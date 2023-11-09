مراقب أزور

Azure Monitor هو حل شامل قائم على السحابة من Microsoft، مصمم لتوفير إمكانات مراقبة التطبيقات والأداء لبيئات الحوسبة بدون خادم، بالإضافة إلى تطبيقات الويب التقليدية والبنية التحتية والأجهزة الافتراضية. في سياق الحوسبة بدون خادم، تلعب Azure Monitor دورًا حاسمًا في جمع بيانات القياس عن بعد التي تم إنشاؤها بواسطة موارد وتطبيقات وخدمات Azure المختلفة وتحليلها والتصرف بناءً عليها. يدعم Azure Monitor المراقبة الفعالة لمختلف خدمات Azure، بما في ذلك الوظائف ومراكز الأحداث وتطبيقات المنطق والمكونات الأخرى التي لا تحتوي على خادم. يساعد حل المراقبة الشامل هذا المطورين ومحترفي تكنولوجيا المعلومات في الحفاظ على تطبيقات موثوقة وعالية الأداء بدون خادم.

تستفيد Azure Monitor من مجموعة غنية من الإمكانات لجمع مختلف مقاييس الأداء والتشخيص، بالإضافة إلى بيانات السجل، المنبعثة من التطبيقات بدون خادم والموارد المرتبطة بها، مع تقديم رؤى في الوقت الفعلي وذكاء قابل للتنفيذ. باستخدام Azure Monitor، يمكن للمستخدمين إعداد لوحات معلومات مخصصة، وإنشاء تنبيهات، وتكوين القياس التلقائي، وحتى تحديد الاختناقات في البنى التحتية والتطبيقات بدون خادم، وبالتالي تمكين الإدارة الفعالة للموارد، والتعرف السريع على المشكلات، والحل السريع.

تدرك AppMaster ، وهي منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، أهمية دمج أدوات مراقبة عالية الجودة مثل Azure Monitor في دورة حياة تطوير التطبيقات. من خلال تقديم التكامل السلس مع Azure Monitor، لا يضمن AppMaster تطبيقات عالية الأداء فحسب، بل يوفر أيضًا للمستخدمين إمكانات مراقبة فائقة، مما يمكّنهم من إنشاء تطبيقات مرنة وفعالة بدون خادم.

يمكن تقسيم وظائف Azure Monitor إلى أربع فئات رئيسية: جمع البيانات، وتحليل البيانات، والاستجابة للأحداث الهامة، والتكامل مع الخدمات والأدوات الأخرى. يقوم النظام الأساسي بجمع مقاييس الأداء وسجلات الأنشطة وسجلات التشخيص وسجلات التطبيقات من مختلف موارد وخدمات ومكونات Azure، بالإضافة إلى بيانات القياس عن بعد المخصصة، مما يوفر عرضًا تفصيليًا لأداء التطبيقات بدون خادم والبنى التحتية الأساسية الخاصة بها. تدعم Azure Monitor رؤى التطبيقات، وهي خدمة قوية لإدارة أداء التطبيقات (APM) والتشخيصات المصممة خصيصًا لتطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات والمكونات التي لا تحتوي على خادم مثل وظائف Azure، مما يساعد في اكتشاف مشكلات الأداء والتوفر وفرزها وتشخيصها.

بالنسبة لتحليل البيانات، توفر Azure Monitor مجموعة واسعة من الأدوات والإمكانات، مثل Metrics Explorer وLog Analytics والتحليل الآلي للأداء وبيانات التشخيص. تتيح هذه الأدوات للمستخدمين تحديد الاتجاهات واكتشاف الحالات الشاذة وإجراء تحليل السبب الجذري للمشكلات التي تواجهها في تطبيقاتهم التي لا تعتمد على خادم. علاوة على ذلك، يتيح Azure Monitor للمستخدمين إعداد استعلامات مخصصة باستخدام لغة استعلام Kusto (KQL)، والتي تتيح تنفيذ مهام تحليل البيانات المعقدة والارتباط والتجميع بسهولة.

أصبحت الاستجابة للأحداث الهامة أمرًا بسيطًا بفضل آليات التنبيه والإخطار القوية في Azure Monitor. يمكن للمستخدمين تكوين قواعد التنبيه بناءً على حدود أو شروط محددة للمقاييس المجمعة وبيانات السجل، مما يضمن إرسال إشعارات سريعة في حالة وجود أي مشكلات أو انتهاكات محتملة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم Azure Monitor إجراءات التوسع التي يمكنها ضبط الموارد المخصصة للتطبيقات بدون خادم تلقائيًا بناءً على معايير الأداء المحددة مسبقًا، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وفعالية التكلفة.

تتميز Azure Monitor بالتكامل السلس مع خدمات Azure المتنوعة، بالإضافة إلى أدوات وخدمات الطرف الثالث، مثل أنظمة التذاكر ومنصات إدارة الحوادث وتطبيقات المراسلة. يتيح هذا التكامل للمستخدمين توجيه التنبيهات والإشعارات إلى القنوات أو الأنظمة المناسبة، مما يعزز الاستجابة السريعة والفعالة للحوادث.

باختصار، يعد Azure Monitor حلاً شاملاً وقويًا للمراقبة لبيئات الحوسبة بدون خادم، ويقدم عددًا كبيرًا من الإمكانات لجمع بيانات القياس عن بعد التي تم إنشاؤها بواسطة موارد وتطبيقات وخدمات Azure وتحليلها والتصرف بناءً عليها. من خلال دمج Azure Monitor مع AppMaster ، يحصل المستخدمون على إمكانية الوصول إلى إمكانات المراقبة والتشخيص الفائقة، مما يسمح لهم بمراقبة تطبيقاتهم بدون خادم وتحسينها واستكشاف أخطائها وإصلاحها بشكل فعال، مما يضمن الأداء العالي والموثوقية.