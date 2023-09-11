رخصة جنو العامة (GPL) هي رخصة برمجيات حرة شائعة الاستخدام على نطاق واسع، مما يضمن للمستخدمين النهائيين (الأفراد والمؤسسات والشركات) حرية استخدام البرامج المرخصة ودراستها ومشاركتها (نسخها) وتعديلها. تمت كتابتها في الأصل بواسطة ريتشارد ستالمان من مؤسسة البرمجيات الحرة (FSF) لمشروع جنو في عام 1989. ومنذ ذلك الحين، أصبحت واحدة من أهم تراخيص البرمجيات مفتوحة المصدر، مع كون الإصدار 3 من GPL (GPLv3) هو الإصدار الأول. الإصدار الأخير، صدر في عام 2007.

الهدف الأساسي لـ GPL هو دعم نمو حركة المصادر المفتوحة وتعزيز التعاون والشفافية والعدالة في تطوير البرمجيات. ويحقق ذلك من خلال إنشاء إطار قانوني للمؤلفين لمشاركة كود المصدر الخاص بهم بموجب شروط وأحكام محددة. يُشار إلى رخصة GPL غالبًا بترخيص "الحقوق المتروكة" لأنه، على عكس حقوق الطبع والنشر التقليدية، التي تقيد قدرة المستخدمين على استخدام البرامج وتوزيعها، تمنحهم رخصة GPL مزيدًا من الحرية مع ضمان الحفاظ على تلك الحريات للمستخدمين المستقبليين.

بموجب GPL، يمنح مؤلف البرنامج (المرخِّص) حقوقًا محددة لمستخدمي (المرخص لهم) البرنامج. ويمكن تلخيص هذه الحقوق فيما يلي:

حرية تشغيل البرنامج لأي غرض. حرية دراسة وتعديل البرنامج. حرية إعادة توزيع نسخ غير معدلة من البرنامج. حرية توزيع الإصدارات المعدلة من البرنامج، على أن تتم الإشارة بوضوح إلى التغييرات التي تم إجراؤها على الكود الأصلي، ويتم إصدار الكود المعدل تحت نفس شروط وأحكام GPL.

أحد الجوانب الرئيسية لرخصة GPL هي طبيعة "المشاركة بالمثل"، والتي تتطلب إصدار أعمال مشتقة (أي إصدارات معدلة من البرنامج المرخص) بموجب نفس شروط GPL. وهذا يضمن الحفاظ على الانفتاح والروح التعاونية لـ GPL، مما يعزز الابتكار والتعاون داخل مجتمع تطوير البرمجيات. بالإضافة إلى ذلك، تسمح رخصة GPL صراحة بتوزيع البرنامج مقابل رسوم، طالما تم الحفاظ على الحريات الأربع المذكورة أعلاه. أدت هذه المرونة إلى إنشاء نظام بيئي مزدهر من الشركات التي تتمحور حول إنشاء ودعم وتوزيع البرامج المرخصة بـ GPL.

من الأمثلة الرئيسية على المشروع الذي تم إصداره بموجب رخصة GPL هو نواة نظام التشغيل Linux، وهو أحد أبرز المشاريع مفتوحة المصدر الموجودة. يساهم الآلاف من المطورين والمنظمات حول العالم في نواة Linux، مما يوضح قوة وتعدد استخدامات GPL في تشجيع التعاون والمشاركة مع الترويج لمبادئ البرمجيات الحرة.

تتوافق رخصة GPL مع مجموعة متنوعة من نماذج ترخيص البرامج، بما في ذلك الترخيص المزدوج. يسمح هذا الأسلوب لمؤلفي البرامج بتقديم أعمالهم بموجب تراخيص متعددة في وقت واحد. على سبيل المثال، قد يختار المطور توزيع برامجه بموجب رخصة GPL (للمستخدمين الذين يفضلون الالتزام بشروطها) وترخيص الملكية (للمستخدمين الذين يحتاجون إلى مزيد من المرونة). تعتبر هذه المرونة مفيدة بشكل خاص للشركات التي تبني منتجات أو خدمات تجارية تعتمد على البرامج مفتوحة المصدر.

في AppMaster ، النظام الأساسي no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، نحن ندرك ونقدر أهمية GPL وحركة المصادر المفتوحة. يكرس AppMaster جهوده لتوفير أداة قوية وسهلة الوصول وفعالة لإفادة مجموعة واسعة من العملاء. منصتنا قادرة على إنشاء تطبيقات حقيقية باستخدام كود المصدر الكامل، مما يسمح للشركات بتبني وتكييف البرامج مفتوحة المصدر حسب الحاجة دون تكبد ديون فنية. نحن ندعم استخدام المكتبات والأطر المرخصة بـ GPL، مما يساهم في نمو واستدامة النظام البيئي مفتوح المصدر.

باختصار، رخصة جنو العامة هي جزء لا يتجزأ من مجتمع البرمجيات مفتوحة المصدر، مما يضمن أن مستخدمي البرنامج لديهم الحرية في استخدام ودراسة وتعديل وإعادة توزيع الأعمال المرخصة. ومن خلال تعزيز التعاون والابتكار والشفافية، أصبحت رخصة GPL حجر الزاوية في تطوير البرمجيات الحديثة، مما يفيد مجموعة واسعة من المشاريع والشركات والمستخدمين النهائيين. في AppMaster ، نسعى جاهدين لمواءمة منصتنا مع هذه المبادئ، وتمكين عملائنا من إنشاء حلول برمجية متطورة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة.