Источник события

В контексте бессерверных вычислений «источник событий» относится к любой внешней службе, системе или инфраструктуре, которая инициирует функцию или утилиту в бессерверном приложении в ответ на определенные события или триггеры. Ключевой особенностью источника событий является то, что он генерирует события как средство передачи информации, вызова действий или процессов и содействия взаимодействию между различными компонентами приложения. В бессерверных архитектурах источники событий играют незаменимую роль в реализации подходов, управляемых событиями, и обеспечении плавной, масштабируемой и эффективной производительности приложений.

Бессерверные вычисления избавляют разработчиков приложений от необходимости управлять серверами и инфраструктурой, позволяя им вместо этого сосредоточиться на создании многофункциональных, высокоинтерактивных приложений с надежными серверными службами и API. В основе этой абстракции лежит способность автоматического масштабирования приложений и предоставления ресурсов в ответ на спрос. Источники событий выступают в качестве катализаторов этого динамического предоставления ресурсов на бессерверных платформах, запуская выполнение функций или служб при возникновении определенного события.

Существуют различные типы источников событий для удовлетворения различных потребностей приложений. Эти источники обычно можно разделить на следующие категории:

webhooks

webhooks

1.К ним относятся очереди сообщений, потоки данных и уведомления об изменении базы данных, которые обеспечивают триггер событий при создании, изменении или удалении сообщений и объектов данных в конкретном хранилище данных. Примеры этих источников событий включают Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon Kinesis Data Streams и потоки AWS DynamoDB. 2.Они состоят из API,и других служб, которые генерируют события на основе взаимодействия пользователя с интерфейсным приложением или интеграции сторонних служб. Примеры включают AWS AppSync (для API GraphQL), Amazon API Gateway (для API REST) ​​иGitHub. 3.они включают в себя запланированные триггеры и таймеры, которые генерируют события через заранее определенные интервалы или в определенное время. AWS EventBridge (ранее CloudWatch Events) и задания cron являются примерами источников событий, основанных на времени. 4.Они состоят из датчиков, устройств и других компонентов Интернета вещей (IoT), которые создают события на основе состояния устройства, действий и измерений. AWS IoT Core и Azure IoT Hub — примеры источников событий на основе Интернета вещей.

В бессерверных приложениях, созданных с использованием платформы no-code AppMaster, источники событий могут быть легко интегрированы с моделями визуальных данных, бизнес-процессами, а также endpoints REST API и WSS. Эта универсальная интеграция позволяет клиентам использовать преимущества бессерверных вычислений, сохраняя при этом высокую степень контроля и настройки через графический интерфейс пользователя (GUI) платформы.

Клиенты AppMaster могут быстро разрабатывать и выполнять итерации приложений, предназначенных для использования в Интернете, мобильных устройствах и серверной части, при этом типичный срок от проекта до развертывания новых итераций составляет чуть менее 30 секунд. Автоматически создавая приложения с нуля без необходимости ручного управления сервером или написания сложного кода, AppMaster значительно ускоряет разработку, минимизирует затраты и устраняет практически всю техническую задолженность, обычно связанную с традиционными подходами к разработке серверных приложений.

Используя преимущества бессерверных вычислений, приложения, созданные AppMaster, могут достичь впечатляющей масштабируемости и совместимости с широким спектром корпоративных сценариев и сценариев использования с высокой нагрузкой. Эта способность масштабироваться по требованию и реагировать на изменяющиеся рабочие нагрузки частично обеспечивается за счет интеграции источников событий и связанных с ними триггеров.

Эффективное и действенное использование источников событий в бессерверных архитектурах способствует отделению компонентов приложения и более детальному контролю над выполнением функций. В конечном итоге это приводит к улучшению скорости реагирования, адаптируемости и общей производительности приложений. Кроме того, возможность развертывания бессерверных приложений, управляемых событиями, на платформе AppMaster позволяет разработчикам создавать надежные и масштабируемые решения быстро, экономично и с большей свободой, чем когда-либо прежде.