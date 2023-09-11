تشير البرامج الاحتكارية إلى فئة محددة من برامج الكمبيوتر التي يملكها مطورها أو مالكها ويتحكم فيها ويحتفظ بها حصريًا. في سياق ترخيص البرمجيات والمصدر المفتوح، تتميز البرمجيات الاحتكارية بشروط ترخيصها المقيدة، وعدم إمكانية الوصول إلى كود المصدر، وحقوق الملكية الحصرية. غالبًا ما تكون البرمجيات الاحتكارية تجارية بطبيعتها، حيث يهدف مطورو أو مالكو هذه البرامج عادةً إلى تحقيق إيرادات عن طريق بيع البرنامج أو ترخيصه للمستخدمين. تقف البرمجيات الاحتكارية على النقيض من البرمجيات مفتوحة المصدر، التي تسمح بالتوزيع والتعديل مجانًا، فضلاً عن الوصول إلى الكود المصدري لأغراض الشفافية والتعاون.

عندما يحصل المستخدم على برنامج احتكاري، يتم منحه عادةً ترخيصًا أو سلسلة من التراخيص، مما يسمح له باستخدام البرنامج بموجب شروط وأحكام محددة يحددها مطورو البرنامج أو مالكوه. يمكن أن تختلف شروط الترخيص هذه بشكل كبير، ولكنها غالبًا ما تتضمن قيودًا على قدرة المستخدم على تعديل البرنامج المعني أو إعادة توزيعه أو تغييره بأي شكل آخر. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تحدد تراخيص البرامج الاحتكارية عدد الأجهزة التي يمكن تثبيت البرنامج عليها أو عدد المستخدمين الذين يمكنهم الوصول إلى البرنامج في وقت واحد. في العديد من الحالات، تحظر هذه التراخيص أيضًا الهندسة العكسية أو فك ترجمتها للبرنامج في محاولة للوصول إلى كود المصدر الأساسي الخاص به.

غالبًا ما يبرر مطورو ومالكو البرمجيات الاحتكارية نماذج الترخيص المقيدة وطبيعة المصدر المغلق من خلال القول بأن مثل هذه القيود ضرورية لحماية ملكيتهم الفكرية، والحفاظ على ميزة تنافسية، وتوليد الإيرادات لدعم التطوير المستمر وصيانة البرمجيات. وفقًا لبيانات مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، قُدرت السوق العالمية للبرمجيات الاحتكارية بأكثر من 260 مليار دولار في عام 2018، مما يدل على الطلب الكبير على هذه البرامج بين الشركات والمستهلكين على حدٍ سواء.

على الرغم من شعبية البرمجيات الاحتكارية، فمن المهم أن ندرك أنها تأتي مع بعض القيود المتأصلة والعيوب المحتملة. يمكن لطبيعة المصدر المغلق للبرمجيات الاحتكارية أن تحد من المدى الذي يمكن للمستخدمين تخصيصه أو تعديله ليناسب احتياجاتهم الخاصة، مما يساهم في تقليل المرونة في نشر البرامج واستخدامها. علاوة على ذلك، فإن عدم القدرة على الوصول إلى الكود المصدري للبرنامج أو فحصه يمكن أن يجعل من الصعب تحديد ومعالجة الثغرات الأمنية المحتملة أو مشكلات الأداء أو العيوب الأخرى التي قد تكون موجودة في البرنامج. أخيرًا، غالبًا ما تعتمد البرمجيات الاحتكارية على تقييد البائع، مما يعني أن المستخدمين قد يصبحون معتمدين على بائع برنامج أو منصة معينة، مما يجعل من الصعب التحول إلى حلول بديلة دون تكبد تكاليف عالية أو مواجهة مشكلات التوافق.

على الرغم من هذه العيوب المحتملة، تظل البرمجيات الاحتكارية خيارًا شائعًا لمختلف المستخدمين وحالات الاستخدام. في سياق منصة AppMaster no-code ، على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الاستفادة من التقنيات والمكونات الخاصة لإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات جوال متطورة بسهولة وكفاءة، وذلك بفضل أدوات التصميم المرئي القوية وقدرات التكامل السلس. تتيح منصة AppMaster القوية للمستخدمين إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الأداء بسرعة وفعالية من حيث التكلفة، مع خيار الحصول على ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ (لمشتركي Business وBusiness+) أو التعليمات البرمجية المصدر (لمشتركي Enterprise) ونشر التطبيقات محليًا ، كما هو مطلوب.

يلخص نهج AppMaster في تطوير البرمجيات فوائد البرمجيات الاحتكارية ضمن إطار عمل ترخيص البرامج والمصدر المفتوح، ويعرض كيف يمكن للتقنيات والمكونات الاحتكارية أن تتعايش مع مبادئ مفتوحة المصدر لتقديم تجربة تطوير ديناميكية وفعالة وسهلة الاستخدام. من خلال دمج مكونات البرامج الاحتكارية مع التقنيات مفتوحة المصدر، تساعد منصة AppMaster المستخدمين على إنشاء ونشر تطبيقات قوية وقابلة للتطوير مع تقليل العيوب المحتملة المرتبطة بمناهج التطوير مغلقة المصدر أو مفتوحة المصدر حصريًا.

باختصار، البرمجيات الاحتكارية هي فئة من برامج الكمبيوتر التي تتميز بشروط الترخيص المقيدة، وطبيعة المصدر المغلق، وحقوق الملكية الحصرية. على الرغم من أنها تأتي مع بعض القيود والتحديات المحتملة، إلا أن البرمجيات الاحتكارية تستمر في لعب دور مهم في سوق البرمجيات العالمية، حيث يستفيد المطورون والمستخدمون على حد سواء من نقاط قوتها لتحقيق أهدافهم المرجوة. من خلال دمج أفضل مبادئ البرمجيات الاحتكارية والمفتوحة المصدر، فإن أدوات مثل منصة AppMaster no-code تمكن المستخدمين من إنشاء ونشر تطبيقات قوية وقابلة للتطوير بكفاءة تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم الفريدة.