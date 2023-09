Ciemne wzorce odnoszą się do technik projektowania stosowanych w interfejsach użytkownika oprogramowania (UI), które celowo wprowadzają w błąd, oszukują lub manipulują użytkownikami w celu osiągnięcia określonych celów programistów, projektantów lub firm. Pojęcie to zostało wprowadzone przez Harry'ego Brignulla w 2010 roku, który opisał ją jako cyfrową formę perswazji, która wykorzystuje uprzedzenia poznawcze, tendencje i ograniczenia użytkowników, aby wpłynąć na ich proces decyzyjny. Wzorce te są często kojarzone z nieetycznymi, wyzyskującymi i drapieżnymi praktykami, które żerują na nieuwadze, ignorancji lub zamieszaniu użytkowników, aby zmaksymalizować pewne wskaźniki, takie jak przychody, zaangażowanie użytkowników lub współczynniki konwersji, często kosztem doświadczenia użytkownika (UX ) i zaufanie.

Na występowanie ciemnych wzorów w ekosystemie nowoczesnych aplikacji wpływa kilka czynników. Po pierwsze, konkurencyjny charakter branży zachęca firmy do przedkładania krótkoterminowych zysków nad długoterminową satysfakcję użytkowników. Ponadto brak przepisów prawnych zabraniających takich praktyk jeszcze bardziej ośmiela projektantów do eksperymentowania z tymi taktykami. Co więcej, wiele organizacji stosuje zachęty oparte na wynikach, które wiążą wynagrodzenie projektantów i programistów z określonymi celami, co może motywować do uwzględniania tych wzorców w produktach.

W badaniu przeprowadzonym w 2019 r. przez badaczy z Uniwersytetu Princeton przeanalizowano ponad 11 255 witryn e-commerce i stwierdzono, że około 11% wybranych witryn wykorzystuje ciemne wzory. Zostały one podzielone na 15 kategorii, z których najczęstsze to potwierdzanie, ukryte reklamy i ukryte koszty. Co więcej, w badaniu zaobserwowano, że ciemne wzorce były częściej stosowane w witrynach o większym ruchu, co sugeruje, że taktyka ta może zapewnić firmom krótkoterminowe korzyści.

W AppMaster rozumiemy, że takie nieetyczne techniki projektowania mogą mieć długotrwałe konsekwencje dla firm, ich produktów i klientów. Korzystanie z Dark Patterns może prowadzić do negatywnych skutków, takich jak spadek zadowolenia użytkowników, utrata lojalności klientów i szkoda dla reputacji marki, co może podważyć sukces zarówno firmy, jak i oprogramowania stworzonego za pomocą naszej platformy. Dlatego AppMaster zachęca projektantów, programistów i przedsiębiorstwa do przestrzegania standardów etycznego projektowania i priorytetowego traktowania przejrzystości, użyteczności i skupienia się na użytkowniku w procesie tworzenia aplikacji.

Korzystając z naszej platformy no-code do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, klienci mogą odrzucić Dark Patterns, postępując zgodnie z kilkoma najlepszymi praktykami. Przede wszystkim istotne jest ustalenie jasnego zestawu wytycznych i zasad etycznych, które mogą stanowić podstawę wszelkich decyzji projektowych. Angażowanie się w regularne spotkania z interesariuszami i wzajemne oceny może pomóc w zapewnieniu zgodności z tymi wytycznymi i zachęcić do krytycznej oceny projektu UX w całej aplikacji. Co więcej, przeprowadzanie regularnych testów użytkowników i uwzględnianie ich opinii może ujawnić obecność w interfejsie użytkownika wszelkich elementów zwodniczych lub manipulacyjnych, które można szybko zaradzić i wyeliminować. Ponadto monitorowanie i analizowanie kluczowych wskaźników użyteczności może pomóc w zidentyfikowaniu niezamierzonego negatywnego wpływu na zachowanie użytkowników wynikającego z ciemnych wzorców, co może stanowić przydatne spostrzeżenia w celu poprawy ogólnego UX.

Uznając zdolność Dark Patterns do podważania zaufania i satysfakcji użytkowników, AppMaster podkreśla znaczenie etycznych wyborów projektowych w tworzeniu skutecznych, długotrwałych rozwiązań programowych. Uznając konsekwencje takich praktyk i włączając rygorystyczne wytyczne etyczne do procesu projektowania, programiści mogą naprawdę zaangażować się w zapewnianie wyjątkowych doświadczeń użytkownikom i unikać uciekania się do taktyk manipulacyjnych, które zagrażają integralności zarówno produktu, jak i firmy. AppMaster niezmiennie angażuje się w zapewnianie programistom narzędzi i zasobów promujących przejrzyste aplikacje zorientowane na użytkownika.