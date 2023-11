Fonte do Evento

No contexto da computação sem servidor, uma "Fonte de Eventos" refere-se a qualquer serviço, sistema ou infraestrutura externa que inicia uma função ou utilitário dentro de um aplicativo sem servidor em resposta a determinados eventos ou gatilhos. A principal característica de uma fonte de eventos é que ela gera eventos como meio de transmitir informações, invocar ações ou processos e promover a interação entre diferentes componentes do aplicativo. Em arquiteturas sem servidor, as fontes de eventos desempenham um papel indispensável ao permitir abordagens orientadas a eventos e garantir um desempenho contínuo, escalonável e eficiente dos aplicativos.

A computação sem servidor elimina a necessidade dos desenvolvedores de aplicativos gerenciarem servidores e infraestrutura, permitindo que eles se concentrem na construção de aplicativos ricos e altamente interativos com serviços de back-end e APIs robustos. No centro desta abstração está a capacidade de dimensionar automaticamente aplicações e provisionar recursos em resposta à demanda. As fontes de eventos atuam como catalisadores para esse provisionamento dinâmico de recursos em plataformas sem servidor, acionando a execução de funções ou serviços quando ocorre um determinado evento.

Existem vários tipos de fontes de eventos para atender às diferentes necessidades de aplicação. Essas fontes geralmente podem ser classificadas nas seguintes categorias:

webhooks

1.incluem filas de mensagens, fluxos de dados e notificações de alteração de banco de dados, que fornecem um gatilho de evento na criação, modificação ou exclusão de mensagens e entidades de dados em um armazenamento de dados específico. Exemplos dessas fontes de eventos incluem Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon Kinesis Data Streams e fluxos do AWS DynamoDB. 2.consistem em APIs,e outros serviços que geram eventos com base em interações orientadas pelo usuário com o aplicativo front-end ou uma integração de serviços de terceiros. Os exemplos incluem AWS AppSync (para APIs GraphQL), Amazon API Gateway (para APIs REST) ​​eGitHub. 3.envolvem gatilhos e temporizadores programados que geram eventos em intervalos predefinidos ou horários específicos. AWS EventBridge (anteriormente CloudWatch Events) e tarefas cron são exemplos de fontes de eventos baseadas em tempo. 4.consistem em sensores, dispositivos e outros componentes da Internet das Coisas (IoT) que produzem eventos com base no estado, ações e medições do dispositivo. AWS IoT Core e Azure IoT Hub são exemplos de fontes de eventos baseadas em IoT.

Em aplicativos sem servidor criados usando a plataforma no-code AppMaster, as fontes de eventos podem ser perfeitamente integradas junto com modelos de dados visuais, processos de negócios e API REST e endpoints WSS. Essa integração versátil permite que os clientes aproveitem os benefícios da computação sem servidor, mantendo um alto grau de controle e personalização por meio da interface gráfica do usuário (GUI) da plataforma.

Os clientes AppMaster podem desenvolver e iterar rapidamente aplicativos direcionados para uso na Web, dispositivos móveis e back-end — com um cronograma típico de pouco menos de 30 segundos, desde o projeto até a implantação de novas iterações. Ao gerar aplicativos automaticamente do zero, sem exigir gerenciamento manual de servidores ou a necessidade de escrever códigos complexos, AppMaster acelera significativamente o desenvolvimento, minimiza custos e elimina praticamente todos os débitos técnicos comumente associados às abordagens tradicionais de desenvolvimento de aplicativos baseados em servidor.

Ao aproveitar as vantagens oferecidas pela computação sem servidor, os aplicativos desenvolvidos pelo AppMaster podem alcançar escalabilidade e compatibilidade impressionantes com uma ampla variedade de casos de uso corporativos e de alta carga. Essa capacidade de escalar sob demanda e reagir a cargas de trabalho flutuantes é possibilitada, em parte, por meio da integração de fontes de eventos e seus acionadores associados.

A utilização eficiente e eficaz de fontes de eventos em arquiteturas sem servidor promove a dissociação de componentes de aplicativos e um controle mais granular sobre a execução de funções. Em última análise, isso leva a melhorias na capacidade de resposta, adaptabilidade e desempenho geral do aplicativo. Além disso, a capacidade de implantar aplicativos sem servidor orientados a eventos na plataforma AppMaster permite que os desenvolvedores criem soluções robustas e escaláveis ​​de forma rápida, econômica e com maior liberdade do que nunca.