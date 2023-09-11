يعد تدقيق البرامج، في سياق ترخيص البرامج والمصادر المفتوحة، فحصًا وتقييمًا شاملين لأصول برامج المؤسسة وتراخيصها واستخدامها والامتثال لشروط وأحكام البرامج مفتوحة المصدر. ويهدف إلى تحديد المخاطر القانونية والمالية والتشغيلية المحتملة المرتبطة باستخدام المؤسسة للبرامج، مما يضمن أن جميع البرامج المثبتة والمستخدمة مرخصة ومرخصة وصيانتها بشكل صحيح. تعد عملية تدقيق البرامج أمرًا بالغ الأهمية في حماية المؤسسة من انتهاك حقوق الطبع والنشر وانتهاك اتفاقيات الترخيص وتكبد غرامات أو عقوبات باهظة أو الإضرار بالسمعة.

نظرًا لأن المطورين غالبًا ما يستخدمون مجموعة متنوعة من المكونات والمكتبات مفتوحة المصدر، فإن ضمان وجود التراخيص والإسنادات الصحيحة يمكن أن يكون مهمة معقدة. ونتيجة لذلك، أصبحت عمليات تدقيق البرامج عنصرًا أساسيًا في العناية الواجبة الاستباقية في عمليات الاندماج والاستحواذ، وقرارات الاستثمار، وممارسات إدارة البرامج المستمرة. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم إجراء عمليات تدقيق البرامج كجزء من عملية تقييم مخاطر البائع أو العميل، أو لتلبية متطلبات تنظيمية محددة.

أصبحت البرمجيات مفتوحة المصدر منتشرة في تطوير البرمجيات، حيث يحتوي ما يصل إلى 95% من التطبيقات على مكونات مفتوحة المصدر. لقد نصت منظمات مثل مبادرة المصدر المفتوح (OSI) على الشروط والأحكام لاستخدام وتوزيع البرمجيات مفتوحة المصدر بموجب تراخيص مختلفة. تتضمن بعض التراخيص مفتوحة المصدر الأكثر استخدامًا رخصة GNU العامة (GPL)، ورخصة Apache، وترخيص MIT. يعد فهم المتطلبات المحددة لكل ترخيص والامتثال لها أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمؤسسة لتجنب انتهاك الترخيص والثغرات الأمنية مفتوحة المصدر.

تتضمن عملية تدقيق البرمجيات عادةً عدة مراحل، بما في ذلك ما يلي:

اكتشاف البرامج وجردها: تتضمن هذه الخطوة تحديد وتوثيق كافة البرامج المثبتة والمستخدمة، بما في ذلك المكونات مفتوحة المصدر، في بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسة. يمكن أن تساعد أدوات مثل أنظمة إدارة أصول البرامج (SAM) ومديري الحزم والأدوات المساعدة لمسح التعليمات البرمجية في إنشاء مخزون شامل لتطبيقات البرامج وتبعياتها. مراجعة التراخيص وتقييمها: بمجرد تحديد جميع مكونات البرنامج، يجب مراجعة التراخيص المقابلة لها للتأكد من أنها صالحة وحديثة ومسجلة بدقة. قد تتضمن هذه المرحلة مقارنة البرامج المكتشفة بتراخيص واستحقاقات البرامج الحالية، ومراجعة شروط ترخيص المصادر المفتوحة، وفحص أي قيود أو التزامات مرتبطة بتراخيص معينة. تحليل الاستخدام والامتثال: تتضمن هذه المرحلة تقييم أنماط استخدام البرامج والتأكد من التزام المنظمة بالمتطلبات المحددة في تراخيص البرامج. وقد يشمل ذلك التحقق من أن عدد عمليات التثبيت أو المستخدمين أو الأجهزة يقع ضمن الحدود المسموح بها في اتفاقيات الترخيص، أو أن يتم احترام أي قيود على التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر المعدلة أو المجمعة أو الموزعة. تقييم نقاط الضعف والمخاطر: يجب أن تقوم عملية تدقيق البرامج أيضًا بتقييم المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بالبرنامج، مثل نقاط الضعف المعروفة في المكونات مفتوحة المصدر. يمكن أن تساعد أدوات مثل تحليل تكوين البرامج (SCA) وأدوات فحص الثغرات الأمنية في تحديد المكونات القديمة أو الضعيفة التي قد تشكل خطراً على المؤسسة. إعداد التقارير والمعالجة: تتضمن المرحلة النهائية من تدقيق البرامج توثيق النتائج والتوصيات وأي إجراءات إصلاح مطلوبة. قد يتضمن ذلك تحديث تراخيص البرامج، أو شراء استحقاقات إضافية، أو استبدال البرامج غير المتوافقة، أو مراجعة سياسات التطوير والشراء لمنع مشكلات الامتثال في المستقبل.

يمكن لمنصة مثل AppMaster أن تساعد المؤسسات على تبسيط عمليات تدقيق البرامج الخاصة بها من خلال توفير حل فعال no-code لتطوير تطبيقات البرامج. فهو يسمح للمؤسسة بإنشاء تطبيقات في بيئة منظمة وسهلة الإدارة مع ضمان التزام التطبيقات التي تم إنشاؤها بالمعايير ومتطلبات الترخيص مفتوحة المصدر. يعمل نهج AppMaster في تطوير التطبيقات على التخلص من الديون الفنية ويوفر رؤية كاملة لمكونات البرنامج وتراخيصه واستخدامه، مما يجعله أداة لا تقدر بثمن للمؤسسات التي تتطلع إلى تحسين امتثالها لمراجعة البرامج وممارسات إدارة البرامج بشكل عام.