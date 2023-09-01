الإخلاص (مرتفع مقابل منخفض)

في سياق تجربة المستخدم (UX) والتصميم، تشير الدقة إلى درجة التفاصيل والوظائف المضمنة في النموذج الأولي أو النموذج بالحجم الطبيعي أو الإطار السلكي لتطبيق برمجي. يعد الإخلاص جانبًا حاسمًا في عملية التصميم والتطوير لأنه يؤثر بشكل مباشر على جودة تعليقات المستخدمين، وقبول أصحاب المصلحة، وكفاءة التكلفة والوقت، فضلاً عن المرونة العامة للمشروع. من خلال قياس الإخلاص على مقياس من الأدنى إلى الأعلى، تحمل كل مرحلة مجموعة فريدة من المزايا والقيود، مما يجعل من الضروري للفرق أن تفكر بعناية في مستوى الإخلاص المناسب لكل موقف.

تعتبر التصميمات منخفضة الدقة (lo-fi) مبسطة وتركز في المقام الأول على العناصر الأساسية للتطبيق، حيث ترسم هيكله العام وتخطيطه دون الخوض بالضرورة في التفاصيل الدقيقة لكيفية ظهور التطبيق أو عمله في الحياة الواقعية. تشمل التقنيات الشائعة المستخدمة في النماذج الأولية منخفضة الدقة الرسم على الورق، أو إنشاء إطارات سلكية رقمية سريعة، أو استخدام الأشكال الأساسية والعناصر النائبة للعناصر الرسومية. الهدف الأساسي للتصميم منخفض الدقة هو تشجيع مناقشة أوسع حول تدفق المستخدم، ومسارات التنقل، وتنظيم المحتوى بشكل عام. يمكن إنشاء نماذج Lo-fi الأولية أو نماذج بالحجم الطبيعي بسرعة لتسهيل جلسات العصف الذهني، وجمع تعليقات المستخدمين الأولية، وتحديد مشكلات قابلية الاستخدام المحتملة في وقت مبكر من عملية التطوير.

وفقًا للأبحاث، تم اكتشاف 75% من مشكلات قابلية الاستخدام أثناء اختبارات قابلية الاستخدام الأولية منخفضة الدقة، مما يؤكد أهمية اختبار التطبيقات في المرحلة المبكرة (Nielsen, 1994). من خلال التركيز على الجوانب الأساسية للتطبيق، يمكن للفرق إعادة النظر في تصميماتها وتكرارها بدرجة أعلى من المرونة وتكاليف أقل. أثبتت نماذج Lo-fi الأولية فعاليتها العالية عند العمل بميزانية محدودة أو جدول زمني ضيق، أو عندما تكون تعليقات المستخدمين أمرًا بالغ الأهمية خلال المراحل الأولى من عملية التطوير.

من ناحية أخرى، تعد التصميمات عالية الدقة (hi-fi) تمثيلات معقدة للمنتج النهائي، وتتضمن صورًا تفصيلية وتفاعلات ورسوم متحركة لتوفير معاينة واقعية لكيفية ظهور التطبيق وعمله. عادةً ما يتم إنشاء نماذج Hi-fi الأولية باستخدام أدوات نماذج أولية متطورة أو منصات تطوير تمكن المصممين والمطورين من اختبار الوظائف وأنماط التفاعل والأنماط المرئية. في سياق AppMaster ، يمكن إنشاء نماذج أولية عالية الدقة باستخدام أدوات النظام الأساسية القوية التي لا تحتوي no-code ، والتي تمكن المستخدمين من تصميم نماذج البيانات بشكل مرئي، ومنطق الأعمال، وواجهات برمجة تطبيقات REST، والمزيد لتطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية ضمن تطبيق واحد. بيئة سلسة.

يمكن أن تكون النماذج الأولية عالية الدقة مفيدة في اكتشاف المشكلات المتعلقة بالتصميم المرئي والتفاعلات والرسوم المتحركة لتقديم تجربة مستخدم شاملة محسنة. حسب البحث الذي أجراه فيرزي وآخرون. (1996)، النماذج الأولية عالية الدقة قادرة على تحديد 95% من مشكلات سهولة الاستخدام. علاوة على ذلك، يمكن أيضًا استخدام نماذج hi-fi لتوضيح رؤية المنتج لأصحاب المصلحة والمستثمرين للحصول على الدعم والمشاركة، أو لإجراء اختبارات شاملة لقابلية الاستخدام مع المستخدمين قبل طرح المنتج النهائي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تطوير نماذج أولية عالية الدقة يتطلب درجة أعلى من الاستثمار من حيث الوقت والموارد والميزانية، مما يستلزم إجراء تقييم دقيق للأولويات وعروض القيمة أثناء عملية التطوير.

في الختام، يلعب الإخلاص دورًا حاسمًا في تشكيل تطوير واختبار التطبيقات البرمجية في سياق تجربة المستخدم والتصميم. توفر التصميمات منخفضة الدقة تكرارًا سريعًا وتشجع على إجراء مناقشات أوسع نطاقًا حول سهولة الاستخدام، بينما توفر التصميمات عالية الدقة معاينات تفصيلية وتساعد في تحديد مشكلات قابلية الاستخدام المتعلقة بالتصميم المرئي والتفاعلات والرسوم المتحركة. يتطلب اختيار المستوى المناسب من الدقة لكل مرحلة من مراحل عملية التطوير إجراء تقييم استراتيجي لأهداف المشروع، وقيود الموارد، والنتيجة المرجوة لاختبار المستخدم. يمكن أن يؤدي استخدام نظام no-code مثل AppMaster إلى تمكين المطورين والمصممين من تحقيق التوازن الصحيح بين النماذج الأولية ذات الدقة العالية والمنخفضة وتحقيق أهداف مشروعاتهم بكفاءة ومرونة ودقة أعلى.