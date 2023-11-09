في سياق الحوسبة بدون خادم، تعد مجموعات الأمان مكونًا أساسيًا للشبكات الافتراضية بغرض تنظيم حركة المرور الواردة والصادرة. وهي تعمل كجدار حماية افتراضي، مما يساعد على حماية التطبيقات والموارد والخدمات السحابية من خلال التحكم في الوصول إلى الشبكة. تسهل مجموعات الأمان الإدارة الفعالة لحركة المرور، سواء كانت داخل شبكة افتراضية أو بين شبكات مختلفة، وكذلك بين مكونات التطبيقات بدون خادم.

مع ظهور الحوسبة بدون خادم والاعتماد الواسع النطاق للخدمات السحابية، أصبحت الإدارة الآمنة والفعالة لحركة مرور الشبكة ذات أهمية قصوى. وفقًا لـ Market Research Future، من المتوقع أن ينمو سوق الحوسبة العالمية بدون خادم بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 28.11% بين عامي 2021 و2026. وهذا يسلط الضوء على أهمية التدابير الأمنية، مثل مجموعات الأمان، في الحفاظ على سلامة وأداء التطبيقات بدون خادم في السحابة.

تعمل مجموعات الأمان من خلال تحديد القواعد التي تسمح بحركة المرور أو ترفضها بناءً على معلمات مختلفة، مثل عناوين IP المصدر والوجهة وأرقام المنافذ والبروتوكولات. تعتبر هذه القواعد ذات حالة، مما يعني أنها تسمح تلقائيًا بعودة حركة الاستجابة عبر المجموعة، بغض النظر عن الاتجاه الذي بدأت فيه. وهذا يبسط مهمة إدارة تكوينات الشبكة المعقدة ويضمن منح الوصول إلى الشبكة فقط للمصادر الموثوقة.

عندما يتم إنشاء مجموعة أمان، فإنها عادةً ما تكون مرتبطة بمثيل واحد أو أكثر، مثل الأجهزة الافتراضية أو الحاويات أو الوظائف التي لا تحتوي على خادم. تصبح هذه الحالات أعضاء في المجموعة، وترث قواعدها وتتشارك بشكل جماعي نفس سياسات الاتصال. تعمل مجموعات الأمان بشكل أساسي كحاجز يعزل هذه المثيلات عن حركة المرور غير الموثوق بها، مما يضمن أن الأفراد أو الخدمات المصرح لهم فقط هم من يمكنهم التفاعل معها.

تعد مجموعات الأمان جانبًا أساسيًا في النظام الأساسي AppMaster no-code ، والذي تم تصميمه لتسهيل التطوير السريع والفعال للتطبيقات التي لا تحتوي على خادم. يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام لغة البرمجة Go، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وTypeScript، وتطبيقات الهاتف المحمول مع Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android، بالإضافة إلى SwiftUI لنظام التشغيل iOS. من خلال دمج مجموعات الأمان بسلاسة داخل النظام الأساسي، يمكن AppMaster أن توفر لعملائها بيئة آمنة وقابلة للتطوير لتطبيقاتهم.

إحدى الفوائد الجديرة بالملاحظة لاستخدام مجموعات الأمان للتطبيقات التي لا تحتوي على خادم هي أنها قابلة للتطوير بشكل كبير ويمكنها التكيف بسهولة مع المتطلبات المتغيرة. يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص في بيئة بدون خادم، حيث يمكن أن تنمو التطبيقات أو تتقلص بسرعة استجابة للطلب. عندما يتم إنشاء المثيلات أو إتلافها تلقائيًا، يمكن لمجموعة الأمان تحديث أعضائها ديناميكيًا لمراعاة هذه التغييرات. وهذا يمكّن مجموعة الأمان من الاستمرار في توفير دفاع قوي ضد الوصول غير المصرح به، حتى مع تطور التطبيق بدون خادم.

هناك ميزة أخرى لتطبيق مجموعات الأمان في الحوسبة بدون خادم وهي الدفاع المتعمق الذي توفره. من خلال إعداد طبقات متعددة من الأمان داخل الشبكة الافتراضية، من الممكن إنشاء حاجز شامل ضد التهديدات المحتملة. على سبيل المثال، يمكن دمج مجموعات الأمان مع آليات الأمان الأخرى، مثل أجهزة أمان الشبكة، وأنظمة كشف التسلل، وجدران الحماية، لمزيد من عزل وحماية المكونات المختلفة لتطبيق بدون خادم. هذا النهج متعدد الأبعاد للأمان يقلل بشكل كبير من مخاطر الوصول غير المصرح به أو اختراق البيانات.

في الختام، تعتبر مجموعات الأمان ضرورية للحفاظ على سلامة وأداء التطبيقات بدون خادم في سياق الحوسبة السحابية. من خلال التحكم في الوصول إلى الموارد بدون خادم وتوفير جدار حماية افتراضي لحماية التطبيقات من حركة المرور غير الموثوق بها، تمكن مجموعات الأمان الشركات من إنشاء بنيات آمنة وقابلة للتطوير وفعالة بدون خادم. تستفيد منصة AppMaster no-code استفادة كاملة من ميزة الأمان القوية هذه، مما يضمن أن يتمكن عملاؤها من التركيز على تطوير تطبيقاتهم بدون خادم بثقة، مع العلم أن بياناتهم ومواردهم تظل آمنة.