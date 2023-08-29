الشركات الناشئة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

الشركات الناشئة Low-code هي مؤسسات ناشئة تستفيد من منصات التطوير low-code (LCDPs) لتسريع عملية تطوير ونشر الحلول البرمجية. تعمل هذه المنصات على تمكين الشركات من إنشاء تطبيقات بأقل قدر من الاعتماد على البرمجة التقليدية، وبالتالي تقليل الوقت والتكلفة المرتبطين بتطوير وصيانة البرامج المخصصة. من خلال تبسيط عملية تطوير البرمجيات، تتمكن الشركات الناشئة low-code من التركيز على تقديم الوظائف وتجربة المستخدم التي تلبي احتياجات أسواق وقطاعات محددة.

في قلب منصات التطوير low-code يوجد مفهوم البرمجة المرئية، والذي يسمح للمستخدمين بتصميم التطبيقات وتطويرها ونشرها من خلال واجهات المستخدم الرسومية والتكوين بدلاً من الترميز اليدوي. في هذا السياق، تضم الشركات الناشئة low-code عادةً محترفين من خلفيات مختلفة، بما في ذلك محللي الأعمال، ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات، ومطوري البرامج، الذين يعملون بشكل تعاوني على تصميم التطبيقات وتطويرها باستخدام هذه المنصات.

تتوقع دراسة أجرتها مؤسسة Gartner أنه بحلول عام 2024، سيكون تطوير التطبيقات low-code مسؤولاً عن أكثر من 65% من نشاط تطوير التطبيقات. تشير هذه الزيادة في الشعبية إلى الطلب المتزايد على عمليات تطوير برمجيات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، والتي تكون الشركات الناشئة low-code في وضع جيد لمعالجتها. وإدراكًا لهذه الإمكانية، يُظهر أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرون اهتمامًا متزايدًا بدعم الشركات الناشئة low-code ، مما يساهم في نموها وتوسعها.

من الأمثلة على قصص النجاح low-code شركة Appian ، وهي شركة رائدة في مجال low-code والتي تم طرحها للعامة في عام 2017. تتيح منصتها للشركات إنشاء حلول برمجية تتمحور حول العمليات وإدارة الحالات ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها.

في طليعة ثورة no-code ، توجد منصة AppMaster ، التي تمكن المستخدمين من تصميم وتطوير تطبيقات للويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية دون كتابة أي تعليمات برمجية. من خلال توفير واجهة مرئية لتصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال وREST API endpoints WSS، يقلل AppMaster بشكل كبير من وقت التطوير والتكلفة. يتم إنشاء التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster باستخدام أحدث اللغات والأطر، مثل Go for backend، وVue3 للويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام iOS. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نهج AppMaster القائم على الخادم إمكانية تحديث التطبيقات دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات.

تعتبر الشركات الناشئة Low-code مناسبة بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) التي غالبًا ما تواجه ميزانيات وموارد تطوير محدودة. ومن خلال الاستفادة من منصات التطوير low-code ، يمكن لهذه الشركات تطوير ونشر حلول مخصصة بجزء صغير من الوقت والتكلفة لأساليب التطوير التقليدية. وهذا يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على البقاء مرنة ومستجيبة لظروف السوق المتغيرة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وخدمة قاعدة عملائها بشكل أفضل.

يمكن للشركات أيضًا الاستفادة من اعتماد منصات تطوير low-code لأسباب مختلفة. مع التعقيد المتزايد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والأنظمة القديمة المتجانسة، والدرجة العالية من التخصيص، يمكن أن تصبح إدارة وصيانة برامج المؤسسة تحديًا هائلاً. تسمح المنصات Low-code للمؤسسات بتسريع عملية التحول الرقمي وتحديث مجموعة برامجها دون تكبد ديون فنية كبيرة أو إنفاق مبالغ باهظة على التطوير والصيانة.

إن المرونة وقابلية التوسع التي تتميز بها الأنظمة الأساسية low-code تمكن الشركات من إنشاء تطبيقات تتكامل بسلاسة مع مجموعة التكنولوجيا الحالية الخاصة بها أو توسيع نطاقها لاستيعاب قواعد مستخدمين أكبر وأحمال البيانات. وهذا يعني أن الشركات يمكنها بناء حلول برمجية شاملة، مكتملة بالواجهات الخلفية للخادم، ومواقع الويب، وبوابات العملاء، وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية التي تلبي احتياجاتهم الخاصة، دون الحاجة إلى القلق بشأن التكلفة والتعقيد المرتبط بالترميز اليدوي.

باختصار، تعمل الشركات الناشئة low-code على إعادة تشكيل مشهد تطوير البرمجيات من خلال تقديم بديل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة لطرق التطوير التقليدية. ومن خلال الاستفادة من البرمجة المرئية drag-and-drop البديهية، تمكن هذه الشركات الناشئة الشركات من تصميم حلول برمجية مخصصة وتطويرها ونشرها مع الحد الأدنى من الاعتماد على الترميز اليدوي. ومع استمرار تزايد الطلب على تطوير برمجيات أكثر كفاءة ويمكن الوصول إليها، فإن الشركات الناشئة ذات low-code في وضع جيد للاستفادة من هذا التحول النموذجي، وتقديم حلول مبتكرة ورشيقة وقابلة للتطوير للأسواق المحتاجة.