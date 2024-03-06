ChatGPT من OpenAI يتحدث الآن: مستقبل الذكاء الاصطناعي التفاعلي الصوتي

كشفت OpenAI للتو عن إضافة تحويلية إلى ChatGPT، مما جلب التفاعل السمعي إلى نموذج محادثة الذكاء الاصطناعي الثوري بالفعل. يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بتفاعل رقمي أكثر سهولة وعدم التدخل حيث يكتسب ChatGPT القدرة على نطق استجاباته النصية.

يعد هذا التقدم مفيدًا بشكل خاص في السيناريوهات التي تتطلب حرية الحركة، مثل الطهي. تخيل أن ChatGPT يقرأ وصفة بصوت عالٍ، ويرشدك خلال كل خطوة بينما تظل يديك مشغولتين بإعداد المكونات - لم تعد هناك حاجة لإلقاء نظرة على شاشتك أو مسح الدقيق من هاتفك الذكي.

يعد تنشيط ميزة الصوت أمرًا سهلاً على الأجهزة المحمولة. يمكن لمستخدمي iOS و Android ببساطة النقر مع الاستمرار على فقاعة الاستجابة للكشف عن خيار "القراءة بصوت عالٍ". على سطح المكتب، يمكن الوصول إلى هذه الوظيفة من خلال أيقونة مكبر الصوت المضافة حديثًا والموجودة أسفل رسائل الدردشة.

بالنسبة للتفاعلات المستمرة مع ChatGPT، يمكن للمستخدمين اختيار طريقة "الضبط والنسيان"، وتشغيل القراءة التلقائية لإخراج الصوت المستمر أثناء المحادثة. تم أيضًا دمج التحكم الصوتي التفاعلي، مما يسمح للمستخدمين بمطالبة الذكاء الاصطناعي بالتوقف مؤقتًا أو التخطي للأمام أو إعادة النظر في الأجزاء السابقة من الحوار. حتى صوت القراءة يمكن تخصيصه حسب تفضيلات المستخدم.

بدأ طرح OpenAI لهذه الميزة عبر منصات iOS و Android وهو قيد التقدم لمستخدمي الويب. بالإضافة إلى ذلك، هناك تعديل في التصميم يرى أن وظيفة تحويل الصوت إلى نص ممثلة الآن بواسطة رمز الميكروفون، بهدف تعزيز إمكانية الاكتشاف للمستخدمين الذين يستكشفون خيارات الإدخال المختلفة.

في حين أن OpenAI تسخر الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في الطريقة التي نتفاعل بها مع التكنولوجيا، فإن AppMaster ، في مساره الخاص، يشق مسارات نحو إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات. من خلال وقوفها جنبًا إلى جنب مع مبتكرين مثل ChatGPT، تعمل منصة AppMaster no-code على توسيع القدرة على إنشاء تطبيقات ويب وجوال قوية دون الخوض في البرمجة التقليدية، مما يؤدي إلى تكافؤ الفرص للمخترعين ورجال الأعمال على حدٍ سواء.