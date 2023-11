Source de l'événement

Dans le contexte de l'informatique sans serveur, une « source d'événement » fait référence à tout service, système ou infrastructure externe qui lance une fonction ou un utilitaire au sein d'une application sans serveur en réponse à certains événements ou déclencheurs. La principale caractéristique d'une source d'événements est qu'elle génère des événements comme moyen de transmettre des informations, d'invoquer des actions ou des processus et de promouvoir l'interaction entre différents composants d'application. Dans les architectures sans serveur, les sources d'événements jouent un rôle indispensable en permettant des approches basées sur les événements et en garantissant des performances applicatives transparentes, évolutives et efficaces.

L'informatique sans serveur évite aux développeurs d'applications de gérer les serveurs et l'infrastructure, leur permettant plutôt de se concentrer sur la création d'applications riches et hautement interactives avec des services backend et des API robustes. Au cœur de cette abstraction se trouve la capacité de faire évoluer automatiquement les applications et de provisionner les ressources en réponse à la demande. Les sources d'événements agissent comme des catalyseurs de cet approvisionnement dynamique de ressources dans les plateformes sans serveur, déclenchant l'exécution de fonctions ou de services lorsqu'un événement particulier se produit.

Il existe différents types de sources d'événements pour répondre aux différents besoins des applications. Ces sources peuvent généralement être classées dans les catégories suivantes :

webhooks

1.elles incluent les files d'attente de messages, les flux de données et les notifications de modification de base de données, qui fournissent un déclencheur d'événement lors de la création, de la modification ou de la suppression de messages et d'entités de données dans une banque de données spécifique. Des exemples de ces sources d'événements incluent Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon Kinesis Data Streams et AWS DynamoDB. 2.il s'agit d'API,et d'autres services qui génèrent des événements basés sur des interactions pilotées par l'utilisateur avec l'application frontale ou une intégration de services tiers. Les exemples incluent AWS AppSync (pour les API GraphQL), Amazon API Gateway (pour les API REST) ​​etGitHub. 3.elles impliquent des déclencheurs et des minuteries planifiés qui génèrent des événements à des intervalles prédéfinis ou à des heures spécifiques. AWS EventBridge (anciennement CloudWatch Events) et les tâches cron sont des exemples de sources d'événements basées sur le temps. 4.elles sont constituées de capteurs, d'appareils et d'autres composants de l'Internet des objets (IoT) qui produisent des événements basés sur l'état, les actions et les mesures de l'appareil. AWS IoT Core et Azure IoT Hub sont des exemples de sources d'événements basées sur l'IoT.

Dans les applications sans serveur créées à l'aide de la plateforme no-code AppMaster, les sources d'événements peuvent être intégrées de manière transparente aux modèles de données visuels, aux processus métier, à l'API REST et endpoints WSS. Cette intégration polyvalente permet aux clients d'exploiter les avantages de l'informatique sans serveur tout en conservant un degré élevé de contrôle et de personnalisation via l'interface utilisateur graphique (GUI) de la plateforme.

Les clients AppMaster peuvent rapidement développer et itérer sur des applications destinées à une utilisation Web, mobile et back-end, avec un délai typique d'un peu moins de 30 secondes entre le plan et le déploiement pour de nouvelles itérations. En générant automatiquement des applications à partir de zéro, sans nécessiter de gestion manuelle du serveur ou d'écriture de code complexe, AppMaster accélère considérablement le développement, minimise les coûts et élimine pratiquement toutes les dettes techniques généralement associées aux approches traditionnelles de développement d'applications basées sur serveur.

En tirant parti des avantages offerts par l'informatique sans serveur, les applications conçues par AppMaster peuvent atteindre une évolutivité et une compatibilité impressionnantes avec un large éventail de cas d'utilisation en entreprise et à charge élevée. Cette capacité à évoluer à la demande et à réagir aux charges de travail fluctuantes est rendue possible, en partie, grâce à l'intégration de sources d'événements et de leurs déclencheurs associés.

L'utilisation efficace et efficiente des sources d'événements dans les architectures sans serveur favorise le découplage des composants d'application et un contrôle plus granulaire sur l'exécution des fonctions. Cela conduit finalement à des améliorations en termes de réactivité, d’adaptabilité et de performances globales des applications. De plus, la possibilité de déployer des applications sans serveur basées sur des événements sur la plateforme AppMaster permet aux développeurs de créer des solutions robustes et évolutives rapidement, de manière rentable et avec une plus grande liberté que jamais.