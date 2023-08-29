مقاييس النجاح ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

تعد مقاييس نجاح Low-code نتائج قابلة للقياس تشير إلى الكفاءة والفعالية والقيمة الإجمالية للمنصات والمنهجيات والحلول ذات التعليمات low-code في دورة حياة تطوير البرامج. تساعد هذه المقاييس المؤسسات على فهم وتقييم تأثير تنفيذ الأدوات low-code ، مثل AppMaster ، على عمليات التطوير والتكاليف وقابلية التوسع والإنتاجية. تتيح الأنظمة الأساسية Low-code للمطورين إنشاء تطبيقات بأقل قدر من الترميز اليدوي من خلال استخدام أدوات التصميم المرئي ومكونات drag-and-drop والقوالب المعدة مسبقًا. يعمل هذا النهج على تمكين الشركات ذات الموارد التقنية المحدودة من إنشاء حلول برمجية مع توفير الوقت وتقليل الديون الفنية المرتبطة بأساليب التطوير التقليدية. تعد القدرة على تقييم نجاح مثل هذه المنصات أمرًا ضروريًا للمؤسسات لقياس عائدها على الاستثمار واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استمرار اعتمادها واستخدامها.

يمكن تقييم نجاح الحلول low-code باستخدام مقاييس كمية ونوعية مختلفة. تركز هذه المقاييس على جوانب مختلفة من عملية التطوير، بدءًا من الوقت والتكلفة التي تم توفيرها وحتى جودة التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي وقابلية تطويرها. تتضمن بعض المقاييس الرئيسية ما يلي:

سرعة التطوير: يمكن أن يوفر قياس الوقت المستغرق لإنشاء التطبيقات ونشرها باستخدام منصات low-code نظرة ثاقبة حول كفاءة النظام الأساسي. يمكن تقييم سرعة التطوير من خلال مقاييس مختلفة، مثل متوسط ​​الوقت من الفكرة إلى التنفيذ، أو الوقت اللازم لإكمال مهام أو وحدات محددة، أو الوقت الإجمالي لإنجاز المشروع. تظهر الأبحاث أن الأنظمة الأساسية low-code يمكنها تسريع عملية التطوير بما يصل إلى 10 مرات مقارنة بالطرق التقليدية.

خفض التكلفة: يتضمن تقييم الأثر المالي لاستخدام الحلول low-code مقارنة التكلفة الإجمالية لاستخدام منصة low-code مع تكلفة أساليب التطوير التقليدية. وقد يشمل ذلك عوامل مثل العمالة والموارد والبنية التحتية وتكاليف الصيانة. يُقدر خفض التكلفة الذي توفره المنصات low-code بحوالي 60%-90% مقارنة بالطرق التقليدية. يرجع هذا الانخفاض الكبير في التكلفة إلى انخفاض الحاجة إلى المطورين ذوي الخبرة، ودورات التطوير الأسرع، وزيادة الكفاءة المكتسبة من خلال أدوات التصميم المرئي والقوالب المعدة مسبقًا.

جودة التطبيق: يعد التأكد من أن التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام حلول low-code تلبي معايير الصناعة من حيث الجودة والموثوقية أمرًا بالغ الأهمية. لتقييم جودة التطبيق، يمكن للمؤسسات استخدام مقاييس مثل عدد العيوب والمشكلات التي تم الإبلاغ عنها، وتقييمات رضا المستخدمين، والالتزام بمعايير الترميز وأفضل الممارسات. تعمل الأنظمة الأساسية Low-code ، مثل AppMaster ، على إنشاء كود مصدر يتبع أفضل ممارسات الصناعة ويتم اختباره بدقة، مما يضمن جودة التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام النظام الأساسي.

قابلية التوسع: يجب أن تتيح الأنظمة الأساسية Low-code إمكانية إنشاء تطبيقات قادرة على التعامل مع زيادة التحميل وحجم المستخدم دون التأثير على الأداء. يمكن قياس قابلية التوسع من خلال معايير مثل القدرة على التعامل مع المستخدمين المتزامنين، وأوقات الاستجابة في ظل أحمال الذروة، واستخدام موارد البنية التحتية. تُعرف التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster ، والتي تم إنشاؤها باستخدام Go وVue3 وKotlin و SwiftUI ، بقابليتها للتوسع وقدرتها على تلبية حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل، وذلك بفضل بنية الواجهة الخلفية عديمة الحالة والتوافق مع قواعد بيانات Postgresql.

إنتاجية المطورين: تعد إنتاجية المطورين الذين يستخدمون الأنظمة الأساسية low-code مقياسًا مهمًا آخر للنجاح. يمكن قياس إنتاجية المطور من خلال معلمات مختلفة، مثل عدد التطبيقات أو الميزات التي تم تطويرها خلال وقت معين، وكفاءة استخدام الموارد، والنجاح التعاوني بين أعضاء الفريق. إن أسلوب AppMaster الشبيه بـ IDE، بالإضافة إلى واجهة drag-and-drop ومصممي عمليات الأعمال المرئية، يمكّن حتى المطورين المواطنين من إنشاء تطبيقات شاملة، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية الإجمالية في فرق التطوير.

رضا المستخدم: يعد فهم مدى رضا المستخدم عن التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام منصات low-code أمرًا حيويًا لتقييم القيمة الإجمالية لاعتماد النظام الأساسي. يمكن قياس رضا المستخدم من خلال الاستطلاعات والتعليقات ومعدل تكرار المستخدمين. تميل الأنظمة Low-code التي تنشئ تطبيقات ذات واجهات مستخدم بديهية وأداء فعال وقدرات تكامل سلسة إلى زيادة معدلات رضا المستخدم.

توفر مقاييس نجاح التعليمات Low-code رؤية شاملة لكفاءة وفعالية وقيمة الحلول low-code في عمليات تطوير البرمجيات. ومن خلال تتبع هذه المقاييس، يمكن للمؤسسات ضمان زيادة عائدها على الاستثمار إلى الحد الأقصى وتحسين ممارسات التطوير الخاصة بها من خلال استخدام منصات low-code مثل AppMaster. ومن خلال المراقبة المستمرة لهذه المقاييس وتحسينها، يمكن للشركات تسخير الإمكانات الكاملة للتقنيات low-code لتحويل مشهدها الرقمي وتقديم حلول برمجية متميزة في سوق سريع التطور.