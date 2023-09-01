الأنماط الداكنة

تشير الأنماط المظلمة إلى تقنيات التصميم المستخدمة في واجهات مستخدم البرامج (UI) التي تضلل المستخدمين أو تخدعهم أو تتلاعب بهم عمدًا من أجل تحقيق أهداف معينة للمطورين أو المصممين أو الشركات. تم تقديم هذا المفهوم من قبل هاري بريجنول في عام 2010، والذي وصفه بأنه شكل رقمي من أشكال الإقناع الذي يستفيد من التحيزات المعرفية للمستخدمين، وميولهم، والقيود للتأثير على عملية صنع القرار. غالبًا ما ترتبط هذه الأنماط بالممارسات غير الأخلاقية والاستغلالية والمفترسة التي تستغل عدم انتباه المستخدمين أو جهلهم أو ارتباكهم لتعظيم مقاييس معينة، مثل الإيرادات أو مشاركة المستخدم أو معدلات التحويل، وغالبًا ما يكون ذلك على حساب تجربة المستخدم (UX) ) والثقة.

تساهم عدة عوامل في انتشار الأنماط المظلمة في النظام البيئي للتطبيقات الحديثة. بادئ ذي بدء، تشجع الطبيعة التنافسية للصناعة الشركات على إعطاء الأولوية للمكاسب قصيرة المدى على رضا المستخدمين على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود قوانين أو لوائح تحظر مثل هذه الممارسات يزيد من جرأة المصممين على تجربة هذه التكتيكات. علاوة على ذلك، تستخدم العديد من المنظمات حوافز قائمة على الأداء تربط تعويضات المصممين والمطورين بأهداف معينة يمكن أن تحفز إدراج هذه الأنماط في المنتجات.

قامت دراسة أجراها باحثون من جامعة برينستون في عام 2019 بتحليل أكثر من 11255 موقعًا للتجارة الإلكترونية ووجدت أن ما يقرب من 11٪ من المواقع التي تم أخذ عينات منها تستخدم أنماطًا داكنة. تم تصنيفها إلى 15 فئة، وأكثرها شيوعًا هي الإعلانات المقنعة والإعلانات المقنعة والتكاليف الغامضة. علاوة على ذلك، لاحظت الدراسة أن الأنماط المظلمة يتم استخدامها بشكل متكرر من قبل مواقع الويب التي تتمتع بحركة مرور عالية، مما يشير إلى أن هذه التكتيكات قد توفر بعض الفوائد قصيرة المدى للشركات.

في AppMaster ، ندرك أن تقنيات التصميم غير الأخلاقية هذه يمكن أن يكون لها عواقب طويلة الأمد على الشركات ومنتجاتها وعملائها. يمكن أن يؤدي استخدام الأنماط المظلمة إلى نتائج سلبية مثل انخفاض رضا المستخدم، وفقدان ولاء العملاء، والإضرار بسمعة العلامة التجارية، مما قد يقوض نجاح كل من الأعمال والحلول البرمجية التي تم إنشاؤها باستخدام منصتنا. لذلك، يشجع AppMaster المصممين والمطورين والمؤسسات على الالتزام بمعايير التصميم الأخلاقي وإعطاء الأولوية للشفافية وسهولة الاستخدام والتركيز على المستخدم في رحلة تطوير التطبيقات الخاصة بهم.

أثناء استخدام نظامنا الأساسي no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، يمكن للعملاء رفض الأنماط المظلمة من خلال اتباع بعض أفضل الممارسات. أولاً وقبل كل شيء، من الضروري إنشاء مجموعة واضحة من المبادئ التوجيهية والمبادئ الأخلاقية التي يمكن أن تكون بمثابة الأساس لجميع قرارات التصميم. يمكن أن تساعد المشاركة في اجتماعات منتظمة لأصحاب المصلحة ومراجعات النظراء في ضمان الالتزام بهذه الإرشادات وتشجيع التقييم النقدي لتصميم تجربة المستخدم عبر التطبيق. علاوة على ذلك، فإن إجراء اختبار منتظم للمستخدم ودمج تعليقات المستخدمين يمكن أن يكشف عن وجود أي عناصر خادعة أو تلاعبية في واجهة المستخدم، والتي يمكن معالجتها والقضاء عليها على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد مراقبة وتحليل مقاييس سهولة الاستخدام الرئيسية في تحديد أي تأثيرات سلبية غير مقصودة على سلوك المستخدم الناتجة عن الأنماط المظلمة، والتي يمكن أن تكون رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين تجربة المستخدم الشاملة.

واعترافًا بقدرة Dark Patterns على تقويض ثقة المستخدمين ورضاهم، يؤكد AppMaster على أهمية خيارات التصميم الأخلاقية في بناء حلول برمجية ناجحة وطويلة الأمد. ومن خلال إدراك عواقب مثل هذه الممارسات ودمج المبادئ التوجيهية الأخلاقية الصارمة في عملية التصميم، يمكن للمطورين تعزيز التزام حقيقي بتوفير تجارب مستخدم استثنائية وتجنب اللجوء إلى أساليب التلاعب التي تهدد سلامة كل من المنتج والأعمال. يظل AppMaster ثابتًا في التزامه بتمكين المطورين بالأدوات والموارد التي تعزز التطبيقات الشفافة التي تركز على المستخدم.