بدون خادم ذو تعليمات برمجية منخفضة

يعد نظام بدون خادم ذو تعليمات Low-code نموذجًا لتطوير البرمجيات يجمع بين الكفاءة وسهولة الاستخدام المرتبطة بالأنظمة الأساسية low-code مع مرونة وقابلية التوسع للبنيات بدون خادم. يتيح هذا النهج التطوير السريع للتطبيقات ونشرها مع تقليل الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بإدارة موارد البنية التحتية وتوفيرها. من خلال الاستفادة من المنهجيات low-code البرمجية بدون خادم، يمكن للمطورين ومحترفي تكنولوجيا المعلومات إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتخصيص وقابلة للتطوير بكفاءة دون الحاجة إلى خبرة واسعة في البرمجة أو إدارة البنية التحتية.

في السنوات الأخيرة، اكتسبت الأنظمة الأساسية low-code جذبًا كبيرًا لأنها تمكّن المطورين المواطنين ومحللي الأعمال ومحترفي تكنولوجيا المعلومات من إنشاء التطبيقات وتعديلها ونشرها بسرعة باستخدام الأدوات المرئية والقوالب المعدة مسبقًا، مما يلغي الحاجة إلى البرمجة المعقدة والمستهلكة للوقت. . وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة جارتنر، من المتوقع أن ينمو سوق تطوير low-code في جميع أنحاء العالم بنسبة 23٪ في عام 2021، مما يسلط الضوء على الاعتماد المتزايد لحلول low-code عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام.

من ناحية أخرى، تلخص الحوسبة بدون خادم التعقيدات الأساسية لإدارة البنية التحتية، مما يسمح للمطورين بالتركيز على كتابة ونشر تعليمات برمجية للتطبيق دون الحاجة إلى توفير الخوادم وإدارتها وصيانتها. كما شهد اعتماد البنى التحتية بدون خادم نموًا كبيرًا، حيث يقدم عمالقة الصناعة مثل Amazon وMicrosoft وGoogle خدمات حوسبة بدون خادم، مثل AWS Lambda وAzure Functions وGoogle Cloud Functions.

من خلال الجمع بين فوائد low-code التعليمات البرمجية والحوسبة بدون خادم، تتيح الأنظمة الأساسية بدون خادم low-code البرمجية للمستخدمين إنشاء تطبيقات شاملة مع التخلص من التعقيدات المرتبطة بإدارة الخادم وتوفير البنية التحتية. يؤدي هذا النهج إلى توفير كبير في التكاليف، وتحسين الأداء، وقابلية التوسع السلسة، وتحسين المرونة في إدارة الموارد من جانب الخادم.

أحد الأمثلة الرئيسية على النظام الأساسي بدون خادم ذو low-code هو AppMaster. AppMaster هي أداة قوية no-code مصممة لمساعدة المستخدمين على إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بطريقة سلسة وفعالة. باستخدام AppMaster ، يمكن للعملاء إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي، وتصميم منطق الأعمال من خلال مصممي عمليات الأعمال المرئيين، وإنشاء endpoints REST API وWSS. بالإضافة إلى ذلك، يدعم AppMaster تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول، مما يوفر إمكانية إنشاء واجهة المستخدم مع إمكانات drag-and-drop ومكونات منطق الأعمال في مصممي Web وMobile BP.

يتيح أسلوب AppMaster بدون خادم ذو التعليمات low-code للمستخدمين إنشاء تطبيقات أسرع بـ 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات من طرق تطوير البرامج التقليدية. يعمل AppMaster على التخلص من الديون التقنية عن طريق إنشاء تطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات، مما يضمن بقاء التطبيقات مبسطة ومحدثة. بمجرد أن ينشر المستخدم تطبيقه، يتولى AppMaster عملية إنشاء التطبيق، بما في ذلك تجميعه وتشغيل الاختبارات ونشره على السحابة.

يتم إنشاء التطبيقات التي تم إنشاؤها تلقائيًا باستخدام أطر عمل ولغات رائدة في الصناعة، مما يضمن الأداء العالي والاستقرار والتوافق. يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang)، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول المدعومة بواسطة Kotlin، و Jetpack Compose ، و SwiftUI. يتيح أسلوب AppMaster القائم على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول للمطورين تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وGoogle Play Market.

توفر اشتراكات Business وEnterprise مزايا إضافية مثل الوصول إلى الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ أو حتى رمز المصدر، مما يتيح للمستخدمين استضافة التطبيقات محليًا. علاوة على ذلك، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم، بالإضافة إلى البرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. يدعم النظام الأساسي أيضًا التكامل السلس مع قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql باعتباره الحل الأساسي لتخزين البيانات.

في الختام، يوفر التطوير بدون خادم ذو low-code حلاً عالي الكفاءة وفعال من حيث التكلفة لإنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة في بيئة الأعمال سريعة الخطى اليوم. تعد الأنظمة الأساسية مثل AppMaster رائدة في الحركة بدون خادم ذات التعليمات low-code ، مما يعمل على تمكين الشركات والمطورين من تطوير التطبيقات وتكرارها ونشرها بسرعة دون القلق بشأن إدارة الخادم وتوفير البنية التحتية ومهام البرمجة التي تستغرق وقتًا طويلاً. إن الجمع بين التقنيات ذات low-code والتقنيات التي لا تحتوي على خادم يمكّن المؤسسات من تبسيط عمليات تطوير البرامج الخاصة بها والاستمتاع بأفضل ما في العالمين.