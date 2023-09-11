في سياق ترخيص البرامج والمصادر المفتوحة، يشير مصطلح "المجال العام" إلى البرامج والتعليمات البرمجية والوثائق وأي أعمال إبداعية أخرى غير محمية بحقوق الملكية الفكرية مثل حقوق النشر أو براءات الاختراع أو العلامات التجارية. تعتبر هذه الأعمال "ملكية عامة"، مما يعني أنه يمكن استخدامها وتوزيعها وتعديلها وإعادة استخدامها بحرية من قبل أي شخص دون قيود قانونية. يعد هذا المفهوم أمرًا بالغ الأهمية في تعزيز المشاركة والتعاون والابتكار التراكمي الذي يدفع تطور صناعة البرمجيات.

تصبح البرمجيات جزءًا من الملك العام بطرق مختلفة. على سبيل المثال، عندما تنتهي حقوق الطبع والنشر أو براءة الاختراع أو غيرها من أشكال الحماية لعمل ما، فقد يدخل هذا العمل ضمن الملكية العامة. في بعض الحالات، يجوز للمبدع الأصلي إطلاق عمله صراحةً في الملكية العامة من خلال توفير "تكريس للملكية العامة"، والتخلي عن أي مطالبات بحقوق الملكية الفكرية. ومن أمثلة هذه الإهداءات تخصيص المشاع الإبداعي للملكية العامة (CC0) وعدم الترخيص. على العكس من ذلك، قد يتم تصنيف بعض البرامج على أنها "ولدت في الملك العام" بسبب طبيعتها أو مصدرها، مثل الأعمال التي تنتجها الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة وبعض المؤسسات العامة.

يتوفر عدد كبير من برامج الملكية العامة ومكتبات الأكواد لمطوري البرامج، بما في ذلك أولئك الذين يعملون مع AppMaster ، وهي أداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. يعمل AppMaster على تبسيط عملية التطوير من خلال تمكين المستخدمين من إنشاء التطبيقات من خلال واجهة مرئية، مما يقلل الحاجة إلى مهارات البرمجة الشاملة. يمكن للمستخدمين دمج مكونات المجال العام من مصادر مختلفة في مشاريعهم، مما يوفر لهم المرونة والحرية لإنشاء حلول مبتكرة.

العديد من منتجات البرمجيات المعروفة والمستخدمة على نطاق واسع ولغات البرمجة الشائعة لها جذورها في الملك العام أو تستخدم مكونات الملك العام. على سبيل المثال، لغة البرمجة Python وSQLite ومكتبة الضغط zlib كلها إما جزئيًا أو كليًا في النطاق العام.

في حين أن الملك العام يقدم فوائد عديدة للمطورين، فإنه يطرح أيضًا بعض التحديات. أحد هذه التحديات هو غياب الضمانات والضمانات القانونية المرتبطة بمواد الملك العام. على سبيل المثال، قد لا يتمتع المستخدم الذي يختار تنفيذ تعليمات برمجية من المجال العام في مشروعه بنفس الملاذ القانوني أو الحماية التي يتمتع بها أي شخص يستخدم منتجًا مرخصًا يتمتع بحقوق ملكية فكرية واضحة. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك شكوك بشأن الوضع القانوني الفعلي للعمل أو مكتبة الرموز المزعومة في الملك العام. يمكن أن تؤدي هذه الشكوك إلى نزاعات أو التزامات قانونية غير متوقعة، خاصة عند التعامل مع قوانين الملكية الفكرية الدولية، والتي تختلف بشكل كبير بين البلدان.

وللتخفيف من هذه المخاطر، يعتمد المطورون غالبًا على تراخيص مفتوحة المصدر لتوفير الوضوح القانوني والحماية مع الاستمرار في تشجيع التعاون والمشاركة. تمنح التراخيص مفتوحة المصدر، مثل ترخيص MIT ورخصة GPL ورخصة Apache ورخصة BSD، حقوقًا وأذونات محددة لاستخدام البرامج والتعليمات البرمجية وتعديلها وإعادة توزيعها، مع الاحتفاظ ببعض حقوق الملكية الفكرية للمنشئ الأصلي. أصبحت هذه التراخيص جزءًا لا يتجزأ من النظام البيئي للبرمجيات، مما يعزز الابتكار المفتوح والتنمية المجتمعية مع الحفاظ على قدر من اليقين القانوني.

في الختام، يلعب الملك العام دورًا مهمًا في مجال ترخيص البرامج ومشهد المصادر المفتوحة، حيث يقدم العديد من الفوائد، بما في ذلك حقوق الاستخدام والتوزيع والتعديل غير المقيدة. تسهل هذه الحرية تبادل المعرفة والتعاون والابتكار داخل الصناعة، مما يؤدي إلى تطوير العديد من منتجات البرمجيات والمكتبات ولغات البرمجة المستخدمة على نطاق واسع. يستفيد AppMaster ومستخدموه أيضًا من تكامل موارد المجال العام لإنشاء تطبيقات وحلول مبتكرة بشكل أكثر كفاءة. على الرغم من التحديات والمخاطر، يستمر مفهوم وممارسة المجال العام في تطوير البرمجيات في تشكيل وتطوير صناعة البرمجيات، مما يخلق نظامًا بيئيًا مفتوحًا للابتكار والتقدم المستمر.