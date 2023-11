Im Zusammenhang mit serverlosem Computing bezieht sich eine „Ereignisquelle“ auf jeden externen Dienst, jedes System oder jede Infrastruktur, die als Reaktion auf bestimmte Ereignisse oder Auslöser eine Funktion oder ein Dienstprogramm innerhalb einer serverlosen Anwendung initiiert. Das Hauptmerkmal einer Ereignisquelle besteht darin, dass sie Ereignisse generiert, um Informationen zu übermitteln, Aktionen oder Prozesse aufzurufen und die Interaktion zwischen verschiedenen Anwendungskomponenten zu fördern. In serverlosen Architekturen spielen Ereignisquellen eine unverzichtbare Rolle bei der Ermöglichung ereignisgesteuerter Ansätze und der Gewährleistung einer nahtlosen, skalierbaren und effizienten Anwendungsleistung.

Serverloses Computing entfällt für Anwendungsentwickler die Notwendigkeit, Server und Infrastruktur zu verwalten, und ermöglicht ihnen stattdessen, sich auf die Entwicklung umfangreicher, hochgradig interaktiver Anwendungen mit robusten Backend-Diensten und APIs zu konzentrieren. Der Kern dieser Abstraktion ist die Fähigkeit, Anwendungen automatisch zu skalieren und Ressourcen entsprechend der Nachfrage bereitzustellen. Ereignisquellen fungieren als Katalysatoren für diese dynamische Bereitstellung von Ressourcen in serverlosen Plattformen und lösen die Ausführung von Funktionen oder Diensten aus, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt.

Es gibt verschiedene Arten von Ereignisquellen, um den unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Diese Quellen können im Allgemeinen in die folgenden Kategorien eingeteilt werden:

1.Dazu gehören Nachrichtenwarteschlangen, Datenströme und Datenbankänderungsbenachrichtigungen, die einen Ereignisauslöser bei der Erstellung, Änderung oder Löschung von Nachrichten und Datenentitäten in einem bestimmten Datenspeicher bereitstellen. Beispiele für diese Ereignisquellen sind Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon Kinesis Data Streams und AWS DynamoDB-Streams. 2.Diese bestehen aus APIs,und anderen Diensten, die Ereignisse basierend auf benutzergesteuerten Interaktionen mit der Frontend-Anwendung oder einer Dienstintegration eines Drittanbieters generieren. Beispiele hierfür sind AWS AppSync (für GraphQL-APIs), Amazon API Gateway (für REST-APIs) und GitHub-. 3.Dabei handelt es sich um geplante Auslöser und Timer, die Ereignisse in vordefinierten Intervallen oder zu bestimmten Zeiten generieren. AWS EventBridge (früher CloudWatch Events) und Cron-Jobs sind Beispiele für zeitbasierte Ereignisquellen. 4.Diese bestehen aus Sensoren, Geräten und anderen IoT-Komponenten (Internet of Things), die Ereignisse basierend auf Gerätestatus, Aktionen und Messungen erzeugen. AWS IoT Core und Azure IoT Hub sind Beispiele für IoT-basierte Ereignisquellen.

In serverlosen Anwendungen, die mit der no-code Plattform AppMaster erstellt wurden, können Ereignisquellen nahtlos neben visuellen Datenmodellen, Geschäftsprozessen sowie REST-API- und WSS- endpoints integriert werden. Diese vielseitige Integration ermöglicht es Kunden, die Vorteile des Serverless Computing zu nutzen und gleichzeitig ein hohes Maß an Kontrolle und Anpassung über die grafische Benutzeroberfläche (GUI) der Plattform zu gewährleisten.

AppMaster Kunden können Anwendungen für den Web-, Mobil- und Backend-Einsatz schnell entwickeln und iterieren – mit einer typischen Zeitspanne von knapp 30 Sekunden vom Entwurf bis zur Bereitstellung für neue Iterationen. Durch die automatische Generierung von Anwendungen von Grund auf, ohne dass eine manuelle Serververwaltung erforderlich ist oder komplexer Code geschrieben werden muss, beschleunigt AppMaster die Entwicklung erheblich, minimiert die Kosten und eliminiert praktisch alle technischen Schulden, die üblicherweise mit herkömmlichen serverbasierten Anwendungsentwicklungsansätzen verbunden sind.

Durch die Nutzung der Vorteile des Serverless Computing können von AppMaster erstellte Anwendungen eine beeindruckende Skalierbarkeit und Kompatibilität mit einer Vielzahl von Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfällen erreichen. Diese Fähigkeit, bedarfsorientiert zu skalieren und auf schwankende Arbeitslasten zu reagieren, wird teilweise durch die Integration von Ereignisquellen und den damit verbundenen Auslösern ermöglicht.

Die effiziente und effektive Nutzung von Ereignisquellen in serverlosen Architekturen fördert die Entkopplung von Anwendungskomponenten und eine detailliertere Kontrolle über die Funktionsausführung. Dies führt letztendlich zu Verbesserungen der Reaktionsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und der Gesamtleistung der Anwendung. Darüber hinaus ermöglicht die Möglichkeit, ereignisgesteuerte serverlose Anwendungen auf der AppMaster Plattform bereitzustellen, Entwicklern, schnell, kostengünstig und mit größerer Freiheit als je zuvor robuste und skalierbare Lösungen zu erstellen.