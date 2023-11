YouTube İçerik Oluşturucuları Gelişmiş Yapay Zeka Müzik Araçları ve Yakında Gelecek Dublaj Özelliği Aloud ile Güçlendiriyor

YouTube, Creator Music özelliğini Yapay Zeka yetenekleriyle güçlendirerek ve son teknoloji ürünü yapay zeka destekli dublaj çözümü Aloud'u tanıtarak içerik oluşturma ortamını yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. YouTube'un "Made on YouTube" canlı etkinliği sırasında duyurulan bu gelişmeler, yaratıcılar için yenilikçi olanaklarla dolu heyecan verici bir bölümün açılışını yapıyor.

İlk olarak geçen yıl başlatılan Creator Music özelliğine yapay zekanın dahil edilmesi, içerik oluşturucuların videoları için uygun müziği zahmetsizce bulmasına olanak tanıyacak. İçerik oluşturucular artık videonun açıklamasına göre uygun parçaları ve bunlara karşılık gelen fiyatlandırma ayrıntılarını öneren yapay zeka destekli bir müzik danışma hizmetine erişebilecek. Ayrıca, tanımlayıcılar gerekli şarkının kapsamı veya türü gibi ayrıntıları basitçe ifade edebilir ve yapay zeka modeli ideal eşleşmeyi sunacaktır.

Yenilenen özellik, yaratıcıların projeleri için öngörülen bütçe dahilindeki şarkıları, belirli sanatçıları veya müzik türlerini aramasına olanak tanıyor. Kullanıcılar, şartları inceledikten sonra bir şarkının lisansını almayı seçebilir veya bir gelir paylaşımı modelini kabul ederek video yaratımlarına uygun müzik seçme kolaylığını artırabilir.

Bu arada, yakında çıkacak olan AI dublaj aracı Aloud'un, videolar için çeşitli dillerde kapsamlı AI birleştirilmiş dublajlar oluşturmak üzere tasarlanan YouTube Studio'ya entegre edilmesi ufukta görünüyor; bu araç, basit olduğu kadar etkili bir araçtır. Aloud'un yapay zeka destekli yetenekleri yalnızca tek tıklamalı bir işlem gerektiriyor ve bunun ardından içerik oluşturucular, dublajları videolarına eklemeden önce değerlendirebiliyor. Dublaj aracı şu anda seçkin içerik oluşturucularla test ediliyor ve gelecek yıl daha geniş bir erişime yönelik planların hayata geçirilmesi bekleniyor.

Bu arada, YouTube'un içerik oluşturucu ekonomisini dönüştürmek için ileri teknolojiden yararlanma konusundaki kararlılığını vurgulayan "Made on YouTube" etkinliğinde, Shorts için üretken bir yapay zeka yardımcı programı ve farklı içerik oluşturucu uygulamaları da dahil olmak üzere diğer yapay zeka modülleri de tanıtıldı.