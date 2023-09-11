في سياق ترخيص البرمجيات والمصادر المفتوحة، يشير مصطلح "التفرع" إلى عملية إنشاء نسخة جديدة ومتميزة من مشروع برمجي موجود، باستخدام كود المصدر الأصلي الخاص به كأساس. تمكن هذه الممارسة المطورين من تعديل البرنامج وتوسيعه وتكييفه ليتوافق مع متطلباتهم أو أهدافهم المحددة، دون التأثير على المشروع الأصلي. أصبح Forking جزءًا لا يتجزأ من مجتمع المصادر المفتوحة نظرًا لدعمه المتأصل للتعاون والابتكار والحلول البرمجية القابلة للتخصيص.

يحدث التفرع عندما يقرر المطورون الابتعاد عن مسار التطوير الرئيسي لمشروع برمجي، وإنشاء فرع منفصل لمتابعة خيارات أو أهداف تصميمية مختلفة. هذه الفروع أو "الشوكات" يمكن أن تكون إما مؤقتة، بهدف إعادة دمج التغييرات مرة أخرى في المشروع الرئيسي، أو دائمة، مما يؤدي إلى إنشاء مشروع متميز ومستقل. يمكن تصنيف الشوكات إلى فئتين أساسيتين:

الهارد فورك: ينشئ هذا النوع من الانقسام انقسامًا دائمًا وغير متوافق عن مشروع البرنامج الأصلي، مما يؤدي إلى وجود مشروعين مستقلين يتشاركان في قاعدة تعليمات برمجية مشتركة. عادةً ما تنشأ الانقسامات الصلبة عندما تنشأ خلافات كبيرة داخل مجتمع المطورين بشأن اتجاهات أو أهداف التطوير المستقبلية. من الأمثلة المعروفة على الهارد فورك إنشاء العملة المشفرة بيتكوين كاش (BCH) من بيتكوين (BTC) في عام 2017. Soft Fork: من ناحية أخرى، تعتبر Soft Fork انقسامًا مؤقتًا عن المشروع الرئيسي، بهدف التعاون في ميزات أو تحسينات جديدة قبل الاندماج مرة أخرى في المشروع الرئيسي في النهاية. غالبًا ما تظهر الشوكات الناعمة كوسيلة آمنة وفعالة لاختبار الأفكار والابتكارات الجديدة قبل دمجها في قاعدة التعليمات البرمجية الأساسية.

من المهم ملاحظة أن نموذج الترخيص مفتوح المصدر يلعب دورًا حاسمًا في ممارسة التفرع. تمنح التراخيص مفتوحة المصدر للمطورين حرية الوصول إلى الكود المصدري لمشروع برمجي وتعديله وإعادة توزيعه، مما يضمن إمكانية إنشاء الشوكات وصيانتها بشكل قانوني. وبالتالي فإن التفرع يعد عنصرًا حيويًا في تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر، حيث يمكّن المطورين من التكيف والبناء على المشاريع الحالية لتحقيق رؤاهم وأهدافهم الخاصة.

في مشهد تطوير البرمجيات، لعب التفرع دورًا مهمًا في دفع الابتكار، وتسريع عملية التطوير، وتمكين التوفر على نطاق واسع لحلول البرامج القابلة للتخصيص. على سبيل المثال، تم تشعب نظام التشغيل Linux عدة مرات، مما أدى إلى العديد من التوزيعات (التوزيعات) التي تلبي حالات الاستخدام المختلفة والصناعات وتفضيلات المستخدم. يُظهر هذا النظام البيئي لتوزيعات Linux قوة التفرع كوسيلة لتلبية المتطلبات المتنوعة وتعزيز بيئة نمو شاملة في تطوير البرمجيات.

تعترف منصة AppMaster ، باعتبارها حلاً رائدًا للتطوير no-code موجهة نحو إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، بأهمية التفرع في النظام البيئي الحديث لتطوير البرمجيات. بينما يركز AppMaster في المقام الأول على إنشاء تطبيقات جديدة باستخدام أدوات التصميم المرئي البديهية، يمكن لعملاء الاشتراك في Business+ وEnterprise الحصول على حزم التعليمات البرمجية المصدر لمشاريعهم واعتماد ممارسات التفرع حسب الحاجة لمتابعة مسارات تطوير مستقلة.

من خلال الاستفادة من كود مصدر Go (golang) الذي تم إنشاؤه لتطبيقات الواجهة الخلفية أو إطار عمل Vue3 وكود JS/TS لتطبيقات الويب، أو كود Kotlin و Jetpack Compose أو SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول، يمكن للمستخدمين إنشاء شوكات تلبي الاحتياجات أو الأهداف المميزة ، خارج نطاق بيئة AppMaster no-code. تتيح هذه المرونة لعملاء AppMaster الاستفادة من مزايا ممارسات التفرع، مع الاستمرار في الاستفادة من التطوير السريع للتطبيقات التي توفرها إمكانات النظام الأساسي no-code.

باختصار، يعد التفرع ممارسة أساسية في سياق ترخيص البرامج وسياق المصدر المفتوح الذي يسمح للمطورين بإنشاء إصدارات جديدة من مشاريع البرامج الحالية من خلال الاستفادة من كود المصدر الأصلي. فهو يعزز الابتكار، ويسرع عملية التطوير، ويضمن إمكانية تخصيص الحلول البرمجية لتلبية متطلبات أو أهداف محددة. تعترف منصة AppMaster بأهمية التفرع في تطوير البرمجيات المعاصرة، وتزويد العملاء بحزم التعليمات البرمجية المصدر التي تم إنشاؤها، وتمكينهم من متابعة مسارات التطوير المستقلة من خلال ممارسات التفرع عند الحاجة.