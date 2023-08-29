استطلاعات الرضا ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

إن استبيانات الرضا عن Low-code ، في سياق مشهد التطوير low-code ، هي إستراتيجيات تهدف إلى جمع التعليقات من المستخدمين فيما يتعلق بخبراتهم وتفضيلاتهم ومستوى رضاهم أثناء استخدام منصات low-code لتطوير التطبيقات. توفر هذه الاستطلاعات للمؤسسات وموفري الأنظمة الأساسية ذات low-code رؤى لا تقدر بثمن، مما يمكنهم من تحسين الميزات الحالية، وتحديد أولويات تحسينات الوظائف، والتأكد من زيادة مستويات رضا العملاء إلى الحد الأقصى.

مع استمرار نمو شعبية الأنظمة الأساسية ذات low-code مثل AppMaster ، أصبح فهم تجربة العميل والرضا العام أمرًا مهمًا بشكل متزايد. من خلال دمج تجربة مستخدم مرضية (UX) وتلبية توقعات المستخدم، يمكن للمنصة low-code تحسين أدائها، وجذب قاعدة مستخدمين أكبر، والاحتفاظ بالعملاء الحاليين. هذا هو المكان الذي تلعب فيه استطلاعات الرضا low-code دورًا حيويًا في توفير وسيلة للنمو المستمر وتحسين النظام الأساسي low-code.

يجب أن يغطي الاستبيان الشامل للرضا عن التعليمات low-code الجوانب المختلفة لعروض النظام الأساسي، مثل سهولة الاستخدام وتوافر الميزات والمرونة والأداء وقابلية التوسع والدعم وتأهيل العميل، من بين عوامل أخرى. يمكن تنفيذ هذه الاستطلاعات باستخدام مجموعة من التقنيات، مثل الاستبيانات والمقابلات واختبار قابلية الاستخدام، وحتى فحص تفاعلات المستخدم من خلال التحليلات، للحصول على بيانات ذات صلة وقابلة للتنفيذ تتعلق بمستويات رضا المستخدم.

أحد جوانب استخدام النظام الأساسي ذو التعليمات low-code والذي غالبًا ما تبحث عنه الدراسات الاستقصائية هو سهولة الاستخدام - وهو معيار مهم عند النظر في الكفاءة التشغيلية وتجربة المستخدم الشاملة داخل النظام الأساسي. يمكن أن يُطلب من المشاركين في الاستطلاع تقييم تجربتهم فيما يتعلق بسهولة الاستخدام، وتقديم تعليقات كمية ونوعية. قد تتضمن التعليقات الكمية مقاييس مثل "معدل إكمال المهام"، الذي يقيس النسبة المئوية للمستخدمين القادرين على إكمال المهام دون مساعدة. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تتضمن التعليقات النوعية وصف المستخدمين لتجاربهم أو التحديات التي قد يواجهونها.

هناك عنصر مهم آخر في استطلاعات الرضا ذات low-code يتضمن تحليل آراء العملاء حول مجموعة ميزات النظام الأساسي. تدرس هذه الاستطلاعات وجود وظيفة معينة وفعالية تلك الوظيفة. يمكن للمستخدمين تقديم تعليقات قيمة حول ما إذا كانت قدرة معينة مفيدة في إكمال مهمة معينة أو إذا كان غياب ميزة معينة يعيق إنتاجيتهم. على سبيل المثال، قد يجد العملاء الذين يستخدمون منصة AppMaster أن مكونًا معينًا في عملية إنشاء واجهة المستخدم drag-and-drop مفيد بشكل خاص لتطوير تطبيقات الويب أو الهاتف المحمول المحددة، في حين أن عدم وجود ميزة متكاملة أخرى قد يستدعي النظر في التحسين أو التطوير المستقبلي .

تعد قابلية التوسع جانبًا أساسيًا آخر يجب استكشافه في استطلاعات الرضا low-code ، حيث يحتاج العملاء غالبًا إلى تطبيقات يمكنها النمو والتكيف مع أعمالهم. لهذا السبب، قد تقوم الدراسات الاستقصائية بفحص تجارب العملاء فيما يتعلق بأداء النظام الأساسي، خاصة عند التعامل مع قواعد بيانات كبيرة، أو حركة مرور عالية، أو مهام معالجة مكثفة. تساعد هذه التعليقات موفري الأنظمة الأساسية ذات low-code في تحسين عروضهم لضمان بقائها قادرة على المنافسة ومتوافقة مع متطلبات العملاء.

علاوة على ذلك، يجب أن تقوم استبيانات الرضا low-code بالتحقيق في دعم العملاء، حيث يظل هذا جزءًا حيويًا من تجربة المستخدم. على الرغم من أن الأنظمة الأساسية low-code مصممة لتبسيط تطوير التطبيقات، إلا أنه قد تظل هناك مشكلات تتطلب المساعدة. لذلك، من الضروري قياس مدى رضا المستخدم عن خدمات الدعم والاستجابة وفعالية الحلول المقدمة.

وأخيرًا، يعد فحص تجارب تأهيل العملاء محورًا شائعًا آخر لاستطلاعات الرضا low-code. نظرًا لأن الأنظمة الأساسية low-code أصبحت متاحة بشكل متزايد للمستخدمين ذوي مستويات مختلفة من الخبرة التقنية، فإن فهم مدى سهولة التعرف على النظام الأساسي وميزاته يعد أمرًا بالغ الأهمية للاحتفاظ بالعملاء على المدى الطويل. تساعد هذه الاستطلاعات موفري الأنظمة الأساسية على تحديد نقاط الضعف المحتملة ومجالات التحسين التي يمكنها تبسيط عملية الإعداد للمستخدمين الجدد وتعزيزها.

خلاصة القول، تلعب استطلاعات الرضا low-code دورًا أساسيًا في فهم التحديات والاحتياجات والتفضيلات للمستخدمين ضمن مشهد التطوير low-code. من خلال قياس رضا العملاء عبر عدد لا يحصى من العوامل، بما في ذلك سهولة الاستخدام، ومجموعة الميزات، وقابلية التوسع، والدعم، والتأهيل، يمكن استخدام التعليقات التي تم جمعها لتحسين وتحسين الأنظمة الأساسية low-code بشكل مستمر مثل AppMaster ، مما يعزز تجربة المستخدم الشاملة وتمكين مجموعة أكثر تنوعًا من المستخدمين للوصول إلى فوائد تطوير التطبيقات ذات low-code.