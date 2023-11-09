دينامو دي بي

Amazon DynamoDB عبارة عن خدمة قاعدة بيانات NoSQL مُدارة بالكامل وقابلة للتطوير بدرجة كبيرة، تقدمها Amazon Web Services (AWS) في سياق الحوسبة بدون خادم. مع اكتساب البنى بدون خادم أهمية كبيرة في مجال تطوير البرمجيات، لا سيما في سياق الأنظمة no-code مثل AppMaster ، فقد زاد الطلب على قواعد البيانات الفعالة والأداء بشكل كبير. تهدف Amazon DynamoDB إلى توفير مزيج لا هوادة فيه من الوصول بزمن وصول منخفض، وإنتاجية عالية، وقابلية التوسع غير المحدودة للتطبيقات المستندة إلى السحابة، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص للاستخدام داخل الأنظمة البيئية بدون خادم.

تم تقديم DynamoDB بواسطة AWS في عام 2012 كاستجابة مباشرة للاعتماد الواسع النطاق لتطبيقات الويب التي تتطلب حلول تخزين موثوقة وسريعة لكميات كبيرة من البيانات التي ينشئها المستخدم. من خلال تقديم خدمة NoSQL عالية التوفر، تلبي DynamoDB التطبيقات التي تتطلب عمليات قراءة وكتابة سريعة، والتي تعتبر شائعة في سيناريوهات الحوسبة بدون خادم. من خلال دعم نماذج بيانات القيمة الأساسية والمستندات، يمكن لـ DynamoDB التعامل مع نطاقات واسعة من البيانات غير المنظمة وشبه المنظمة والمنظمة، مما يجعلها مناسبة لحالات الاستخدام المتنوعة، بما في ذلك تطبيقات الألعاب وإنترنت الأشياء والهواتف المحمولة وتطبيقات الويب بدون خادم.

تم تصميم DynamoDB في جوهره مع التركيز على الأداء وقابلية التوسع والمرونة. يتيح زمن الاستجابة المكون من رقم واحد بالمللي ثانية المعالجة في الوقت الفعلي لكميات كبيرة من البيانات، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster والتي تلبي حالات الاستخدام عالية التحميل. علاوة على ذلك، يوفر DynamoDB تكاملًا سلسًا مع خدمات AWS الأخرى، مثل AWS Lambda وAmazon API Gateway، وبالتالي تبسيط تطوير التطبيقات بدون خادم وتوفير تجربة تطوير متماسكة.

تعد قابلية التوسع أحد الاهتمامات الأساسية عند اختيار خدمة قاعدة بيانات لبيئات الحوسبة بدون خادم، حيث تتطلب هذه البيئات غالبًا عمليات تكيف سريعة مع أعباء العمل المتغيرة بسرعة. توفر Amazon DynamoDB إمكانية التوسع التلقائي، مما يضمن ضبط الموارد تلقائيًا استجابة للطلب المتقلب. تستهدف هذه الإمكانية الأداء الأمثل والفعالية من حيث التكلفة في التطبيقات بدون خادم عن طريق تجنب التوفير الزائد لوحدات سعة القراءة والكتابة.

تتيح ميزة الجداول العالمية في DynamoDB عمليات نشر متعددة المناطق ومتعددة الأنشطة، مما يعزز التعافي من الكوارث ويقلل زمن الوصول للمستخدمين النهائيين في مناطق جغرافية متعددة. تعمل هذه الميزة على تعزيز التوفر العالي، مما يضمن أنه حتى في حالات الفشل الإقليمي، يمكن للتطبيقات بدون خادم الوصول إلى البيانات التي تحتاجها بأقل قدر من الانقطاع. علاوة على ذلك، تسمح الجداول العالمية بتكرار البيانات عبر مناطق AWS المتعددة، مما يضمن بقاء البيانات متاحة ويسمح ببنيات بدون خادم موزعة عالميًا.

يظل الأمان حجر الزاوية في بنية DynamoDB. توفر خدمة قاعدة البيانات التشفير أثناء الراحة وأثناء النقل، مما يوفر الحماية ضد الوصول غير المصرح به ويكشف فقط عن الحد الأدنى من البيانات اللازمة لتلبية متطلبات التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل DynamoDB مع AWS Identity and Access Management (IAM) للتحكم الدقيق في الوصول إلى البيانات وإجراءات الإدارة، مما يدعم الامتثال والوصول الآمن للبيانات في التطبيقات التي لا تحتوي على خادم.

يمكن للمطورين والمؤسسات أيضًا الاستفادة من إدارة قواعد البيانات المبسطة عند استخدام DynamoDB ضمن بنيات بدون خادم. باعتبارها خدمة مُدارة، تعمل DynamoDB على تخفيف العديد من الأعباء التشغيلية المرتبطة عادةً بصيانة قواعد البيانات. تتيح ميزات مثل النسخ الاحتياطية التلقائية والاسترداد في الوقت المناسب والمراقبة المستمرة من خلال AWS CloudWatch للمطورين التركيز على إنشاء التطبيقات التي لا تعتمد على خادم وتكرارها، بدلاً من خدمة البنية التحتية الأساسية.

في الختام، تعد Amazon DynamoDB جزءًا لا يتجزأ من مشهد الحوسبة بدون خادم، حيث توفر خدمة قاعدة بيانات NoSQL مُدارة وعالية الأداء وقابلة للتطوير وآمنة ويمكن دمجها بسهولة في التطبيقات المستندة إلى السحابة. إن زمن الاستجابة المنخفض وإمكانات التوسع التلقائي والبنية التحتية العالمية تجعله مناسبًا بشكل خاص للتطبيقات التي لا تحتوي على خادم والمبنية على منصات no-code مثل AppMaster ، حيث يمكنه تلبية مجموعة واسعة من احتياجات قواعد البيانات بأقل جهد تشغيلي وأقصى قدر من الكفاءة من حيث التكلفة .