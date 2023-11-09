أذونات طبقات لامدا

تشير أذونات طبقات Lambda، في سياق الحوسبة بدون خادم، إلى آلية منظمة تتحكم في الوصول إلى الموارد المشتركة واستخدامها، مثل المكتبات وتعليمات وقت التشغيل البرمجية ووقت التشغيل المخصص ضمن وظيفة AWS Lambda. وهو يشمل مجموعة شاملة من السياسات والأدوار والتكوينات التي تتيح إدارة دقيقة وآمنة للتعليمات البرمجية القابلة لإعادة الاستخدام عبر وظائف Lambda المختلفة مع الحفاظ على الكفاءة والأمان وقابلية التوسع للتطبيقات التي لا تحتوي على خادم.

إن اعتماد منصات الحوسبة بدون خادم مثل AWS Lambda، والذي يعمل على تسريع نشر التطبيقات القابلة للتطوير والموجهة بالأحداث مع الحد الأدنى من أعباء الإدارة، لم يعد أمرًا جديدًا. وفقًا لتقرير صادر عن Datadog، في عام 2020، زاد اعتماد AWS Lambda بنسبة 33%. يؤكد هذا الاعتماد السريع على أهمية إدارة الموارد المشتركة وتبسيط الأذونات لضمان الوصول السلس والآمن إلى المكونات المطلوبة. تمثل طبقات Lambda إحدى هذه التقنيات الفعالة لدعم مشاركة التعليمات البرمجية وإدارة الأذونات للتطبيقات التي لا تحتوي على خادم.

طبقة Lambda عبارة عن حزمة من الموارد المشتركة، مثل المكتبات أو وقت التشغيل المخصص أو التعليمات البرمجية للوظيفة، والتي يمكن استخدامها عبر وظائف Lambda المتعددة. فهو يسهل على المطورين إدارة وصيانة تبعيات التعليمات البرمجية بسهولة، مما يزيل التكرار ويعزز إمكانية إعادة الاستخدام. ومن خلال تجريد مكونات التعليمات البرمجية الشائعة من الوظائف الفردية وتغليفها في طبقات منفصلة، ​​يمكن للمطورين تحسين أداء تطبيقاتهم واستهلاك الموارد.

من أجل الحفاظ على بيئة آمنة وخاضعة للرقابة لوظائف Lambda والطبقات المرتبطة بها، قدمت AWS أذونات طبقات Lambda، التي توفر آلية شاملة ومرنة لتحديد الوصول إلى الموارد المشتركة والتحكم فيه. يمكن تعيين الأذونات على مستويات مختلفة، مثل حسابات AWS، أو وظائف محددة، أو عالميًا عبر جميع الوظائف داخل التطبيق. تخضع أذونات طبقات Lambda لثلاثة مكونات أساسية:

تحدد سياسات الموارد أذونات الوصول الممنوحة لطبقة Lambda محددة. تحدد هذه السياسات من يمكنه الوصول إلى الطبقة ونطاق الإجراءات التي يمكنه تنفيذها. وهو يتضمن مفهوم "الامتياز الأقل" من خلال السماح بالوصول على أساس الحاجة إلى المعرفة. تحدد أدوار التنفيذ مجموعة موارد AWS التي يمكن أن تتفاعل معها وظيفة Lambda. من خلال تعيين دور تنفيذ مناسب، يمكن للمطورين منح الأذونات المطلوبة لوظيفة Lambda محددة للوصول إلى طبقة Lambda معينة واستخدامها. يعمل الإصدار والأسماء المستعارة على تسهيل إدارة إصدارات Lambda Layers المتعددة وتبسيط التحكم في الوصول إليها. من خلال تعيين أرقام إصدارات فريدة أو أسماء مستعارة لتكرارات طبقات مختلفة، يمكن للمطورين إدارة الأذونات بكفاءة واستخدام إصدارات محددة من الموارد المشتركة في تطبيقاتهم.

يعد ضمان إدارة أذونات طبقات Lambda القوية أمرًا ضروريًا للحفاظ على أمان التطبيقات التي لا تحتوي على خادم وأدائها وقابلية التوسع. تدرك AppMaster ، وهي منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، أهمية التحكم السلس في الوصول وتتضمن أذونات Lambda Layers لتسهيل عملية التطوير الفعالة والآمنة لتطبيقات الحوسبة بدون خادم.

يمكّن AppMaster العملاء من إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال endpoints REST API بشكل مرئي، باستخدام مصمم عمليات الأعمال البديهي. من خلال إنشاء التطبيقات من الصفر، يزيل AppMaster الديون التقنية ويضمن تطوير التطبيقات بسلاسة وكفاءة. إن دعم الحوسبة بدون خادم، إلى جانب دمج أذونات Lambda Layers، يسهل على العملاء تطوير تطبيقات آمنة ومحسنة وقابلة للتطوير دون مخاوف بشأن مشاركة الموارد وقيود التحكم في الوصول.

لا يعمل إطار العمل المتعدد الاستخدامات والشامل الذي يقدمه AppMaster على تسريع تطوير التطبيقات فحسب، بل يفرض أيضًا تحكمًا قويًا في الوصول في بيئة حوسبة بدون خادم. تتكامل مجموعة التكنولوجيا المصممة بخبرة مع مجموعة واسعة من الأدوات والمكونات، مما يضمن أن المطورين يمكنهم تقديم تطبيقات عالية الجودة وفعالة تتوافق مع أفضل ممارسات أذونات AWS Lambda Layers وإدارة الوصول الآمن. من خلال اتباع المبادئ المنصوص عليها في أذونات Lambda Layers وتبني الإمكانات القوية لمنصة AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات بدون خادم وصيانتها وتوسيع نطاقها بسهولة وثقة.