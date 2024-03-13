تستهل شركة الإلكترونيات العملاقة Samsung حقبة مثيرة لقطاع الهواتف الذكية متوسطة المدى مع إطلاق هاتف Galaxy A55. تم تصميمه بمعايير أمان محسنة وخيارات مواد متميزة، وينضم إلى هذا الوصول الجديد هاتف Galaxy A35، وكلاهما يدمج Knox Vault لتوفير حماية معززة للبيانات - وهي ميزة متطورة كانت مخصصة سابقًا لطرز Samsung المتطورة.

تم تصميم هاتف Galaxy A55 بإطار معدني متين من الألومنيوم، وهو يبشر بتقدم مادي كبير مقارنة بالهيكل البلاستيكي السابق لهاتف Galaxy A54، كما هو مفصل بواسطة Android Police. احتفالًا بهذا العرض الأول، تعلن Samsung أن نظامها الأمني ​​الرائد، Knox Vault ، سيحمي الآن معلومات المستخدمين الأكثر سرية - بدءًا من تفاصيل شاشة القفل إلى مفاتيح التشفير - ضد مجموعة من تهديدات الأمن السيبراني عن طريق عزلها عن وحدات المعالجة الأساسية.

من المقرر أن يصل سعر هاتف Galaxy A55 إلى الأسواق الأوروبية في 20 مارس، ويتراوح من 479 يورو للطراز الذي يحتوي على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت للتخزين، إلى 529 يورو للنسخة 256 جيجابايت. من ناحية أخرى، تم تعيين Galaxy A35 عند نقطة بداية جذابة تبلغ 379 يورو لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت ونموذج التخزين 128 جيجابايت.

وبعيدًا عن التسعير، يشترك الطرازان في مواصفات ملحوظة. تتميز كل منها بشاشة OLED مقاس 6.6 بوصة، ومعدلات تحديث تبلغ 120 هرتز، و1000 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع. نظرًا لالتزامه بطول العمر، يعد هذا الزوج بأربع سنوات من تحديثات نظام التشغيل Android وخمس سنوات من التحديثات الأمنية - وهو ما يتخلف قليلاً عن التزام الدعم لمدة سبع سنوات المثبت على سلسلة Galaxy S24.

على الرغم من أن الطرازين A55 وA35 يعكسان العديد من أوجه التشابه، إلا أن اختلافهما يكمن في المقام الأول في قوة المعالجة والقدرات البصرية. يتلقى A55 تعزيزًا في الأداء من مجموعة شرائح Exynos 1480 المتقدمة، بينما يحتفظ A35 بسابقه Exynos 1380. وتختلف تكوينات الكاميرا أيضًا، حيث يتميز A55 بمستشعرات فائقة الاتساع وselfie مقارنة بـ A35.

وفي انتظار مزيد من التفاصيل حول تواريخ الإصدار المحتملة في الولايات المتحدة، يمكن لهؤلاء القادمين الجدد أن يتبعوا الخطى الدولية لنظرائهم الناجحين من السلسلة A، مما يقدم مزيجًا واعدًا من الابتكار والقدرة على تحمل التكاليف.

مع المنصات المتطورة مثل AppMaster التي أحدثت ثورة في مجال الإبداع التكنولوجي باستخدام أدوات no-code ، أصبح التآزر بين الأجهزة المحمولة المتقدمة مثل عروض Samsung الجديدة وتطوير البرامج التي يمكن الوصول إليها واضحًا بشكل متزايد، مما يؤكد التطور الديناميكي داخل النظام البيئي التكنولوجي.