الحقوق المتروكة هو مفهوم ترخيص البرمجيات الذي يوفر إطارًا قانونيًا لمنح وحماية حقوق المستخدمين والمطورين والموزعين في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر. الهدف الأساسي لترخيص الحقوق المتروكة هو ضمان الحفاظ على طبيعة البرنامج مفتوحة المصدر خلال عملية إعادة التوزيع والتعديلات، مما يتيح أقصى قدر من حرية الاستخدام والدراسة والتكيف والمشاركة. وعلى النقيض من نموذج حقوق النشر التقليدي الذي يفرض قيودًا على استخدام العمل المحمي وتعديله، تعمل تراخيص الحقوق المتروكة على تمكين الأفراد والمنظمات من ممارسة القوة التعاونية لتطوير المصادر المفتوحة والمساهمة فيها مع منع الاستيلاء على أعمالهم لأغراض الملكية المغلقة. - تطبيقات المصدر .

في قلب مفهوم الحقوق المتروكة يوجد النص على أن أي تعديلات أو أعمال مشتقة من البرامج المرخصة بالحقوق المتروكة يجب أيضًا توزيعها بموجب نفس شروط الترخيص، مما يضمن بقاء كود المصدر مفتوحًا ومتاحًا للجمهور. تضمن هذه الخاصية المتكررة بقاء الابتكارات والتحسينات في المجال المشترك، مما يعزز النظام البيئي التعاوني الذي يشجع تطوير البرامج الغنية بالميزات دون الحاجة إلى تحكم مركزي أو حوافز تجارية.

اكتسب ترخيص الحقوق المتروكة أهمية كبيرة في الثمانينيات مع إنشاء رخصة جنو العامة (GPL)، والتي أصبحت منذ ذلك الحين واحدة من تراخيص الحقوق المتروكة الأكثر استخدامًا في العالم. تم تطوير رخصة GPL بواسطة ريتشارد ستالمان تحت رعاية مؤسسة البرمجيات الحرة، وهي تسمح للمستخدمين بتشغيل البرامج ودراستها وتعديلها وتوزيعها مع فرض بقاء الأعمال المشتقة تحت نفس شروط الترخيص. لقد وضع هذا الترخيص المحوري والرائد الأساس للعديد من التراخيص الأخرى مفتوحة المصدر، سواء الحقوق المتروكة أو المسموح بها، المستخدمة اليوم.

تجدر الإشارة إلى أنه ليست كل تراخيص المصادر المفتوحة تعتبر تراخيص حقوق متروكة. في حين أن جميع التراخيص مفتوحة المصدر تمنح حريات معينة للمستخدمين، إلا أنها تختلف من حيث القيود التي تفرضها على إعادة التوزيع والتعديلات. لا تتطلب تراخيص مثل BSD وMIT وApache، المعروفة بالتراخيص المسموح بها، إصدار تغييرات أو أعمال مشتقة بموجب نفس شروط الترخيص، مما يسمح للبرامج التجارية والملكية بتضمين التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر مع الحد الأدنى من القيود. تعمل هذه التراخيص على تعزيز استخدام وتوزيع البرمجيات مفتوحة المصدر في سياقات مختلفة، بما في ذلك التطبيقات الاحتكارية. في المقابل، تهدف تراخيص الحقوق المتروكة إلى الحفاظ على طبيعة المصدر المفتوح للبرنامج من خلال اشتراط إصدار التعديلات بموجب نفس الشروط، وبالتالي الحفاظ على نظام بيئي يشجع التعاون والابتكار المشترك.

نظرًا للتعقيدات الكامنة في ترخيص البرامج، فمن الضروري أن يكون المطورون والمستخدمون والمؤسسات على دراية بالآثار والالتزامات المرتبطة بالتراخيص المختلفة، خاصة تلك المستخدمة في المشاريع مفتوحة المصدر. يعد فهم الاختلافات بين تراخيص الحقوق المتروكة والتراخيص المسموح بها وتداعياتها القانونية أمرًا حيويًا عند اختيار ترخيص مناسب لمشروع معين أو عند دمج مكونات من مشاريع أخرى. تعتبر هذه الاعتبارات وثيقة الصلة بشكل خاص عند العمل مع منصة مثل AppMaster ، التي تولد التعليمات البرمجية المصدرية والملفات القابلة للتنفيذ لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول ضمن حزم اشتراك مختلفة.

عند دمج المكونات المرخصة ذات الحقوق المتروكة ضمن الحلول التي تم تطويرها باستخدام منصة AppMaster ، يجب على المطورين التأكد من الامتثال لشروط الترخيص المرتبطة. نظرًا لأنه يمكن استخدام التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster وإعادة توزيعها وفقًا لخطة الاشتراك المحددة، فمن الضروري احترام اتفاقيات الترخيص لأي برنامج مدمج مفتوح المصدر. عند العمل مع مكونات الحقوق المتروكة، يجب على المستخدمين الالتزام بشروط الترخيص عن طريق توزيع الإصدارات المعدلة بموجب نفس ترخيص الحقوق المتروكة، وضمان توفر كود المصدر، بما في ذلك إشعارات حقوق النشر والترخيص المناسبة في الوثائق.

من خلال منح المستخدمين النهائيين حرية الوصول إلى كود المصدر وتعديله وإعادة توزيعه بأقل قدر من القيود، تساهم تراخيص الحقوق المتروكة بشكل كبير في تطوير برامج عالية الجودة من خلال الاستفادة من القوة التعاونية لمجتمع المصادر المفتوحة. في هذا السياق، يمكن أن يؤدي استخدام نظام أساسي قوي no-code مثل AppMaster إلى مضاعفة فوائد ترخيص الحقوق المتروكة من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرامج ومساعدة الأفراد والمؤسسات على إنشاء تطبيقات قوية وآمنة وفعالة مصممة وفقًا لمتطلباتهم الفريدة.