يشير الترخيص المزدوج إلى ممارسة تقديم منتج برمجي أو جزء من التعليمات البرمجية بموجب ترخيصين مختلفين أو أكثر في وقت واحد. يُستخدم هذا النهج بشكل شائع في مشاريع البرامج مفتوحة المصدر، حيث قد يرغب الناشر في توفير قدر أكبر من المرونة فيما يتعلق بخيارات الترخيص ونماذج الأعمال مع الحفاظ على بعض السيطرة على حقوق الملكية الفكرية للبرنامج.

يمكّن نموذج الترخيص المزدوج مطوري البرامج والناشرين من تلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين، بما في ذلك أولئك الذين يفضلون الحرية والمرونة التي توفرها تراخيص مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى أولئك الذين يحتاجون إلى الضمانات والدعم الذي يتم تقديمه عادةً مع تراخيص الملكية المغلقة المصدر . يمكن أن يسهل هذا النهج أيضًا توليد الإيرادات للناشر، حيث قد يكون بعض المستخدمين أكثر ميلاً إلى الدفع مقابل ترخيص ملكية يتضمن مزايا إضافية، مثل الدعم التجاري أو الضمانات أو التعويض.

إحدى المزايا الرئيسية للترخيص المزدوج هي قدرته على تلبية الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين وحالات الاستخدام المختلفة. على سبيل المثال، قد يكون ترخيص مفتوح المصدر مناسبًا للمطورين الأفراد أو المنظمات غير الربحية أو المؤسسات الأكاديمية التي تسعى إلى الاستفادة من الطبيعة التعاونية لمجتمع المصادر المفتوحة، بينما قد يكون ترخيص الملكية أكثر ملاءمة للشركات التي تتطلب حماية أكثر صرامة للملكية الفكرية الخاصة بهم أو خدمات الدعم والصيانة الإضافية.

في سياق ترخيص البرامج والمصادر المفتوحة، هناك العديد من نماذج الترخيص المزدوج الشائعة. يتضمن أحد هذه النماذج تقديم البرنامج بموجب ترخيص مفتوح المصدر متساهل، مثل ترخيص Apache أو ترخيص MIT، إلى جانب ترخيص تجاري خاص. يتيح ذلك للمستخدمين الاختيار بين الإصدار مفتوح المصدر، والذي يأتي عادةً بدون ضمانات أو تعويض، والإصدار التجاري، الذي قد يوفر فوائد إضافية، مثل الحماية القانونية أو الدعم المخصص. من أمثلة المنتجات البرمجية التي اعتمدت هذا الأسلوب MySQL، وQt، وRed Hat Enterprise Linux.

يتضمن نموذج الترخيص المزدوج الآخر تقديم البرنامج بموجب ترخيص مفتوح المصدر ذو حقوق متروكة، مثل رخصة جنو العامة (GPL)، إلى جانب ترخيص تجاري خاص. في هذه الحالة، تضمن رخصة GPL أن الأعمال المشتقة المستندة إلى إصدار مفتوح المصدر من البرنامج يجب أن يتم إصدارها أيضًا بموجب رخصة GPL، وهو ما قد لا يكون مرغوبًا فيه لبعض المستخدمين أو حالات الاستخدام. أولئك الذين يفضلون عدم الالتزام بأحكام الحقوق المتروكة في GPL يمكنهم اختيار ترخيص الملكية، والذي يأتي عادةً مع مزايا إضافية مثل الدعم والحماية القانونية. تتضمن أمثلة المنتجات البرمجية التي اعتمدت هذا الأسلوب Ghostscript وSleepycat وSugarCRM.

في AppMaster ، ندرك قيمة الترخيص المزدوج في توفير قدر أكبر من المرونة والخيارات لمستخدمينا. تتيح منصتنا القوية no-code للعملاء إنشاء ونشر تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة استنادًا إلى نماذج البيانات التي تم إنشاؤها بشكل مرئي ومنطق الأعمال وREST API endpoints WSS. باستخدام خطط اشتراك Business وBusiness+ الخاصة بنا، يمكن للعملاء الوصول إلى الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ، بينما تفتح خطة اشتراك Enterprise الخاصة بنا إمكانية الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدر لاستضافة التطبيقات محليًا.

من خلال تقديم منتجاتنا بموجب تراخيص مزدوجة مع مستويات مختلفة من الدعم والفوائد، فإننا نهدف إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات الصغيرة والمؤسسات والمطورين الأفراد على حد سواء. يضمن التزامنا بالتحسين المستمر لنظامنا الأساسي وتوسيعه أن يتمكن عملاؤنا من الاستمرار في الاعتماد على AppMaster كحل رائد لتطوير التطبيقات بسرعة وفعالية من حيث التكلفة وقابلة للتطوير.

في الختام، يمثل الترخيص المزدوج نهجًا استراتيجيًا وعمليًا لترخيص البرامج يلبي الاحتياجات المتنوعة لمختلف المستخدمين وحالات الاستخدام، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للناشرين. من خلال تقديم خيارات ترخيص متعددة، يمكن لمطوري البرامج والناشرين تعزيز نظام بيئي أكثر شمولاً ومرونة، يلبي المتطلبات المحددة لكل من مستخدمي البرامج مفتوحة المصدر والملكية على حد سواء.