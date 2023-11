YouTube ส่งเสริมผู้สร้างด้วยเครื่องมือ AI Music ที่ได้รับการปรับปรุงและ Aloud ซึ่งเป็นฟีเจอร์พากย์เสียงที่กำลังจะมีขึ้นเร็วๆ นี้

YouTube ถูกกำหนดให้กำหนดขอบเขตการสร้างเนื้อหาใหม่โดยเสริมศักยภาพฟีเจอร์ Creator Music ด้วยความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ และขอแนะนำ Aloud ซึ่งเป็นโซลูชันการพากย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันล้ำสมัย การพัฒนาเหล่านี้ซึ่งประกาศในระหว่างการถ่ายทอดสด "Made on YouTube" ของ YouTube เผยให้เห็นบทที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้สร้าง ซึ่งเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ทางนวัตกรรม

การรวม AI ไว้ในฟีเจอร์ Creator Music ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว จะช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาสามารถค้นหาเพลงที่เหมาะสมสำหรับวิดีโอของตนได้อย่างง่ายดาย ตอนนี้ผู้สร้างจะสามารถเข้าถึงเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านดนตรีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งแนะนำเพลงที่เหมาะสมและรายละเอียดราคาที่เกี่ยวข้องตามคำอธิบายของวิดีโอ นอกจากนี้ ผู้บรรยายสามารถระบุรายละเอียดเฉพาะ เช่น ขอบเขตหรือแนวเพลงที่ต้องการ จากนั้นโมเดล AI จะนำเสนอเพลงที่เข้ากันในอุดมคติ

ฟีเจอร์ที่ปรับปรุงใหม่ช่วยให้ผู้สร้างสามารถค้นหาเพลง ศิลปินเฉพาะ หรือแนวเพลงที่อยู่ในงบประมาณที่กำหนดสำหรับโปรเจ็กต์ของตนได้ ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะอนุญาตเพลงหลังทบทวนข้อกำหนดหรือยอมรับรูปแบบส่วนแบ่งรายได้ ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกในการเลือกเพลงที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสรรค์วิดีโอของพวกเขา

ในขณะเดียวกัน Aloud ซึ่งเป็นเครื่องมือพากย์เสียง AI ที่กำลังจะเปิดตัวนั้น กำลังอยู่ในขั้นเตรียมการที่จะรวมเข้ากับ YouTube Studio ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างเสียงพากย์แบบผสม AI ที่ครอบคลุมในภาษาต่างๆ สำหรับวิดีโอ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพพอๆ กับการใช้งานง่าย ความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Aloud ต้องการเพียงการคลิกเพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นไปตามที่ผู้สร้างสามารถประเมินเสียงพากย์ก่อนที่จะรวมเข้ากับวิดีโอของพวกเขา ขณะนี้เครื่องมือพากย์กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบกับผู้สร้างที่ได้รับเลือก โดยคาดว่าจะมีการเข้าถึงในวงกว้างขึ้นในปีหน้า

ในขณะเดียวกัน โมดูล AI อื่นๆ รวมถึงยูทิลิตี AI เจนเนอเรชั่นสำหรับ Shorts และแอปครีเอเตอร์อื่นๆ ก็มีการเปิดตัวในระหว่างกิจกรรม "Made on YouTube" ซึ่งเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ YouTube ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของครีเอเตอร์