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تجميع متطلبات التعليمات البرمجية المنخفضة

Aug 29, 2023

يعد تجميع متطلبات Low-code أسلوبًا منظمًا لاستخلاص وتحليل وتوثيق الأهداف عالية المستوى والمواصفات الدقيقة اللازمة لتصميم وتطوير ونشر تطبيق low-code. تعمل هذه الخطوة الحاسمة في دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) على تسهيل عملية تطوير أكثر كفاءة وفعالية ودقة من خلال تحديد توقعات وميزات الحل المقصود بوضوح، وبالتالي تقليل سوء الفهم والأخطاء وإعادة العمل.

في سياق منصات التطوير low-code مثل AppMaster ، يعد جمع المتطلبات مهمًا بشكل خاص، حيث تؤثر إمكانيات وقيود النظام الأساسي المختار بشكل مباشر على جدوى الحل المقترح ونجاحه. توفر الأنظمة الأساسية Low-code مثل AppMaster مجموعة ميزات متعددة الاستخدامات ولكنها خاصة بالمجال، مما يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات قابلة للتخصيص وقابلة للنشر بسرعة مع تقليل أوقات التطوير والتكاليف.

عادةً ما يتم تنفيذ عملية جمع متطلبات التعليمات low-code بطريقة تعاونية متعددة الخطوات، بمشاركة أصحاب المصلحة في المشروع مثل مديري المشاريع والمطورين ومحللي الأعمال والمستخدمين النهائيين. يشجع هذا التمرين على إجراء مناقشة قوية حول رؤية المشروع ونطاقه الفني واستراتيجية التنفيذ ومعايير القبول، مما يؤدي في النهاية إلى مجموعة محددة جيدًا من المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية وتوجيه مراحل التصميم والتطوير اللاحقة.

أحد الجوانب الأساسية لجمع متطلبات low-code هو فهم القدرات والقيود المحددة للمنصة low-code المستخدمة. على سبيل المثال، يقدم AppMaster ميزات قوية مثل نمذجة البيانات المرئية، وتصميم العمليات التجارية، ودعم REST API وWebSocket، والتوافق مع تقنيات متعددة، بما في ذلك Go وJavaScript وTypeScript وKotlin وSwift. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ هذه المزايا في الاعتبار إلى جانب القيود المفروضة على العمل مع قواعد البيانات المتوافقة مع Postgres والالتزام بإطار عمل تطبيقات الهاتف المحمول المستندة إلى الخادم الخاص بـ AppMaster.

علاوة على ذلك، ونظرًا للطبيعة السريعة لتطوير low-code ، يجب التعامل مع جمع المتطلبات بمرونة، وتوقع الحاجة إلى استيعاب التغييرات والتكرار بشكل مستمر. تتيح قدرة AppMaster على إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر خلال 30 ثانية للمطورين الاستجابة بسرعة للمتطلبات المتغيرة أو التطورات في الصناعة، وبالتالي تعزيز عملية تطوير أكثر قدرة على التكيف وتقليل احتمالية تراكم الديون الفنية.

يتكون جمع متطلبات Low-code عادةً من عدة أنشطة رئيسية، بما في ذلك:

  1. تحديد أصحاب المصلحة: تحديد من لديه مشاركة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المشروع ونتائجه، مثل أعضاء فريق المشروع، أو المستخدمين النهائيين، أو الجهات الراعية، أو السلطات التنظيمية.
  2. إجراء المقابلات وورش العمل: المشاركة في مناقشات فردية أو جماعية مع أصحاب المصلحة لجمع رؤاهم وتوقعاتهم وقيودهم وأولوياتهم المتعلقة بالمشروع بشكل منهجي.
  3. توثيق المتطلبات: قم بإنشاء مستند شامل ومنظمة ولا لبس فيه يحدد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية اللازمة لتوجيه تصميم وتطوير التطبيق low-code. قد يتضمن هذا المستند حالات استخدام، أو قصص مستخدمين، أو مخططات تدفق العمليات، أو إطارات سلكية، أو نماذج بالحجم الطبيعي، أو نماذج أولية.
  4. تقييم المتطلبات وتحديد أولوياتها: تقييم تعليقات أصحاب المصلحة، وإجراء تحليل الجدوى، وتحديد أولويات المتطلبات وفقًا لنطاق المشروع وقيوده وأهدافه.
  5. الحصول على المصادقة والموافقة: مشاركة المتطلبات الموثقة والمرتبة حسب الأولوية مع أصحاب المصلحة للحصول على موافقتهم وقبولهم، مما يضمن أن جميع الأطراف يتشاركون في فهم مشترك لأهداف المشروع ومواصفاته.
  6. الحفاظ على المتطلبات وإدارتها: قم بمراجعة وثائق المتطلبات وتنقيحها والحفاظ عليها بانتظام طوال عملية التطوير عند ظهور معلومات أو أولويات أو قيود جديدة.

في الختام، يعد جمع متطلبات التعليمات low-code خطوة تحضيرية حاسمة في عملية تطوير low-code ، مما يضمن إنشاء فهم واضح وشامل ودقيق لأهداف المشروع ومواصفاته منذ البداية. من خلال إشراك أصحاب المصلحة المعنيين، واستكشاف وتوثيق المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للتطبيق المقصود بشكل شامل، واعتماد نهج مرن ومتكرر، يمكن للمطورين الذين يستفيدون من الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster التغلب على القيود والاستفادة من الفرص التي توفرها هذه الأدوات القوية تقديم حلول برمجية مخصصة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للنشر بسرعة.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
إمكانية صيانة منخفضة التعليمات البرمجية النشر المستمر ذو التعليمات البرمجية المنخفضة (CD) النظام البيئي منخفض الكود تجربة مستخدم ذات تعليمات برمجية منخفضة (UX) ترحيل التعليمات البرمجية المنخفضة تسليم رمز منخفض تكاليف التعليمات البرمجية المنخفضة توظيف منخفض الكود حلقة تعليقات ذات تعليمات برمجية منخفضة خاص بالمجال ذي التعليمات البرمجية المنخفضة دعم التعليمات البرمجية المنخفضة سباق السرعة المنخفض قصص نجاح العملاء ذوي التعليمات البرمجية المنخفضة مراجعة التعليمات البرمجية المنخفضة مشاركة المجتمع ذات التعليمات البرمجية المنخفضة ندوات عبر الإنترنت ذات تعليمات برمجية منخفضة

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