AI-model zal de ideale match presenteren.

Met de vernieuwde functie kunnen makers zoeken naar nummers, specifieke artiesten of muziekgenres die binnen het vastgestelde budget voor hun project vallen. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om een ​​nummer te licentiëren nadat ze de voorwaarden hebben beoordeeld, of akkoord te gaan met een model voor het delen van inkomsten, waardoor het gemakkelijker wordt om passende muziek voor hun videocreaties te selecteren.

Ondertussen staat Aloud, de aanstaande AI-nasynchronisatietool, op het punt te worden geïntegreerd in YouTube Studio, ontworpen om uitgebreide AI-samengestelde dubs in verschillende talen voor video's te genereren - een tool die even effectief als eenvoudig is. De AI-aangedreven mogelijkheden van Aloud vereisen slechts een enkele klik, waarna makers de dubs kunnen beoordelen voordat ze ze in hun video's opnemen. De nasynchronisatietool wordt momenteel getest met geselecteerde makers, en plannen voor een bredere toegang zullen naar verwachting volgend jaar werkelijkheid worden.

Ondertussen werden tijdens het 'Made on YouTube'-evenement ook andere AI-modules onthuld, waaronder een generatief AI-hulpprogramma voor Shorts en verschillende apps voor makers, waarmee de inzet van YouTube werd benadrukt om geavanceerde technologie in te zetten bij het transformeren van de makerseconomie.