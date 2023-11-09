وظيفة لامدا

في سياق الحوسبة بدون خادم، تعد وظيفة Lambda عبارة عن بنية برمجية عديمة الحالة محددة من قبل المستخدم ويتم تنفيذها استجابة للمشغلات من مصادر الأحداث المختلفة داخل بنية بدون خادم. تم تسميته على اسم حساب التفاضل والتكامل لامدا، وهو نظام رياضي للتعبير عن العمليات الحسابية بناءً على تجريد الوظائف وتطبيقها باستخدام ربط المتغيرات والاستبدال. أصبح مفهوم وظائف Lambda شائعًا مع ظهور منصات الوظائف كخدمة (FaaS)، مثل AWS Lambda، وAzure Functions، وGoogle Cloud Functions، وIBM Cloud Functions.

تم تصميم وظائف Lambda لتكون وحدات صغيرة ومنفصلة من التعليمات البرمجية التي تؤدي مهام محددة عن طريق أخذ بيانات الإدخال في شكل حمولات الأحداث وإرجاع نتيجة المعالجة إلى مصدر التشغيل أو وظيفة Lambda أخرى. نظرًا لأن وظائف Lambda عديمة الحالة، يمكن توسيع نطاقها بسهولة أفقيًا عن طريق نشر مثيلات متعددة للوظيفة للتعامل مع عبء العمل المتزايد أو الأحداث المتعددة بالتوازي. علاوة على ذلك، تتبع وظائف Lambda نموذج تسعير الدفع أولاً بأول، مما يعني أن العملاء يدفعون فقط مقابل موارد الحوسبة المستهلكة أثناء تنفيذ الوظيفة وليس مقابل مثيلات الوظيفة الخاملة التي تنتظر المشغلات.

وفقًا للبيانات الحديثة، تشهد الحوسبة بدون خادم معدل اعتماد سريع، حيث من المتوقع أن يصل سوق البنية التحتية بدون خادم العالمي إلى 14.93 مليار دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 24.1%. أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا النمو السريع هو التكلفة الكبيرة والوقت والموارد التي تم تحقيقها في إدارة التطبيقات ونشرها باستخدام وظائف Lambda.

AppMaster ، عبارة عن نظام أساسي قوي no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، يدمج وظائف Lambda بسلاسة من خلال السماح للعملاء بإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات برمجة التطبيقات بشكل مرئي لتطبيقاتهم باستخدام واجهات رسومية بديهية. يستفيد هذا النهج في تطوير التطبيقات من وظائف Lambda القابلة للتطوير وعديمة الحالة في البنية الأساسية لضمان نشر التطبيقات بسرعة وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

تتضمن بعض الميزات الرئيسية لوظائف Lambda في سياق الحوسبة بدون خادم ما يلي:

بنية تعتمد على الأحداث: تم تصميم وظائف Lambda للاستجابة لمصادر الأحداث المتنوعة، مثل طلبات HTTP، أو تحميلات الملفات إلى مخزن الكائنات، أو التغييرات في سجلات قاعدة البيانات، أو الأحداث المخصصة. تعمل مصادر الأحداث هذه كمشغلات لوظائف Lambda، مما يسمح لها بمعالجة حمولة الحدث وتنفيذ إجراءات محددة بناءً على البيانات المدخلة.

عديم الحالة: لا تحتفظ وظائف Lambda بأي معلومات حالة بين الاستدعاءات، مما يعني أن كل مثيل دالة يعمل بشكل مستقل عن الآخرين. يسمح انعدام الحالة هذا بالقياس الأفقي الفعال وتوفير الموارد تلقائيًا استنادًا إلى أحمال الأحداث الواردة، دون الحاجة إلى تدخل يدوي أو تكوين تفصيلي.

تخصيص الموارد: تقوم وظائف Lambda بتخصيص الموارد، مثل وحدة المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة وسعة الشبكة، ديناميكيًا بناءً على عبء العمل الحالي. وهذا يعني أن العملاء يدفعون فقط مقابل الموارد الفعلية المستهلكة أثناء استدعاءات الوظيفة، مما يؤدي إلى كفاءة التكلفة واستخدام أفضل للموارد.

القياس التلقائي: يمكن تغيير حجم وظائف Lambda تلقائيًا للتعامل مع عدد كبير من الاستدعاءات المتوازية دون أي تدخل يدوي. تضمن ميزة التوسع التلقائي هذه أن التطبيقات التي لا تحتوي على خادم يمكنها التعامل مع مواقف التحميل العالية، مما يوفر الأداء الأمثل وتجربة المستخدم.

التنفيذ قصير الأمد: تم تصميم وظائف Lambda ليتم تنفيذها بسرعة لفترات قصيرة، عادةً ما تتراوح بين المللي ثانية وبضع دقائق على الأكثر. يتيح ذلك لمنصة FaaS إدارة الاستدعاءات المتعددة بكفاءة وتحسين تخصيص الموارد لعدد كبير من الطلبات المتزامنة.

التكامل مع الخدمات الأخرى: يمكن دمج وظائف Lambda بسهولة مع العديد من الخدمات ضمن نظام بيئي بدون خادم، مثل مخازن البيانات وأنظمة المصادقة وخدمات المراسلة وأدوات المراقبة. تتيح هذه المرونة للمطورين إنشاء تطبيقات شاملة بدون خادم بسرعة وكفاءة بأقل جهد للتكوين والتطوير.

أحد الأمثلة على تطبيق بدون خادم يستخدم Lambda Functions هو نظام تحويل الملفات، والذي يقوم تلقائيًا بتحويل الملفات التي تم تحميلها إلى التنسيق المطلوب. يمكن أن يتكون هذا التطبيق من عدة وظائف Lambda، كل منها مسؤولة عن مهمة معينة، مثل تحميل الملفات، والتحويل، والتخزين، والإخطار. يبدأ التطبيق عندما يقوم المستخدم بتحميل ملف إلى حاوية S3، مما يؤدي إلى تشغيل وظيفة Lambda لمعالجة الملف وإجراء التحويل اللازم. بمجرد التحويل، يمكن تخزين الملف في حاوية S3 أخرى، ويمكن تشغيل وظيفة Lambda أخرى لإرسال إشعار عبر البريد الإلكتروني إلى المستخدم يحتوي على معلومات حول الملف الذي تمت معالجته. يؤدي هذا النهج المعياري القائم على الأحداث لتصميم التطبيقات باستخدام وظائف Lambda إلى تطبيقات قابلة للصيانة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة بسهولة في بيئة حوسبة بدون خادم.

في الختام، تعد وظائف Lambda مكونًا مهمًا للحوسبة بدون خادم، حيث تقدم فوائد متنوعة، مثل النمطية وكفاءة الموارد والقياس التلقائي والتطور السريع. يؤدي الجمع بين هذه الفوائد إلى زيادة اعتماد البنى التحتية بدون خادم ومنصات FaaS، مما يرسخ دور Lambda Functions كمحرك رئيسي للابتكار في المشهد سريع التطور لتطوير التطبيقات. مع الأنظمة الأساسية المبتكرة التي no-code مثل AppMaster ، أصبحت قوة الحوسبة بدون خادم في متناول المطورين والمؤسسات من جميع الأحجام، مما يمكنهم من إنشاء ونشر تطبيقات عالية الأداء وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير باستخدام وظائف Lambda في بنيتهم.