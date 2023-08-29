منافسة ذات كود منخفض

تشير المنافسة Low-code إلى التنافس والتنافس بين منصات التطوير low-code no-code ، مما يلبي احتياجات المطورين والمطورين المواطنين والشركات التي ترغب في إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية مع الحد الأدنى من مشاركة التعليمات البرمجية. تهدف هذه المنصات إلى تقديم تطوير فعال للتطبيقات وتقليل وقت طرحها في السوق من خلال توفير أدوات التطوير المرئي والقوالب المعدة مسبقًا والتكامل السهل مع الأنظمة والخدمات الأخرى.

اكتسبت منصات التطوير Low-code شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى التقدم السريع في التكنولوجيا ومتطلبات الشركات المتطورة باستمرار للحفاظ على قدرتها التنافسية. تحتاج الشركات الآن إلى تطبيقات يمكن تطويرها بسرعة، دون المساس بالجودة أو قابلية التوسع، وتوفر الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster حلاً مثاليًا. من المتوقع أن يصل النمو في سوق منصات تطوير low-code العالمية إلى 45.5 مليار دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 28.1٪ خلال الفترة المتوقعة من 2020 إلى 2025، وفقًا لتقرير صادر عن ResearchAndMarkets.com.

السبب الرئيسي وراء معدل الاعتماد هذا هو الفوائد المتأصلة التي توفرها الأنظمة الأساسية low-code. تتضمن بعض المزايا الرئيسية لتطوير low-code يلي:

زيادة سرعة التطوير: تتيح الأنظمة الأساسية Low-code للمطورين إنشاء تطبيقات أسرع بعشر مرات من أساليب التطوير التقليدية.

للمطورين إنشاء تطبيقات أسرع بعشر مرات من أساليب التطوير التقليدية. تكلفة منخفضة: من خلال الحاجة إلى جهد أقل للترميز اليدوي، يمكن للمنصات low-code أن تساعد الشركات على توفير ما يصل إلى 3 أضعاف تكاليف التطوير.

أن تساعد الشركات على توفير ما يصل إلى 3 أضعاف تكاليف التطوير. الابتكار المعزز: بفضل المنصات low-code ، يمكن للمؤسسات التركيز على بناء حلول مبتكرة بسرعة وبشكل متكرر، دون قيود أساليب التطوير التقليدية.

، يمكن للمؤسسات التركيز على بناء حلول مبتكرة بسرعة وبشكل متكرر، دون قيود أساليب التطوير التقليدية. مرونة محسنة: تتيح منصات التطوير Low-code للمطورين والشركات التكيف بسهولة والاستجابة للمتطلبات المتغيرة دون تحمل عبء الديون الفنية.

للمطورين والشركات التكيف بسهولة والاستجابة للمتطلبات المتغيرة دون تحمل عبء الديون الفنية. إمكانية وصول أوسع: يعمل التطوير Low-code على تمكين المطورين المواطنين وأولئك الذين ليس لديهم خلفيات برمجية واسعة النطاق من إنشاء تطبيقات قوية دون الحاجة إلى مهارات تطوير متخصصة.

وبفضل هذه الفوائد، تعمل منصات التطوير low-code على تعطيل سوق تطوير البرمجيات التقليدية بشكل متزايد، مما يؤدي إلى منافسة شرسة بين مقدمي الخدمة. يوفر AppMaster ، على سبيل المثال، نظامًا أساسيًا شاملاً no-code لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج البيانات وعمليات الأعمال وواجهات برمجة التطبيقات REST ونقاط endpoints WSS بشكل مرئي بسهولة. كما أنه يقوم بإنشاء ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ وكود مصدر لاستضافة التطبيقات المحلية، بما يلبي احتياجات العملاء المختلفة ونماذج الاشتراك.

وكجزء من هذه المنافسة low-code ، تتنافس العديد من شركات التكنولوجيا الرائدة والشركات الناشئة للحصول على حصة في السوق من خلال التحسين المستمر لعروضها باستخدام الميزات المتطورة. يمكن أن تشمل هذه التحسينات دعمًا أفضل للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأتمتة والتكامل المتقدم، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستخدم واستقرار النظام الأساسي.

علاوة على ذلك، فإن النظام البيئي المحيط بمنصات التطوير low-code يتوسع باستمرار، مما يؤدي إلى العديد من الشراكات الاستراتيجية وعمليات الدمج والاستحواذ بين اللاعبين في السوق. يؤدي هذا الدمج في السوق low-code إلى زيادة المنافسة ويحفز الابتكار في هذا المجال.

جانب آخر مهم من المنافسة low-code هو العدد المتزايد من المنصات المصممة خصيصًا لصناعات أو حالات استخدام محددة، مثل تطبيقات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأتمتة سير العمل، وإدارة الموارد البشرية، والمزيد. يمكّن هذا التخصص الشركات من اختيار النظام الأساسي low-code الأكثر ملاءمة لمتطلباتها الفريدة، وبالتالي تكثيف التنافس بين مقدمي الخدمة.

في الختام، تجسد المنافسة low-code المشهد المتغير باستمرار لسوق منصات تطوير low-code سريع النمو. ومع تزايد اعتماد الشركات على هذه المنصات لبناء التطبيقات، يعمل مقدمو الخدمات مثل AppMaster على ابتكار وتحسين عروضهم باستمرار للبقاء في الطليعة. يعزز هذا التنافس الودي تقدم تكنولوجيا التطوير low-code ، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على المطورين والشركات على حد سواء.