تكوينات ذات تعليمات برمجية منخفضة

تشير تكوينات التعليمات Low-code إلى استخدام كتل بناء مجردة ونمطية وقابلة للتخصيص على منصات تطوير البرمجيات لإنشاء تطبيقات بأقل قدر من الترميز اليدوي. يمكّن التكوين low-code المطورين من إنشاء التطبيقات بسرعة وكفاءة لتلبية متطلبات العمل المحددة، بينما تتطلب وقتًا وجهدًا أقل من طرق البرمجة التقليدية. لقد شهد هذا النهج نموًا هائلاً على مدار الأعوام القليلة الماضية حيث سعت المؤسسات والشركات إلى تقليل التكاليف وتقديم التطبيقات بشكل أسرع وزيادة المرونة إلى الحد الأقصى دون التضحية بالوظائف أو الأمان.

وتتوقع شركة الأبحاث جارتنر أنه بحلول عام 2024، سيكون تطوير التطبيقات low-code مسؤولاً عن أكثر من 65% من نشاط تطوير التطبيقات حيث تتبنى المزيد من الشركات هذه التقنيات لتظل قادرة على المنافسة في السوق الرقمية سريعة التطور. علاوة على ذلك، تتوقع شركة Forrester Research أن ينمو سوق low-code بمعدل نمو سنوي مركب مذهل يبلغ 40% من عام 2020 إلى عام 2025، ليصل إلى قيمة سوقية إجمالية قدرها 21.2 مليار دولار بحلول عام 2022.

ترجع الشعبية المتزايدة للتكوينات low-code في المقام الأول إلى مرونتها وسهولة استخدامها وقدرتها على تسريع الجداول الزمنية لتطوير التطبيقات. أنها توفر العديد من الميزات المميزة، مثل:

البرمجة المرئية: تستخدم الأنظمة Low-code واجهات drag-and-drop وأدوات التصميم المرئي لتبسيط عملية التطوير، مما يسهل على المستخدمين غير التقنيين فهم التطبيقات وإنشائها.

تستخدم الأنظمة واجهات وأدوات التصميم المرئي لتبسيط عملية التطوير، مما يسهل على المستخدمين غير التقنيين فهم التطبيقات وإنشائها. مكتبات المكونات الغنية: توفر الأنظمة الأساسية مكونات وقوالب معدة مسبقًا وقابلة للتخصيص يمكن للمطورين استخدامها لإنشاء التطبيقات. وهذا يقلل من الحاجة إلى التطوير المخصص ويسرع عملية تطوير التطبيق.

توفر الأنظمة الأساسية مكونات وقوالب معدة مسبقًا وقابلة للتخصيص يمكن للمطورين استخدامها لإنشاء التطبيقات. وهذا يقلل من الحاجة إلى التطوير المخصص ويسرع عملية تطوير التطبيق. قدرات التكامل: تدعم الأنظمة الأساسية Low-code التكامل السلس مع مصادر البيانات والخدمات والتطبيقات المختلفة، مما يمكّن المطورين من إنشاء حلول برمجية شاملة دون معرفة واسعة بسيناريوهات التكامل المعقدة.

تدعم الأنظمة الأساسية التكامل السلس مع مصادر البيانات والخدمات والتطبيقات المختلفة، مما يمكّن المطورين من إنشاء حلول برمجية شاملة دون معرفة واسعة بسيناريوهات التكامل المعقدة. قابلية التوسع: التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام تكوينات low-code قادرة على التعامل مع حالات الاستخدام ذات التحميل العالي، مما يسمح للمؤسسات بتوسيع نطاق تطبيقاتها بسهولة مع تطور احتياجاتها بمرور الوقت.

التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام تكوينات قادرة على التعامل مع حالات الاستخدام ذات التحميل العالي، مما يسمح للمؤسسات بتوسيع نطاق تطبيقاتها بسهولة مع تطور احتياجاتها بمرور الوقت. الأمان والامتثال: تلتزم الأنظمة الأساسية Low-code بممارسات الأمان القياسية الصناعية وتضمن أن التطبيقات المبنية من خلال منصاتها تلبي المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال.

من الأمثلة الممتازة على النظام الأساسي low-code قيد التنفيذ هو أداة AppMaster no-code. يسمح AppMaster للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة من خلال نهج مرئي يلغي الحاجة إلى خبرة برمجية واسعة النطاق. يمكن للمستخدمين تطوير هذه التطبيقات من خلال تصميم نماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات)، ومنطق الأعمال (عبر عمليات الأعمال باستخدام BP Designer)، وواجهات برمجة تطبيقات REST، ونقاط endpoints WSS. يتم إنشاء التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster باستخدام مجموعات تقنية شائعة وموثوقة مثل Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 Framework وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS في تطبيقات الهاتف المحمول.

باستخدام AppMaster ، يمكن للمطورين توفير الوقت والجهد أثناء إنشاء تطبيقات عالية الجودة دون تكبد الديون الفنية المرتبطة عادةً بأساليب التطوير التقليدية. تتيح منصة AppMaster للمستخدمين تحديث تطبيقاتهم بسرعة وكفاءة، مع توفير خيار النشر إلى السحابة أو الاستضافة محليًا وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.

علاوة على ذلك، فإن الإنشاء الآلي لوثائق AppMaster ، مثل Swagger (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، يضيف طبقة أخرى من الراحة، مما يوفر للمطورين المزيد من الوقت والجهد. يعمل هذا النهج no-code على تقليل الوقت اللازم لتطوير التطبيقات بما يصل إلى 10 مرات وخفض التكاليف بما يصل إلى 3 مرات، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشركات التي تتراوح من المؤسسات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة.

باختصار، تمثل التكوينات low-code تحولًا كبيرًا في طريقة تنفيذ تطوير البرامج. من خلال تمكين التطوير السريع للتطبيقات، وتقليل الحاجة إلى خبرة واسعة في البرمجة، وتوفير قابلية التوسع والمرونة المطلوبة للتكيف مع متطلبات العمل المتغيرة، فإن الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster تبشر بعصر جديد من تطوير البرمجيات التي تعطي الأولوية للكفاءة والفعالية من حيث التكلفة ، والقدرة على التكيف.