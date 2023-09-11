يشير الترخيص المسموح به، في سياق ترخيص البرامج وتطوير المصادر المفتوحة، إلى نوع ترخيص البرنامج الذي يتيح للمستخدمين حرية استخدام البرنامج وتعديله وتوزيعه بأقل قدر من القيود. تم تصميم التراخيص المسموح بها لتشجيع التعاون وتعزيز الابتكار وتشجيع الاستخدام الواسع النطاق واعتماد البرامج مفتوحة المصدر. على النقيض من تراخيص الحقوق المتروكة، التي تتطلب أن يكون الكود المصدري للأعمال المشتقة متاحًا أيضًا بموجب نفس شروط الترخيص، فإن التراخيص المتساهلة تفرض قيودًا أقل بكثير على المطورين ومساهماتهم الملكية في قاعدة تعليمات البرامج.

تتميز التراخيص المتساهلة بشكل خاص ببساطتها وسهولة استخدامها والحد الأدنى من المتطلبات على المطورين، مما يجعلها خيارًا شائعًا لكل من المطورين الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء. وفي السنوات الأخيرة، تزايد باطراد عدد المشاريع التي تستخدم التراخيص المتساهلة. وفقًا لدراسة أجرتها WhiteSource Software، اعتبارًا من عام 2021، تستخدم 67% من المشاريع مفتوحة المصدر تراخيص متساهلة، بينما تستخدم 33% تراخيص الحقوق المتروكة.

هناك العديد من التراخيص المسموحة الشائعة، ولكل منها اختلافاتها وشروطها المحددة. تتضمن بعض التراخيص المسموح بها على نطاق واسع ترخيص MIT، ورخصة Apache 2.0، ومجموعة تراخيص BSD، مثل ترخيص BSD المكون من 3 فقرات وترخيص BSD المكون من فقرتين.

يسمح ترخيص MIT، على سبيل المثال، للمستخدمين باستخدام البرنامج وتعديله وتوزيعه بحرية، بشرط تضمين إشعار حقوق الطبع والنشر الأصلي ونص ترخيص MIT في جميع النسخ أو في أجزاء كبيرة من البرنامج. يمنح ترخيص Apache 2.0 بالمثل حقوق استخدام واسعة النطاق ولكنه يتضمن أيضًا أحكامًا تتعلق بحقوق براءات الاختراع ومتطلبًا صريحًا للاحتفاظ بملف إشعار يحتوي على إشعارات الإسناد ذات الصلة. من ناحية أخرى، تؤكد تراخيص BSD على تقليل القيود المفروضة على استخدام البرنامج وتوزيعه، مع كون ترخيص BSD المكون من فقرتين موجزًا ​​بشكل خاص في شروطه.

إحدى المزايا المهمة لاستخدام ترخيص متساهل لمشروع مفتوح المصدر هو أنه يشجع على اعتماد البرنامج على أوسع نطاق ممكن، حيث يمكن للمستخدمين دمجه في مشاريعهم الخاصة دون الحاجة إلى مشاركة كود المصدر الخاص بهم بموجب نفس الشروط. وهذا يسمح للمؤسسات التجارية بالبناء على المشاريع مفتوحة المصدر بثقة، مع العلم أنها تستطيع الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على مساهماتها الخاصة.

في AppMaster ، نحن ندرك قيمة البرامج مفتوحة المصدر والتراخيص المسموح بها. إن منصتنا القوية no-code ، والمصممة لتبسيط إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تستخدم مكونات متعددة مفتوحة المصدر مرخصة بموجب تراخيص متساهلة. وهذا لا يمكننا من تقديم خدمة أكثر فعالية من حيث التكلفة فحسب، بل يضمن أيضًا أن عملائنا يمكنهم الاستفادة من الملكية الفكرية التي أنشأها مجتمع المطورين العالمي.

من خلال استخدام التراخيص المسموح بها، نقوم بتمكين عملائنا من التكيف بسهولة وتوسيع تطبيقاتنا التي تم إنشاؤها بواسطة النظام الأساسي لتناسب احتياجاتهم الخاصة مع الامتثال للالتزامات القانونية المطلوبة. علاوة على ذلك، تتيح لنا التراخيص المسموح بها التطوير المستمر وتحسين منصة AppMaster من خلال دمج تقنيات جديدة ومبتكرة مفتوحة المصدر، مما يضمن أن عملائنا يعملون دائمًا باستخدام أدوات التطوير الأكثر تقدمًا no-code.

في الختام، تلعب التراخيص المتساهلة دورًا محوريًا في تعزيز بيئة تعاونية لتطوير البرمجيات وتحفيز الابتكار عبر الصناعة. من خلال الترويج للبرامج مفتوحة المصدر وتزويد المطورين بحرية استخدام التعليمات البرمجية وتعديلها وتوزيعها، تساعد التراخيص المسموح بها في تعزيز النمو المستمر والتقدم في النظام البيئي للبرامج. في AppMaster ، نحن فخورون باستخدام ودعم المشاريع مفتوحة المصدر المرخصة، والعمل جنبًا إلى جنب مع مجتمع المطورين العالمي لتعطيل الوضع الراهن وإعادة تعريف الطريقة التي يتم بها إنشاء البرامج وصيانتها لصالح الجميع.