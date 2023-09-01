يشير Skeuomorphism، في سياق تجربة المستخدم (UX) والتصميم، إلى مبدأ التصميم الذي يتم من خلاله تصميم عناصر واجهة المستخدم الرقمية لتشبه أو تقلد نظيراتها في العالم الحقيقي. المصطلح مشتق من الكلمات اليونانية "skeus" التي تعني "حاوية" أو "أداة"، و"morphe" التي تعني "شكل". في عالم تطوير البرمجيات، يهدف نهج التصميم هذا إلى إنشاء تجربة أكثر سهولة وسهولة في الاستخدام من خلال دمج الإشارات والاستعارات المرئية المألوفة من العالم المادي.

من الضروري أن نفهم أن skeuomorphism لا يقتصر على عناصر التصميم المرئي وحدها. يمتد المفهوم أيضًا إلى جوانب أخرى من تجربة المستخدم، مثل أنماط التفاعل والرسوم المتحركة والأصوات. على سبيل المثال، التمثيل الرقمي لزر يبدو مضغوطًا فعليًا عند النقر عليه، أو الرسوم المتحركة التي تقلب الصفحة في كتاب إلكتروني، كلاهما أمثلة على عناصر التصميم المجسمة.

أصبح استخدام skeuomorphism في التصميم الرقمي واسع الانتشار بشكل متزايد مع إدخال واجهات المستخدم الرسومية (GUIs) والقدرات المتزايدة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة المحمولة. يمكن إرجاع الأمثلة المبكرة للتصميم المجسم إلى الثمانينيات، مع أمثلة مثل نظام التشغيل Macintosh الأصلي من Apple، والذي يتميز بعناصر مرئية مثل المجلدات وسلال المهملات وأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تحاكي نظيراتها في العالم الحقيقي. في الآونة الأخيرة، استخدمت أنظمة التشغيل iOS من Apple والعديد من تطبيقات Android وWindows عناصر التصميم المجسمة على نطاق واسع حتى بدأ ظهور أساليب التصميم البديلة، مثل التصميم المسطح والتصميم المادي، في استبدال الاستخدام المكثف للشكل المجسم في التطبيقات الرقمية.

من منظور التصميم، فإن skeuomorphism له إيجابيات وسلبيات. فمن ناحية، ثبت أن استخدام الإشارات المرئية المألوفة يمكن أن يخلق بالفعل تجربة مستخدم أكثر سهولة، خاصة للمستخدمين المبتدئين أو أولئك الذين ينتقلون من البيئات المادية إلى البيئات الرقمية. أظهرت دراسة نشرت في المجلة الدولية للتفاعل بين الإنسان والحاسوب في عام 2015 أن المشاركين الذين ليس لديهم خبرة سابقة في استخدام الأجهزة اللوحية استفادوا بشكل كبير من إدراج عناصر التصميم المجسمة التي تشبه الأشياء المادية التي كانوا على دراية بها.

من ناحية أخرى، فإن الاعتماد المفرط على التشوه الشكلي يمكن أن يحد من إبداع المصممين وابتكارهم، لأنه يميل إلى إعطاء الأولوية للجماليات على الوظيفة. علاوة على ذلك، قد يؤدي ذلك إلى زيادة العبء المعرفي على المستخدمين بسبب العدد الأكبر من العناصر المرئية التي تحتاج إلى معالجة. وهذا قد يزيد من صعوبة تركيز المستخدمين على المهام والوظائف الأساسية للمنتج أو التطبيق الرقمي.

من المهم أيضًا ملاحظة أن أهمية وفعالية التصميم المجسم قد تختلف اعتمادًا على مجموعة المستخدمين المستهدفة. قد لا تحتاج الأجيال الشابة التي نشأت مع الأجهزة والواجهات الرقمية أو تقدر نفس المستوى من التصميم المجسم مثل المستخدمين الأكبر سنًا الذين قاموا بالانتقال من البيئات التناظرية إلى البيئات الرقمية. نتيجة لذلك، من المهم للمصممين أن يأخذوا في الاعتبار احتياجات وتفضيلات جمهورهم المستهدف عند اتخاذ قرار بشأن دمج العناصر المجسمة في منتج أو تطبيق رقمي أم لا.

في منصة AppMaster no-code ، نسعى جاهدين لإنشاء حلول برمجية تلبي الاحتياجات والتفضيلات المتنوعة لعملائنا. نظرًا لإدراكنا للفوائد والمزالق المحتملة المرتبطة بالتصميم المجسم، فإننا نتبع نهجًا متوازنًا عند دمج عناصر التصميم المرئي والتفاعلي في تطبيقاتنا. من خلال الجمع بين الإشارات المرئية المألوفة ونماذج وتخطيطات التفاعل المبتكرة والفعالة، فإننا نقدم تجارب مستخدم ممتعة وبديهية عبر منصات متعددة، بما في ذلك تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول.

في الختام، skeuomorphism هو مبدأ التصميم الذي يلعب دورا هاما في تجربة المستخدم والتصميم. في حين أن لها مزاياها في توفير الألفة والحدس، فمن الضروري عدم الاعتماد عليها بشكل مفرط على حساب اعتبارات التصميم الأساسية الأخرى، مثل الوظيفة والكفاءة. في عالم التصميم الرقمي دائم التطور، يعد تحقيق التوازن الصحيح بين نماذج التفاعل المجسمة والمبتكرة أمرًا أساسيًا لتقديم تجارب مستخدم متميزة تلبي الاحتياجات والتفضيلات المحددة لمجموعات المستخدمين المتنوعة. باعتبارها منصة متطورة لتطوير البرمجيات، تلتزم AppMaster بمواكبة أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في التصميم وتجربة المستخدم لضمان حصول عملائنا على حلول عالية الجودة مصممة خصيصًا لتلبية متطلباتهم الفريدة.